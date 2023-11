La faillite morale de l’islamo-gauchisme

Les images qui nous proviennent de Gaza conduisent beaucoup de gens chez nous à demander un cessez-le-feu.

Dites-vous cependant que les pires images, vous ne les avez jamais vues: ce sont celles captées sur les caméras corporelles des guerriers du Hamas après le 7 octobre.

Gardons aussi en tête que ce 7 octobre fut, en proportion de leurs populations respectives, 12 fois plus meurtrier que les attentats du 11 septembre 2001, et aurait correspondu à 40 000 morts aux États-Unis.

Simpliste

Cette demande d’un cessez-le-feu est compréhensible, mais elle est naïve, simpliste et contre-productive si on souhaite vraiment la paix.

Nul autre que le pape de la gauche américaine, l’icône Bernie Sanders, dont la sympathie pour les Palestiniens et la détestation de Netanyahou ne datent pas d’hier, disait ceci à propos d’un cessez-le-feu:

«I don’t know how you can have a permanent cease-fire with an organization like Hamas, which is dedicated to turmoil and chaos and destroying the State of Israel».

Une partie de la gauche américaine le dépeint désormais comme un traître, mais il dit l’évidence: comment négocier la paix avec quelqu’un qui n’y croit pas, n’y a jamais cru et vise votre destruction complète?

Israël dit: il y aurait cessez-le-feu s’il y avait libération des otages; pas de libération, pas de cessez-le-feu.

Imaginons un cessez-le-feu unilatéral et sans libération des otages. Ce serait laisser au Hamas le temps de se réorganiser, de se renforcer, et de marchander encore plus ces détenus.

Qui ne souhaite pas une paix durable? Mais elle est impossible tant que le Hamas est dans le portrait, car il n’en veut pas et n’en a jamais voulu.

Il est maintenant établi que son quartier général est situé sous l’hôpital Al-Shifa, ce qui montre son inhumanité et sa fourberie.

Mais la mauvaise foi est sans limites. Un ami m’a incité à regarder en rediffusion l’émission de dimanche dernier de Tout le monde en parle.

Boufeldja Benabdallah veut un cessez-le-feu, mais n’exige rien du Hamas, et fait des bulles insignifiantes autour du mot «dialogue».

Dialoguer avec quelqu’un qui veut votre disparition?

Richard Marceau, toujours solide, explique qu’il faut libérer les otages pour obtenir un cessez-le-feu, sinon c’est gagnant-gagnant pour le Hamas.

Catherine Dorion, qui ne connaît rien à rien, mais qui a une opinion sur tout, dit qu’il parle «encore d’un seul côté». Rien n’est exigé du Hamas.

Ennemi

Aucune distinction non plus entre tuer sciemment des enfants lors d’un pogrom et des enfants tués parce que des terroristes les utilisent comme boucliers humains, en plus de détourner l’aide humanitaire à des fins guerrières.

Toute la faillite morale des idiots utiles de l’islamo-gauchisme était résumée dans cet échange.

Faciliter les évacuations de civils et l’acheminement de l’aide? Oui, mais un cessez-le-feu durable maintenant serait l’ennemi de la paix, car il renforcerait celui qui ne veut surtout pas de cette paix.