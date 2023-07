Le monastère de l'Hôpital général de Québec vous ouvre ses portes: un lieu unique à découvrir

Pour la première fois depuis 2019, le monastère de l’Hôpital général de Québec ouvre ses portes cet été aux visiteurs avides de découvrir ce lieu méconnu et chargé de plus de 400 ans d’histoire.

Le monastère, un lieu unique à Québec, a été préservé au fil du temps de façon admirable par les Augustines, dont il est toujours la résidence, ce qui en fait un endroit peu accessible au grand public, sauf à quelques exceptions. Près de 70 religieuses vivent dans ces lieux, dont plusieurs, qui avancent en âge, sont issues d’autres congrégations.

«Ce qui est particulier ici, c’est que ce n’est pas un musée. On visite un lieu encore occupé et comme il a toujours été», fait remarquer d’entrée de jeu Denis Robitaille, chargé de projet pour le monastère.

Diane Tremblay

Situés entre les quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur, le monastère et les bâtiments qui s’y rattachent font partie de la municipalité Notre-Dame-des-Anges, constituée en 1855, et qui représente la plus petite municipalité au Québec, avec sa superficie de 0,04 km2.

Son histoire remonte au 17e siècle. Dès 1620, les Récollets occupaient ces terres. En 1670, ils ont fait construire une église qui est l’un des moments forts de la visite d’une durée de 60 minutes. Inaugurée en 1673, l’église souligne cette année son 350e anniversaire.

Diane Tremblay

L’église

«Cet endroit était hors de la portée des boulets de canon durant la Conquête et il n’a pas subi d’incendie, ce qui fait que les espaces les plus anciens que l’on visite sont tels qu’ils ont été construits», relate M. Robitaille, qui nous sert de guide pour l’occasion.

«L’église, la plus ancienne au pays, est un lieu privilégié parce qu’elle est restée dans l’état et dans l’usage d’origine.»

Au centre de l’autel, un tableau peint par le frère Luc. L’œuvre date de l’époque de la construction de l’église. L’artiste formé au Louvre a été le premier peintre de la Nouvelle-France.

Diane Tremblay

«C’est une peinture exceptionnelle. Elle est encore à l’endroit même où elle a été installée», souligne M. Robitaille.

L’hôpital

Les Augustines sont arrivées en 1693 pour fonder l’Hôpital général à la demande de Mgr Saint-Vallier, deuxième évêque de Québec. Les quatre fondatrices accomplissaient jusqu’alors leur mission à l’Hôtel-Dieu. Mgr Saint-Vallier souhaitait un lieu pour accueillir les invalides et les malades.

Diane Tremblay

En 1759, les soldats des régimes français et anglais qui sont blessés durant la bataille des plaines d’Abraham y sont amenés pour être soignés. (Voir autre texte.)

«Tout cela a été témoin de l’histoire», affirme M. Robitaille.

«Lorsque les soldats se font soigner, ils sont installés un peu partout. Certains racontent leur histoire et décrivent les lieux qui les entourent, et c’est ce que l’on voit encore aujourd’hui.»

Pendant la pandémie, les visites du monastère ont été suspendues, mais elles sont de retour cet été à raison de trois après-midi par semaine. La visite comprend plusieurs arrêts, dont le réfectoire, l’apothicairerie, l’église, le chœur des religieuses et le carrefour de l’aile des Récollets.

Diane Tremblay

L’Hôpital général, qui jouxte le monastère, a été converti en centre d’hébergement de personnes âgées et souffrant de déficits cognitifs au début des années 1960. Pour les personnes intéressées à visiter, il est possible de réserver en ligne sur le site du monastère de l’Hôpital général de Québec.

Diane Tremblay

5000 âmes dans les cimetières

Le site compte cinq cimetières où reposent 5000 âmes, dont 1063 combattants de la guerre de Sept Ans.

Outre le cimetière principal, qui portait le nom de cimetière des Pauvres à l’origine, situé en face de l’entrée du monastère, on retrouve des sépultures sous l’église, sous le chœur des religieuses, dans la cour intérieure ainsi qu’à l’extrémité sud-ouest du jardin de la communauté.

Parmi les personnages qui reposent dans ces lieux: M gr de Saint-Vallier, le marquis de Montcalm et Louis Hébert, le premier colon de la Nouvelle-France.

Le comte de Frontenac y avait une résidence.

La dernière inhumation a eu lieu en 1981.

Le site a été classé en 1977.

Source : Centre d’archives du monastère des Augustines