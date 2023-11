Accoucher après 45 ans: deux fois plus de «vieilles» mères depuis 10 ans au Québec

Pas moins de 219 Québécoises de 45 ans et plus ont accouché l’an dernier, une tendance en forte progression qui entraîne beaucoup de risques pour la santé de la mère et du bébé, mais qui permet aussi une ultime chance à des femmes de réaliser ce rêve.

• À lire aussi - «Je ne suis pas sa grand-mère, je suis sa mère!», rigole une maman de 50 ans

Priorité à la carrière, problèmes de fertilité, rencontre amoureuse tardive: toutes sortes de raisons expliquent cette tendance sociétale de plus en plus claire. En 2022, 219 Québécoises âgées de plus de 45 ans ont donné naissance, selon les données de l’Institut de la statistique du Québec. Parmi elles, 22 mères avaient même plus de 50 ans.

«Si c’était à recommencer, je ne changerais rien», assure Marie-Ève Barette, devenue mère à 46 ans, en 2018.

Les femmes de 45 ans et plus représentent toujours une faible part des accouchements (0,27% en 2022), mais leur proportion a doublé en 10 ans (0,13% en 2012). En 1989, seulement 12 Québécoises avaient donné naissance après 45 ans.

Les femmes de 40 à 44 ans qui accouchent sont aussi plus nombreuses. L’an dernier, elles représentaient 4,4% des accouchements, soit plus du double de 2002 (2%).

Or, tomber enceinte après 40 ans comporte toutes sortes de risques accrus (pour la mère et le bébé), mettent en garde des médecins spécialistes:

Risques liés à une grossesse après 40 ans

Fausse couche

40 ans et plus: 1 grossesse sur 3

45 ans et plus: 1 grossesse sur 2

Diabète

Hypertension (prééclampsie)

Diabète de grossesse

Pour le bébé:

Retard de croissance

Prématurité

Anémie

Mort in utero

Débalancement métabolique (à cause du diabète)

*Tous ces risques dépendent de l’état de santé de la femme

Environ la moitié des accouchements se font aussi par césarienne après 45 ans, soit deux fois plus que la moyenne générale à 25%.

«Très à risque»

«On fait le suivi, le dépistage des problèmes, mais c’est sûr que plus t’es âgée, plus il y a de risques», résume le Dr Richard Brown, directeur de l'obstétrique-gynécologie au Centre universitaire de santé McGill.

Depuis trois mois, le tiers des patientes enceintes de ce spécialiste avaient plus de 40 ans.

«Être enceinte pour la première fois à 45 ans et plus, ce sont des femmes potentiellement très à risque pour leur santé et pour le bébé aussi, souligne également la Dre Lucie Morin, cheffe du département de gynécologie-obstétrique à l’hôpital Sainte-Justine. Il faut juste mettre les pendules à l’heure. Oui c’est faisable, oui on va vous accompagner, mais ce ne sera pas facile.»

PHOTO FOURNIE PAR CHU Sainte-Justine

En théorie, les femmes âgées n’ont pas plus de suivi durant la grossesse. Mais dès qu’une complication survient, le suivi est adapté. Ventre lourd, manque de sommeil, douleurs aux hanches et au dos: la grossesse peut être difficile à gérer physiquement à un âge plus avancé.

«Et ce n’est pas juste la grossesse. Après, le bébé se réveille aux deux ou trois heures, souligne la Dre Morin. C’est dur passer des nuits debout! C’est quand même un investissement.»

Pas remboursés

Au Québec, les essais de procréation assistée sont remboursés jusqu’à 41 ans, après quoi, on considère que les chances de tomber enceinte sont trop faibles. Ainsi, beaucoup de femmes dans la quarantaine qui espèrent un enfant doivent payer des dizaines de milliers de dollars.

Environ 80% des grossesses tardives sont issues de la fécondation in vitro, estime le Dr Brown. Grâce aux traitements d’hormones, des femmes qui se dirigeaient vers leur ménopause peuvent même tomber enceinte, souligne la Dre Morin.

«À partir du moment où il y a la procréation médicale assistée, the sky is the limit», constate la spécialiste qui a déjà suivi une femme enceinte de 58 ans.

Grâce aux contraceptifs

Selon un sociologue et démographe, les statistiques actuelles de grossesses tardives démontrent que les femmes ont le contrôle de la fécondité.

«Les femmes peuvent choisir d’avoir leurs enfants quand elles veulent. Dans les années 1960, les femmes qui avaient des enfants après 45 ans, c’étaient des erreurs. Des erreurs, il n’y en a pratiquement plus aujourd’hui», souligne Benoit Laplante, professeur à l’Institut national de la recherche scientifique.

En effet, les grossesses tardives ont chuté dans les années 1960, avec l’arrivée de la contraception. Elles sont en remontée depuis les années 1990.