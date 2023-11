La Fondation du CHUM veut amasser 200 M$ d’ici 4 ans

La Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) va lancer jeudi sa campagne de financement avec l’objectif «ambitieux» d’amasser 200 millions $ d’ici 2028.

Ces fonds permettraient aux équipes du CHUM de mieux développer la médecine de précision et d’offrir des soins de santé de «calibre mondial» aux Québécois, selon un communiqué de l’organisme, qui fête ses 25 ans cette année.

«Avec cette campagne, nous nous donnons toutes les chances de révolutionner la médecine», a indiqué par écrit Frédéric Abergel, président-directeur général du CHUM, saluant tous ceux qui s’engagent envers l’établissement hospitalier.

«Grâce à votre soutien, vous assurez une source de financement complémentaire pour le CHUM qui accélère le développement technologique et qui permet d'exceller en matière de soins, de recherche et d'enseignement», a-t-il mentionné.

L’organisme dévoilera la liste des 27 personnalités composant son cabinet de campagne qui sera coprésidé par Maxime Ménard, président et chef de la direction de Jarislowsky Fraser, et Pascal Tremblay, président et chef de la direction et associé directeur chez Novacap.

«La mission de notre cabinet de campagne est audacieuse, mais extrêmement importante pour les patients actuels et futurs», a affirmé pour sa part Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM.