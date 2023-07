Pornographie juvénile dans nos écoles: des centaines d’accusations criminelles chaque année contre des mineurs

Des centaines d’accusations en matière de pornographie juvénile sont déposées chaque année contre des mineurs qui produisent ou partagent du contenu explicite sans le consentement de leur partenaire, et ce de plus en plus souvent dès le primaire.

« Ils se retrouvent avec des appareils électroniques qui sont ultraperformants. Puis, ils ne se rendent pas compte nécessairement qu’en envoyant des photos, ils vont commettre deux, trois infractions criminelles », souligne Me Louis-David Bénard, procureur au Bureau des affaires de la jeunesse du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Depuis 2018, plus de 300 chefs d’accusation de possession, de distribution ou de production de pornographie juvénile ont été déposés en moyenne chaque année en Chambre de la jeunesse.

Le Journal a obtenu ces données auprès du DPCP en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, alors que le gouvernement du Québec intensifie sa lutte contre les violences sexuelles dans nos écoles.

Le phénomène continue d’ailleurs de se faire sentir cette année avec 59 chefs d'accusation recensés par les autorités lors des trois premiers mois de 2023.

Mais ces statistiques dépeignent un portrait incomplet du phénomène, prévient Me Bénard.

«Je suis persuadé qu’on ne voit pas tout ce qui se passe», indique le procureur.

Honte et isolement

Ces comportements débutent en majorité à l’extérieur des écoles. Par exemple, une personne va être filmée à son insu lors d’une relation sexuelle, et la vidéo sera redistribuée.

Ou encore, un garçon va recevoir des photos osées d’une fille et va les transmettre à des amis sans son consentement.

Il arrive aussi qu’après une rupture amoureuse, l’un des partenaires se venge en partageant des images sur les réseaux sociaux.

« C’est un crime qui peut être très dommageable pour les jeunes personnes victimes parce que ces gens sont en pleine période de développement, fait valoir Marie-Christine Villeneuve, porte-parole pour le Réseau des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels. Ça suscite souvent un fort sentiment de honte et ça mène souvent à l’isolement. »

Pour prévenir et intervenir vite, le projet SEXTO a été lancé il y a quelques années, en partenariat avec les écoles, la police et le DPCP. Il permet dans certains cas d’éviter le déclenchement d’enquêtes criminelles.

Avant même le secondaire

« On préfère éduquer les jeunes à travers ce processus-là au lieu de les judiciariser, souligne Me Louis-David Bénard, qui est coordonnateur du projet. Un dossier de sextage, ça peut déraper rapidement. »

Une stratégie judicieuse, d’autant plus que l’âge moyen des accusés diminue.

« Ça on se l’est fait nommer, qu’au primaire, on voit de plus en plus de cas », dit le procureur.

« On a des demandes des écoles primaires en disant : ils ont 11 ans, qu’est-ce qu’on fait ? Ça prend un signalement à la protection de la jeunesse. Au criminel, les jeunes en bas de 12 ans, on ne peut pas les poursuivre », ajoute-t-il.

Depuis janvier 2020, plus de 400 policiers de la Sûreté du Québec ont par ailleurs assisté aux formations du projet SEXTO.

« L’important, c’est d’avoir un discours qui est très clair avec ces jeunes-là », mentionne Benoit Richard, lieutenant-coordonnateur à la SQ.

Si davantage de prévention en la matière est toujours bienvenue, « il faut que ce soit fait dans un cadre et un curriculum qui est assez bien défini », insiste le policier.

Des discussions régulières sur la sexualité pour faciliter la sensibilisation

Parents et enseignants doivent bâtir un lien de confiance avec les nouvelles générations pour discuter de sexualité et prévenir les dérapages liés au partage de contenu explicite, explique une intervenante.

« Il y a cette espèce de conversation continue et informelle que les parents peuvent avoir dès un très jeune âge », résume Sara Mathieu-Chartier, chargée de cours en éducation à la sexualité à l’Université de Montréal.

« C’est de saisir des opportunités justement quand quelque chose se passe dans l’actualité, on en parle de façon ouverte, de manière à tranquillement et progressivement s’outiller face à différentes situations », ajoute-t-elle.

L’importance d’intervenir rapidement lors de cas de partage de contenu explicite se fait toujours sentir, comme le suggèrent les nombreux chefs d’accusation en matière de pornographie juvénile déposés chaque année en Chambre de la jeunesse au Québec.

Au-delà du légal

Mais avant de se retrouver devant la justice, il existe des stratégies, en amont, pour conscientiser la jeunesse, fait valoir Sara Mathieu-Chartier.

En discutant d’abord de concepts plus larges comme le consentement ou le plaisir partagé, l’envoi d’images ou de messages osés peut être graduellement abordé.

« Une des interventions qui peut être intéressantes, c’est de jaser de pourquoi on fait ça? Pourquoi on sexte avec quelqu’un? souligne la chercheuse communautaire au sein du Club Sexu. C’est toujours d’aller comprendre les intentions, les sentiments en arrière de ça, au-delà du discours juste légal. »

Formation adéquate

En milieu scolaire, l’approche des profs peut également s’avérer complexe.

« Malgré l’ouverture et une bonne volonté, il y a aussi un sentiment de ne pas avoir été formé adéquatement et d’être pris pour assumer une responsabilité lourde à porter », constate Mme Mathieu-Chartier, qui a formé des équipes-écoles et des enseignants dans les dernières années.

Dans tous les cas, les adultes doivent éviter de « surresponsabiliser les victimes potentielles », en blâmant leurs actions.

« Si c’est arrivé à notre ado, et qu’on est dans une situation où une photo circule, ça va prendre beaucoup plus de temps avant de chercher de l’aide », indique la chargée de cours.