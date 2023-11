Plus besoin d’être «pauvre» pour vivre de l’insécurité alimentaire!

Je voulais vous parler de Catherine Dorion et de ses attaques contre les médias. Je me disais qu’il fallait démonter ce genre de discours semi-complotiste de gauche.

• À lire aussi: Une subvention de 5 à 7 millions $ pour la venue des Kings de Los Angeles à Québec

Par contre, le gouvernement caquiste a réussi à changer magistralement le sujet!

Québec a annoncé une subvention de 5 à 7 millions de dollars pour que les Kings de Los Angeles jouent deux matchs préparatoires à Québec... une semaine seulement après nous avoir dit que nous étions «dans une période extrêmement difficile».

Même les meilleurs metteurs en scène imaginés par Mme Dorion n’auraient pas pu créer ce genre de rebondissement!

Le moment de l’annonce est tellement mauvais que la ministre Geneviève Guilbault avait de la difficulté à la défendre, en entrevue à Salut Bonjour.

«Je comprends les deux points de vue», a-t-elle répété.

Les gens ont faim

Le plus choquant dans tout ça: pendant qu’Eric Girard annonçait la subvention pour la venue des Kings, Statistique Canada dévoilait une étude sur l’insécurité alimentaire au Canada.

En 2022, environ 7 millions de Canadiens ont craint de manquer de nourriture, ont réduit la qualité des aliments ou leur quantité ou n’ont pas mangé pendant une ou plusieurs journées.

Au Canada.

Un pays du G7.

Au Québec, ce sont 14% des gens qui vivent de l’insécurité alimentaire. Les mères célibataires sont les plus vulnérables.

Et malheureusement, environ 8 familles sur 10 qui se trouvaient en situation d’insécurité alimentaire avaient un revenu supérieur au seuil de la pauvreté.

Donc, la très grande majorité des gens qui ont faim ne sont même pas considérés comme pauvres.

Où va l’argent?

Au Québec, on a l’impression que c’est plus facile d’avoir de l’argent si on est millionnaire que si on est pauvre.

C’est le ministre des Finances lui-même qui a approché les Kings – qui valent 1,7 milliard $ – pour qu’ils viennent ici.

Le comble: les Kings ne pouvaient pas jouer et pratiquer chez eux, leur amphithéâtre sera en rénovation.

Imaginez si le gouvernement nous payait un appartement pendant qu’on rénovait notre maison!

En fait, ce serait déjà bien s’il y avait suffisamment de logements pour tous les Québécois, mais bon...

Pendant ce temps, le gouvernement caquiste est avare avec les Banques alimentaires du Québec (BAQ) qui demandaient 18 millions $ pour nourrir des gens.

Dans la dernière mise à jour économique, Québec ne leur donnait que 10 millions $...

«Les 10 M$ ne seront pas suffisants pour répondre à la demande jusqu’à la fin de notre année financière», disait Martin Munger, directeur général des BAQ.

Au moins, les quêteux millionnaires eux continuent de profiter de l’argent public...

Regardez Pharmascience, une compagnie qui utilise des paradis fiscaux pour économiser de l’impôt, selon une récente enquête. Le gouvernement leur a récemment offert des millions en subventions...

Les temps sont vraiment difficiles.

Au moins, les plus pauvres qui quêtent pour manger auront le visage du nouveau roi Charles sur la monnaie.

God bless the Kings...