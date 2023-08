Accusé de fraude, l’ex-président de l’Ordre des comptables vend sa luxueuse maison de Québec pour 1,785 M$

Accusé de fraude, l’ex-président de l’Ordre des comptables agréés vend pour 1,785 M$ sa luxueuse maison de Québec, qui aurait été rénovée en partie avec l’argent détourné d’une résidence pour aînés que dirigeait sa conjointe.



Claude Gauvin, qui a présidé l’Ordre au début des années 2000, ainsi que sa conjointe, Lucie Couturier, font face à des accusations criminelles de fraude et vol de plus de 5000$.

Le couple aurait floué pendant huit ans et pour plus de 200 000$ la résidence pour aînés Cardinal-Vachon, fondée par le diocèse de Québec pour accueillir notamment des prêtres à la retraite. Lucie Couturier a été la directrice générale de cet établissement de mars 2010 jusqu’à son congédiement, en août 2018.

Dans une poursuite civile qui a depuis été réglée de manière confidentielle (voir encadré ci-dessous), la résidence Cardinal-Vachon alléguait que le couple Gauvin-Couturier aurait fait des détournements de fonds «fautifs et malhonnêtes» durant des années.

Les amoureux auraient pigé dans la caisse de la Résidence Cardinal-Vachon pour s’offrir une terrasse neuve à 75 000$ ainsi que plusieurs meubles et électroménagers pour leur magnifique maison du quartier Lebourgneuf, qui est aujourd’hui à vendre.

«Absolument sublime», «construction haut de gamme», «intimité complète», «escalier de prestige»: les superlatifs ne manquent pas sur la fiche Sotheby’s pour décrire la demeure qui comprend une piscine creusée, un garage double et un plafond cathédral.

L’annonce vante entre autres «l’ajout du salon et de la cuisine d’été extraordinaire», ainsi que «le site, le luxe, le confort, les espaces». «Tout y est!», conclut la fiche.

Pas d’hypothèque

La maison, libre d’hypothèques, avait été acquise par une compagnie de gestion appartenant à Claude Gauvin pour la somme de 645 000$, en 2007, selon les informations disponibles au Registre foncier.

Rappelons que Claude Gauvin a présidé le conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, entre 2003 et 2005. Dans la foulée des accusations criminelles déposées contre lui, il a été suspendu provisoirement par son ordre professionnel.

Retraité depuis peu, l’homme de 76 ans a, par le passé, été associé au bureau de Québec de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Il a également agi comme président de la Chambre de commerce de Québec au début des années 2000, en plus de siéger à de nombreux conseils d’administration.

Après son congédiement de la résidence pour aînés, Lucie Couturier, aujourd’hui âgée de 63 ans, a été embauchée comme vaccinatrice pour le CIUSSS de la Capitale-Nationale. L’infirmière de profession a toutefois cessé d’y travailler en octobre 2022, à la suite de nos reportages portant sur les accusations déposées contre elle. Elle est actuellement radiée temporairement de son ordre professionnel.

