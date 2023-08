Erreur sur la personne: la méprise d’un Ontarien fait revivre de beaux souvenirs à l’ancien gardien Jean-François Racine

Une erreur sur la personne a permis à un ancien gardien de but repêché il y a plus de 20 ans par les Maple Leafs de Toronto de revivre de très beaux souvenirs.

Une enveloppe reçue au Journal de Québec en mai dernier n’était pas destinée au bon Jean-François Racine.

J’ai d’abord cru à une blague en apercevant le petit colis. Une lettre manuscrite en 2023? Avec une enveloppe affranchie «ne pas plier» pour le retour. Et deux cartes de hockey à autographier!

John Latham, de Cambridge, près de Hamilton, croyait avoir trouvé son ancienne idole pour ajouter à son mur des célébrités.

Pas de comparaison

Du haut de ses 6 pi 3 po, le grand Racine de Roxton Falls a joué cinq saisons à Memphis, St. John’s et Toronto, avec les Marlies, le club-école des Leafs dans la Ligue américaine de hockey. Il a pris sa retraite il y a une quinzaine d’années en tournant le dos à une prolongation de carrière en Europe.

Le journaliste Racine, avec ses petits souliers, fait à peine 5 pi 7 po et peut difficilement patiner à reculons. Le physique de Cole Caufield n’était pas populaire au tournant du siècle et le cyclisme de compétition fut un meilleur choix pour moi.

À la même époque, j’ai opté pour les études de droit croyant manquer de crédibilité comme policier sur une intervention musclée. Et je suis entré au Journal en 2003. Introverti, j’aime moins être à l’avant-plan.

Il aurait été facile de signer faussement et de renvoyer le tout sans que rien n’y paraisse, mais trouver le bon individu semblait plus approprié. Et le making of fut une galère.

Habituellement, retrouver quelqu’un en 2023 se fait en quelques minutes, mais le hockeyeur a abandonné les réseaux sociaux.

«J’étais tanné d’entendre parler de la COVID. J’ai débranché», a-t-il expliqué.

Un long travail

Malgré les demandes, la LHJMQ et l’organisation des Voltigeurs n’ont pas pu le retrouver. La légendaire Nicole Bouchard, des Remparts de Québec, l’illustre Gilles Moffet, spécialiste des gardiens de but, et plusieurs anciens confrères non plus.

Après trois semaines, un article de 2020 dans un journal d’Acton Vale m’a appris qu’il était monteur de lignes pour Hydro-Québec. Encore une histoire de poteaux, mais pas les mêmes. Le hockey professionnel n’a pas assuré son avenir financier.

«Depuis 2015, je ne joue plus. Comme je suis souvent à l’extérieur pour le travail, je me voyais mal partir pour le hockey le week-end», ajoute-t-il.

C’est finalement l’homme d’affaires Laurent Proulx, ancien conseiller de l’équipe de Régis Labeaume, qui a résolu l’énigme le 24 juin. Proulx possède plusieurs restaurants dans le Centre-du-Québec.

Un mois plus tard, la rencontre a pu avoir lieu au Complexe sportif de Laurier-Station, pour le décor et la distance. Deux Jeff Racine barbus foncés. Fin de la ressemblance.

L’ancien gardien a été repêché en 3e ronde de l’encan de l’an 2000.

«Quelqu’un m’a dit que tu avais reçu des cartes de hockey de mon jeune temps à signer?», m’a-t-il lancé amusé par ce voyage dans le temps inattendu.

Les signatures

Racine, 41 ans, n’a conservé qu’un masque et son chandail du repêchage.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Père de trois filles, il n’a plus de jambières ni d’équipement.

«J’ai échangé ça contre un équipement de ski pour ma blonde!», balance-t-il en riant.

Premier constat, je ne jetterais pas les gants contre ce sympathique pan de mur qui n’avait pas signé de carte O-Pee-Chee depuis longtemps.

«C’est le fun. Ça fait revivre de beaux moments. On ne le réalise pas assez quand ça passe. J’ai fait sept camps avec les Leafs. Patrick Roy était mon idole de jeunesse», a terminé le colosse, qui croit avoir fait le bon choix pour gagner sa vie.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Ah oui... John Latham recevra bientôt ses cartes autographiées. Il a d’abord fallu mettre une lettre à la poste pour réussir à le rejoindre.

«J’aime collectionner les autographes des joueurs de hockey. C’est dommage que Racine ne soit jamais devenu un gardien régulier de la LNH, mais c’est un accomplissement incroyable de pouvoir pratiquer son sport toutes ces années», nous a-t-il confié.

En novembre 2006, Jean-François Racine a cogné à la porte de la LNH en étant le substitut de Jean-Sébastien Aubin alors que les Leafs recevaient le Canadien. Lors de cette soirée, Patrick Roy a été intronisé au Temple de la renommée. Son souvenir demeure impérissable même s’il n’a pas joué.