5 points à surveiller dans la NFL

Chaque week-end dans la NFL, des éléments attirent notre attention quant aux forces en présence, records potentiels ou parallèles à faire avec certaines notes historiques. Voici, pour la dixième semaine d’activités, 5 éléments à surveiller.

1. Lamar Jackson en feu

Getty Images via AFP

Les Ravens disputent un match de division important face aux Browns et ils peuvent compter sur leur quart-arrière Lamar Jackson, intraitable depuis le début de la campagne. Il est actuellement le meneur parmi les partants, avec 71,5% de ses passes complétées. Il mène aussi chez les quarts-arrière pour les gains au sol, avec 440 verges. Dans l’histoire de la NFL, un seul quart-arrière a terminé au premier rang pour le pourcentage de passes complétées et pour les verges au sol, soit l’immortel Steve Young, en 1994. Young avait d’ailleurs reçu le titre de joueur le plus utile cette année-là.

2. Un «vieux» nouveau tandem

Getty Images via AFP

Cette semaine marquera le premier match de l’ailier défensif Chase Young dans l’uniforme des 49ers, face aux Jaguars. Acquis à la date limite des transactions, le deuxième choix au total en 2020 renouera avec celui qui était son coéquipier à l’Université d’État de l’Ohio, Nick Bosa. Le duo tentera de tourmenter Trevor Lawrence. Young revendique jusqu’ici 40 pressions sur les quarts adverses cette saison, contre 41 pour Bosa. Avec 81 pressions, ils forment le tandem le plus prolifique après Josh Sweat (49 pressions) et Haason Reddick (43 pressions), chez les Eagles.

3. Encore une recrue!

Getty Images via AFP

À moins d’un changement de dernière minute, Tommy DeVito, un joueur ignoré au dernier repêchage et embauché comme agent libre, sera le quart-arrière partant des Giants contre les Cowboys. Il deviendra le 10e quart-arrière recrue à amorcer une rencontre cette saison, ce qui constitue un record, si l’on fait exception de la saison de 1987, lorsque les joueurs étaient en grève.

4. Les misères des Patriots

Getty Images via AFP

Les Patriots affrontent les Colts à Francfort et il y a longtemps qu’on les a vus dans une position aussi difficile. Leur fiche est actuellement de deux victoires et sept revers, ce qui signifie qu’ils se retrouvent à cinq matchs sous la barre de ,500 pour la première fois depuis 2000. Leur séquence de 362 matchs sans se retrouver sous la barre des ,500 a donc pris fin. Pour les curieux, les Steelers détiennent la marque, eux qui en sont à 554 matchs sans être au moins cinq matchs sous ,500. C’est une séquence qui perdure depuis 1989.

5. Le record pour McCaffrey?

Getty Images via AFP

On vous en parlait récemment, Christian McCaffrey a inscrit un touché (course ou réception) dans 17 matchs de suite, en incluant les séries éliminatoires. S’il inscrit un autre touché face aux Jaguars, il s’appropriera à lui seul le record, qu’il partage actuellement avec l’ancien porteur de ballon des Colts, Lenny Moore. Ce dernier avait réalisé l’exploit à une tout autre époque, de 1963 à 1965.