Objectif dépassé

Photo fournie par Michel Ouellet

Le 2e souper-bénéfice annuel de l’Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer (OQPAC), présenté le 10 novembre dernier à l’hôtel Le Bonne Entente de Québec, a été à nouveau couronné de succès avec la participation de 200 convives et des profits de 40 210 $. Cette soirée dédiée à la solidarité et à l’espoir, sous la présidence d’honneur d’Annie Laliberté, directrice générale, associée Beauport Hyundai et – Groupe Genesis de Québec, a aussi permis d’apprécier les vins Megalomaniac du vignoble canadien du Niagara de John Howard en accord avec un menu 5 services. Depuis sa création en 1984, l’OQPAC a toujours été un lieu privilégié pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches. Renseignements : www.oqpac.com. De gauche à droite, sur la photo : Simon Girard, président OQPAC ; Annie Laliberté, présidente d’honneur ; John Howard, président, vins Mégalomaniac et Simon Lavoie, trésorier OQPAC.

Le Louisbourg a 50 ans

Photos fournies par Le Louisbourg

Les copropriétaires de l’immeuble Le Louisbourg, situé sur la Grande Allée à Québec, et face aux plaines d’Abraham, ont souligné le 50e anniversaire de construction du tout premier édifice en copropriété divise de la région de Québec alors qu’ils sont rassemblés (photo) le 9 novembre dernier pour célébrer cet événement. Rappelons que le concept de condominiums au Québec a vu le jour en 1971 lorsque l’entrepreneur, Jules Dallaire, souhaitait ériger un projet immobilier audacieux de 150 condos sur 21 étages. Conçu par l’architecte Marcel Bilodeau, le projet a été réalisé non sans heurts au coût de 7 millions $ par les promoteurs Dallaire & Dallaire Ltée, soit le double du coût projeté à l’origine en raison de deux grèves de travailleurs de la construction et une augmentation astronomique des coûts des matériaux. C’est finalement en 1973 que les premiers copropriétaires ont pris possession de leurs unités. Dorénavant, Le Louisbourg (photo) se démarquera par un érable illuminé en façade de l’édifice (photo). Cet arbre représentera aussi le visuel utilisé dans toutes les communications écrites de la copropriété qui demeure une fierté pour ses copropriétaires.

Lebo Salon ludique est de retour !

Photo fournie par David Houde

Après une première présentation couronnée de succès (450 personnes l’an dernier), Lebo Salon ludique est de retour encore une fois cette année. Le centre communautaire Lebourgneuf (1650 boul. la Morille à Québec) accueillera les amateurs de jeux de société, le samedi 18 novembre, de 9 h à 21 h, lors d’une journée consacrée entièrement à ce loisir. D’ailleurs, plusieurs jeux seront mis à la disposition des participants. Des créateurs de jeux de société seront aussi sur place pour faire essayer leurs prototypes. Le prix d’entrée est de 5 $. Il est suggéré de réserver sa place sur le site internet du Centre communautaire Lebourgneuf : loisirslebourgneuf.net/evenements

Loto-Mobile et Voyages

Affiche fournie par La Fondation

Les billets pour les deux tirages des loteries au profit de la Fondation de l’Hôtel-Dieu sont maintenant en vente. 900 billets de la Loto-Mobile + sont en circulation au coût de 20 $/billet. Les gagnants se partageront 9 lots totalisant 82 000 $. 4 prix seront attribués lors des grands tirages du 5 septembre 2024, dont le premier prix : 45 000 $ en crédit auto ou 35 000 $ en argent. Chaque billet donne également la possibilité, de février à juin, de gagner un chèque-cadeau de 1000 $ chez un commerçant lévisien. De plus, il y a 45 $ en bons de réduction sur chaque billet acheté. Concernant les billets de la Loto-Voyages, 900 sont aussi en circulation au coût de 175 $/billet. Chaque billet donne la chance de gagner, en collaboration avec Laurier-Du Vallon, l’un des 11 crédits voyages de 3000 $ (ou 2000 $ en argent) ou le super crédit de 10 000 $ (ou 7500 $ en argent). Les tirages débuteront en février 2024 à raison de 2 tirages par mois, et ce, jusqu’en juillet. Billets au fhdl.ca

Anniversaires

Photo fournie par Automod

André Trudel (photo), président Automod de Québec, 66 ans... Oksana Baiul, patineuse artistique et championne du monde en 1993, 46 ans... Lisa Bonet, actrice américaine (Haute-Fidélité) 56 ans... Diana Krall, chanteuse et pianiste de jazz canadienne, 59 ans... Pierre Larouche, joueur de hockey de la LNH (1974-1988, avec les Penguins, Canadiens (1977 à 1981), Whalers, Rangers), 68 ans... Carmen Sylvestre, comédienne québécoise, 76 ans... Jean-Pierre Coallier, ex-animateur québécois, 86 ans.

Disparus

Photo tirée de sa page Facebook

Le 16 novembre 2022 : Robert Clary (photo), 96 ans, chanteur et acteur français survivant de la Shoah... 2020 : François Jean, 60 ans, l’ex-batteur du défunt groupe québécois Les BB... 2019 : Fred Mella, 95 ans, ténor français et dernier membre des Compagnons de la Chanson... 2018 : Randy Tieman, 64 ans, animateur sportif chevronné et membre de la famille de CTV à Montréal... 2015 : Bert Olmstead, 89 ans, ancien attaquant du Canadien de Montréal de 1950 à 1958 et de Chicago et Toronto... 2015 : Nelly Gast Boulinguez, 87 ans, femme d’affaires de Québec... 2014 : Liette Lomez, 61 ans, chanteuse québécoise, membre du groupe Toulouse... 2011 : Eddy Palchak, 71 ans, ancien préposé à l’équipement du Canadien de Montréal pendant plus de 30 ans... 2010 : Daniel Bradet, 64 ans, député libéral à l’Assemblée nationale de 1985 à 1994... 2009 : Gérald Laganière, 62 ans, maire de Laurier-Station depuis 2002... 2004 : Hubert Loiselle, 72 ans, comédien québécois... 1989 : Jean-Claude Malépart, 50 ans, député de Laurier Ste-Marie.