Les Québécois paient jusqu’à 25% plus d’impôt que les Ontariens

Malgré la baisse d’impôt provincial offerte par le gouvernement Legault, sachez que nous allons quand même payer en 2023 une facture d’impôts (fédéral + provincial) nettement plus élevée que celle en Ontario.

Le gouvernement caquiste a réduit d’un point de pourcentage le taux des deux premiers paliers d’imposition, soit de 15% à 14% pour le palier allant jusqu’à 49 275$ et de 20% à 19% pour le palier suivant se rendant à 98 540$.

Oui, il y a un certain rattrapage qui est effectué sur les Ontariens, mais l’écart reste fort élevé, allant jusqu’à 25% plus d’impôt à payer pour les contribuables québécois de la classe moyenne.

Cet impôt supplémentaire que nous devons verser va strictement dans les coffres du gouvernement du Québec.

Par rapport aux contribuables ontariens, voici le montant d’impôt additionnel (en dollars et en pourcentage) que les Québécois paieront cette année dépendamment de leur tranche respective de revenu imposable (après crédit personnel de base, indexation, abattement provincial de l’impôt fédéral dans le cas du Québec).

Revenu de 30 000$: +507$ (+16,0%)

Revenu de 40 000$: +1154$ (+22,3%)

Revenu de 50 000$: +1808$ (+25,1%)

Revenu de 60 000$: +2485$ (+24,9%)

Revenu de 70 000$: +3132$ (+24,2%)

Revenu de 80 000$: +3779$ (+23,7%)

Revenu de 90 000$: +4364$ (+23,0%)

Revenu de 100 000$: +4864$ (+22,0%)

Revenu de 150 000$: +6687$ (+15,4%)

Revenu de 200 000$: +7743$ (+11,6%)

C’est seulement chez les contribuables à revenu faible, soit sous la barre des 22 000$ de revenu imposable, que les Québécois paient un peu moins d’impôts que les Ontariens.

Notez que mes calculs sont basés sur les tables d’impôt du Québec et de l’Ontario qui ont été déterminées par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton.

LE NIVEAU DE VIE

Le ministre des Finances Eric Girard ne rate jamais l’occasion de vanter la réduction de l’écart de richesse entre l’Ontario et le Québec survenue depuis l’arrivée au pouvoir des caquistes. Par richesse, on entend ici le PIB réel par habitant.

Le grand argentier du gouvernement Legault a ainsi profité de «sa» récente mise à jour budgétaire pour nous rappeler que l’écart de niveau de vie entre les Québécois et les Ontariens était passé de 16,1% en 2018 à 13,5% en 2022. Et si la tendance se poursuit, le ministre Girard prévoit que l’écart baissera à 13,1% en 2023 et à 12,3% en 2024.

Le ministre a tenu à souligner que sous le précédent gouvernement libéral de Philippe Couillard, soit de 2015 à 2018, la croissance annuelle moyenne de notre niveau de vie (+1,3%) était légèrement inférieure à celle des Ontariens (+1,4%).

Entre 2019 et 2022, sous l’actuel gouvernement caquiste, les gains de niveau de vie se sont poursuivis au Québec au rythme annuel de +0,7%, alors qu’en Ontario, on a été limité à faire du surplace ou presque, avec une croissance du PIB réel par habitant de seulement +0,1%.

Cela dit, le ministre anticipe pour 2023 et 2024 un ralentissement économique qui se traduira par un recul temporaire du PIB réel par habitant. «Néanmoins, ajoute-t-il, les gains du Québec en matière de rattrapage de niveau de vie sur l’Ontario devraient se poursuivre au cours des deux prochaines années.» Pourquoi? Parce que le recul du PIB réel par habitant sera inférieur au Québec.

Parole du ministre Eric Girard: «Le gouvernement entend poursuivre ses efforts pour accroître le potentiel de l’économie québécoise afin d’éliminer les écarts de richesse avec l’Ontario».

Dans leur récente étude Incursion parmi les indicateurs de niveau de vie et de bien-être, les chercheurs Suzie St-Cerny et Luc Godbout de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke rapportent qu’en 2022 le PIB réel par habitant au Québec accusait un recul de 15,2% sur celui du Canada.

Par rapport au PIB réel par habitant aux États-Unis, notre recul est énorme, soit de 52,3%. Et face aux économies avancées de l’OCDE, il est de 23,1%.

Comme vous pouvez le constater, il y a vraiment place à l’amélioration en matière de PIB réel par habitant.