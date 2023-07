Sextage chez les jeunes: une ado traumatisée par son ex qui a partagé ses photos

Une adolescente a vécu une véritable descente aux enfers lorsque son ex-copain a envoyé ses photos intimes à tout son entourage par pure vengeance... deux fois plutôt qu’une.

Joséphine (nom fictif) avait 15 ans lorsqu’elle a entamé une relation avec un adolescent du même âge. Comme ce dernier habitait à l’extérieur du Canada, les tourtereaux ne se sont jamais rencontrés et s’échangeaient ainsi des photos et des vidéos intimes au cours de leur relation de quelques mois.

«J’étais naïve et j’avais peur qu’il ne m’aime plus si j’arrêtais d’en envoyer. C’est lui qui en demandait, moi je ne lui demandais jamais rien», dit celle qui a désormais atteint la majorité.

Sensibiliser

Si Joséphine a accepté de raconter cet épisode pour le moins traumatisant, c’est pour sensibiliser les autres adolescentes aux dangers de partager du contenu intime avec un copain. Or, étant donné les répercussions désastreuses que cette histoire a eues dans sa vie, elle préfère demeurer anonyme.

Après un certain temps, la jeune fille a décidé de mettre un terme à la relation. L’adolescent ne l’a jamais accepté et a même menacé de rendre publiques toutes les images intimes d’elle si elle le quittait pour de bon.

«Je me disais qu’il ne ferait jamais ça, ça ne se pouvait pas», se remémore-t-elle.

Mais un matin, elle s’est réveillée avec un message plutôt curieux sur son cellulaire.

«Pourquoi tu m’as envoyé ça?», lui a texté une connaissance.

C’est à ce moment que son monde a chaviré. Son ex était passé à l’acte et avait créé un faux compte Instagram au nom de Joséphine avec lequel il avait envoyé toutes ses photos et vidéos intimes à son entourage.

«Il s’est abonné à toutes les personnes que je suivais sur mon vrai compte Instagram et a envoyé les images à toutes mes amies, ma mère, mon père et leurs amis à eux», relate-t-elle avec émotion.

Le retour à l’école fut brutal pour l’adolescente, qui était carrément envahie par la honte. Au point où sa mère a dû aller rencontrer la direction afin qu’un plan d’action soit mis en œuvre pour que l’intimidation et les idées noires cessent. Étonnamment, étant vraisemblablement sans ressources, le directeur a suggéré que Joséphine change d’école. Ce qu’elle a fait, en étant transférée à Saint-Jérôme.

Il récidive

Quelques mois plus tard, lorsqu’elle a finalement osé s’ouvrir un nouveau compte Instagram, son ancien copain l’a retrouvée quasi instantanément. Une fois de plus, il a envoyé toutes les images à ses nouvelles amies.

Mais cette fois-ci, sa nouvelle école adhérait au programme SEXTO, créé par la police de Saint-Jérôme quelques années auparavant.

«C’est la travailleuse sociale qui est venue me l’apprendre parce que ça s’était discuté dans l’école, mais toutes les personnes qui les avaient reçues avaient déjà été rencontrées et sensibilisées et le problème était déjà réglé, explique-t-elle. Je n’en ai plus entendu parler après ça.»

Les policiers, accompagnés par du personnel de l’école, ont bien fait comprendre à tous les jeunes impliqués l’ampleur de la situation et les conséquences graves, notamment des accusations criminelles, de partager ce genre d’images.

Quant à son ex, comme il vivait outre-mer, la police n’a pas été en mesure de le retracer et il n'a donc subi aucune conséquence.