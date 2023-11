Marchand promet de collaborer avec le gouvernement et la Caisse de dépôt

Malgré sa déception consécutive au rejet de son plan B pour le tramway, Bruno Marchand a promis de collaborer étroitement avec le gouvernement Legault et avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) afin d’identifier le meilleur projet de réseau de transport structurant pour Québec.

C’est ce que le maire de Québec a confié hier soir au Journal en marge de l’événement-bénéfice annuel organisé par son parti politique, Québec forte et fière (QFF).

«On a dit qu’on va collaborer et on va collaborer à l’écriture du mandat (qui sera confié à la CDPQ), a-t-il assuré. Ça va donner quoi de jouer une joute d’ego?»

«Je boude dans mon coin?»

Se disant convaincu que le tramway qu’il portait était «un excellent projet» pour Québec, M. Marchand s’est néanmoins montré pragmatique.

«Le gouvernement, qui est le principal porteur du projet par son apport financier, dit: “on va réfléchir à autre chose”. Je fais quoi? Je boude dans mon coin? La Ville va gagner quoi que j’aie une blessure d’ego? Je vais collaborer et travailler avec la Caisse pour faire le meilleur projet.»

Le maire de Québec, qui espère que la CDPQ étudiera l’option du tramway, n’a pas voulu faire grand cas du fait que le gouvernement Legault ait commencé à discuter avec la Caisse dès le 29 octobre, soit avant la fin du processus d’approvisionnement du tramway et avant le dévoilement de son plan B. «C’était une discussion sérieuse ou préliminaire? Attendons de voir les faits. Moi, j’ai donné toutes les dates. On a bâti un plan B. On a tout fait de bonne foi, en ouverture et en transparence. Le gouvernement, via la SQI [Société québécoise des infrastructures] et le ministère des Transports, était aux réunions du comité de réalisation du tramway», a-t-il laissé tomber.

Selon lui, «on a tout partagé l’évolution de nos dossiers. Je m’attends à ce que le gouvernement fasse la même chose avec nous».

À guichets fermés

Organisé dans le Vieux-Québec, l’événement-bénéfice de QFF a réuni 311 convives qui ont payé 100$ chacun. Cela a permis au parti municipal de récolter 31 100$.

«L’année dernière, on avait ramassé 18 000$. C’est quand même une super bonne avancée», s’est félicitée la conseillère municipale Marie-Pierre Boucher en évoquant la perspective des élections de l’automne 2025. À titre de présidente du parti, Mme Boucher a ajouté «qu’on a un bon maire, un bon chef. C’est certain que je souhaiterais qu’il se représente [en 2025]».

Hier soir, plusieurs élus municipaux et militants de QFF étaient sur place. On a pu noter la présence inédite des conseillers Jean-François Gosselin et Bianca Dussault qui se sont récemment ralliés au parti. On a également aperçu l’ancien conseiller municipal Yvon Bussières et le militant environnementaliste Alexandre Turgeon.