Voici 10 injustices qui font que les parents d’enfants à besoins particuliers «n’en peuvent plus»

Milliers de dollars dépensés au privé, exclusion du service de garde, risque accru de divorce. L’accumulation d’embûches fait en sorte que les enfants à besoins particuliers et leurs familles vivent injustice par-dessus injustice, dénoncent plusieurs intervenants et parents concernés.

1. Manque de personnel à l’école

«Les services dans les écoles sont saturés», dit Bianca Nugent, présidente de la Coalition des parents d’enfants à besoins particuliers du Québec.

S’il y a autant de bris de services, c’est essentiellement parce qu’il manque de monde pour les offrir. Le secteur de l’adaptation scolaire, qui accueille les jeunes qui ont le plus de difficultés, est celui où la pénurie de personnel qualifié est la plus criante.

«Des parents se font dire que leur enfant n’est pas “scolarisable”. Minute, donne-lui les outils nécessaires et il va être scolarisable», s’impatiente Lili Plourde, directrice générale de la Fédération québécoise de l’autisme.

«Plus ton enfant a de grands besoins, plus il est à risque de bris de services», ajoute-t-elle.

2. Des milliers de dollars dépensés au privé

Vous soupçonnez que votre enfant a une dyslexie, un TDAH ou autre trouble? Il y a de bonnes chances qu’il ne puisse être évalué ou suivi à l’école même. Vous aurez donc à consulter au privé... et payer les frais que cela comporte.

«Ça m’a coûté 2500$, faire évaluer ma fille», raconte Dominique Saumur, mère monoparentale de deux enfants qui cumulent plusieurs troubles.

De plus, la plupart des services et suivis à aller chercher à l’extérieur de l’école se donnent la semaine de jour, ce qui force plusieurs parents à réduire leurs heures de travail.

3. Surtout les mères

Sans surprise, ce sont surtout les mères qui ont tendance à sacrifier leur carrière parce que leurs enfants ont des défis, explique Catherine Des Rivières-Pigeon, professeure au département de sociologie de l’UQAM.

«Quand les deux parents ont un revenu, c’est logique que ce soit le parent qui a le salaire plus bas qui réduise ses heures. Et plus souvent, c’est la femme», explique la chercheuse.

4. Plus de séparations

Des études ont montré que les parents d’enfants autistes présentent un risque particulièrement élevé de séparation ou de divorce.

Une étude américaine réalisée au Massachusetts et au Wisconsin a relevé que 24% des parents d'autistes étaient divorcés comparativement à 14% chez les autres.

Des mères se retrouvent ainsi plus à risque de devenir monoparentales. «Mon ex n’a aucune envie de gérer tous ces rendez-vous», témoigne Dominique Saumur.

5. Exclus de certains services de garde

Un tout-petit peine à comprendre les consignes ou à contrôler ses crises de bacon? Il sera probablement plus ardu pour ses parents de trouver une garderie puisque plusieurs excluent les enfants qui ont besoin de plus d’encadrement.

Le problème se poursuit à l’école. Les ratios d’élèves par éducateur en service de garde sont souvent dépassés.

«Une maman me racontait la semaine passée que son service de garde n’avait pas assez de personnel pour accueillir son enfant. C’est pourtant un service qui est inclus dans la loi, peu importe les besoins de l’enfant», note Lili Plourde.

6. Doublement pénalisés

Certaines familles ont les moyens de se payer une nounou à la maison. D’autres peuvent faire le choix de vivre avec un seul salaire au lieu de deux. Mais ces options ne sont pas à la portée des parents monoparentaux ou qui ont un faible revenu.

Pour ceux-là, c’est presque l’appauvrissement assuré. Et c’est «une grande injustice», dit Bianca Nugent.

7. Utilisation abusive des salles de retrait

Une salle de retrait est un espace fermé où un élève peut se rendre pour se calmer. Y envoyer un enfant contre son gré peut parfois être nécessaire pour des raisons de sécurité.

Or, beaucoup de parents ont l’impression qu’elles sont surutilisées, notamment comme punition, au risque que ce soit traumatisant.

Dans un sondage réalisé au printemps 2023, plus de la majorité des parents interrogés (55%) ont dit ne pas toujours comprendre pourquoi leur enfant y a été envoyé en raison d’une communication tardive ou insuffisante. Plus de la majorité (65%) ont dit que leur enfant y était envoyé plusieurs fois par semaine ou par jour et près de la majorité (45%) jugent que le retrait n’est généralement pas justifié.

8. Des proches aidants qui s’ignorent

Des parents doivent parfois gérer une telle lourdeur de soins qu’ils sont en fait des proches aidants, au même titre que ceux qui doivent s’occuper d’un proche paralysé ou atteint de démence, par exemple.

Or, peu de parents se reconnaissent comme tels. Ils considèrent que tout ce qu’ils font relève de leur responsabilité naturelle, explique Stéphanie Charrette, directrice des communications à l’organisme L’Appui - proches aidants.

Il y a pourtant des services qui existent pour eux. Ils auraient aussi droit à un crédit d’impôt... à condition de savoir naviguer dans la paperasse que cela nécessite.

9. Pas compensés

Actuellement, il n’existe pas de recours financier pour les parents qui s’appauvrissent en raison des besoins particuliers de leurs enfants.

Bianca Nugent suggère que ces parents reçoivent une allocation comparable à celle attribuée aux familles d’accueil. «Ça revient quand même moins cher de soutenir les parents que de placer l’enfant», illustre-t-elle.

Lili Plourde suggère qu’à tout le moins, ils aient accès au tout nouveau Programme de revenu de base, qui ne s’adresse pour l’instant qu’aux travailleurs qui ont des contraintes sévères à l’emploi.

10. «Un point de non-retour»

En 2018, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse tirait la sonnette d’alarme dans un rapport accablant sur la dégradation des conditions de scolarisation des élèves en difficulté.

Cinq ans plus tard, la situation s’est encore plus dégradée, selon plusieurs intervenants.

«Là, on est devant un point de non-retour», prévient Bianca Nugent.

«Ça va prendre un changement de cap», abonde Kileka Coulibaly, du comité consultatif des services aux élèves ayant des besoins particuliers du Centre de services scolaire de Montréal.

«Parce que les enfants à défi, ça ne va pas en diminuant.»