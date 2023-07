La sommelière mauvaise payeuse aurait vendu des billets pour de faux spectacles

Après les fausses dégustations de vin et les multiples excuses pour éviter de payer ses employés et fournisseurs, voilà que la sommelière Catherine Levasseur aurait vendu des billets pour des spectacles d’humoristes, dont Mario Tessier, sans même que ces derniers aient signé de contrat.

• À lire aussi: Employés, fournisseurs et clients pourchassent cette sommelière qui multipliait les excuses pour ne pas les payer

• À lire aussi: Même les tribunaux cherchent la sommelière mauvaise payeuse

Mario Tessier, Jean-Claude Gélinas et Mélanie Couture sont devenus bien malgré eux les têtes d’affiche de spectacles qui n’ont jamais eu lieu, mais qui avaient été annoncés au cours des derniers mois au resto-bar La Coupe, à Varennes, un établissement qui appartenait alors à Catherine Levasseur.

Capture écran Eventbrite

Notre Bureau d’enquête révélait à la fin mai que cette sommelière avait ouvert et fermé trois restaurants durant la pandémie, laissant chaque fois des factures et des salaires impayés. Des poursuites civiles ont été déposées contre elle et plus d’une vingtaine de personnes lui réclament aujourd’hui des sommes considérables.

Un quatrième restaurant s’ajoute maintenant à cette liste. En octobre 2022, Catherine Levasseur, achetait le fonds de commerce de La Coupe, située dans le Sportplex de l’Énergie (voir autre texte). Après une grande soirée d’ouverture et l’annonce de plusieurs prestations d’artistes prévues au début de l’année 2023, le vin tourne au vinaigre.

Catherine Levasseur aurait en effet mis en vente des billets pour différents spectacles d’humour et de musique sur la plateforme Eventbrite. Seule ombre au tableau: des artistes n'avaient pas été officiellement engagés pour s’y produire.

«Les gens avaient payé! Ils se pointaient ici, Catherine Levasseur était disparue et je ne pouvais pas les rembourser: je n’avais pas leur argent!», peste Josée Beauchemin, l’une des propriétaires du SportPlex de l’Énergie, à Varennes, qui a accueilli dans son complexe le resto-bar dirigé par la sommelière.

Pas de contrat

À en croire la promotion faite par Catherine Levasseur, Mario Tessier devait se produire à La Coupe le 23 mars dernier. Or, l’humoriste n’a jamais reçu le contrat signé ni le dépôt en argent avant la mise en vente des billets, confirme son agente.

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes

Même son de cloche pour l’animateur et humoriste Jean-Claude Gélinas, dont le spectacle était annoncé le 30 mars, ainsi que pour Mélanie Couture, à l’affiche le 27 avril.

«On n’avait pas reçu le dépôt ni le contrat, mais [Catherine Levasseur] avait déjà débuté la vente! Ce que normalement, par contrat, elle n’est pas supposée faire», explique le gérant de Mélanie Couture, François Simard.

Courtoisie Éric Myre

Clients floués

Aucun de ces artistes n’a touché de l’argent dans cette affaire, confirment leurs agents. Mike Brossard, qui représente Jean-Claude Gélinas, affirme même avoir fait une demande formelle à La Coupe pour que la billetterie ferme et que les gens soient remboursés.

«Mais le spectacle reste toujours en vente sur Evenbrite. Nous n'avons jamais su combien de personnes avaient acheté de billets», déplore le gérant de Jean-Claude Gélinas.

AGENCE QMI

Des clients qui se sont retrouvés avec des billets pour des spectacles factices ont formulé des demandes de remboursement auprès de la compagnie Eventbrite. Quelques-uns auraient été remboursés, d’autres seraient toujours en attente, selon nos informations.

Le compte Eventbrite de La Coupe était associé directement au compte bancaire de la sommelière, assure Nathalie Durocher, une employée du resto-bar qui a travaillé durant quelques semaines pour la sommelière.

Ni Eventbrite ni Catherine Levasseur n’ont donné suite à nos demandes d’entrevue.

Un chèque qui rebondit

Le groupe Hommage à Bon Jovi s’est bien produit sur la scène du resto-bar La Coupe, dirigé par Catherine Levasseur, le 11 mars dernier. Mais au moment d’encaisser le chèque... il a rebondi.

«On a appelé à plusieurs reprises, on a laissé des messages, mais on n’a jamais eu de retour», avance le batteur, Jean-Patrice Leroux.

La formation n’a pas touché un sou de son cachet, qui avoisinait les 2000$. Pourtant, plusieurs billets avaient été vendus pour ce concert à 33,28$ l’unité, sur la plateforme Eventbrite.

«C’était une belle soirée, le spectacle avait bien été. Mais on n’a jamais eu de suite», poursuit M. Leroux.

Le batteur s’est d’ailleurs rendu dans un poste de police pour dénoncer la situation. Les autorités l’auraient toutefois orienté vers les petites créances s'il souhaitait judiciariser cette affaire.

«On s’est fait rouler dans la farine»

L’une des propriétaires du SportPlex de l’Énergie, à Varennes, affirme avoir une «vie merdique» depuis que Catherine Levasseur a croisé son chemin.

«On s’est fait rouler dans la farine, solide», peste Josée Beauchemin qui a «déroulé le tapis rouge» à Catherine Levasseur pour qu'elle exploite La Coupe, le restaurant de son complexe sportif.

Photo fournie par Josée Beauchem

Hypothèque de 180 000$ pour financer le fonds de commerce, prêt de 23 000$ pour aider au démarrage, loyers gratuits pour les premiers mois d’activité: le SportPlex de l’Énergie a tout fait pour faciliter l’arrivée de la sommelière dans son établissement, à l’automne 2022.

«Mais elle a payé le premier loyer... et après elle ne payait plus», peste Mme Beauchemin, qui s’est vite rendu compte que les factures des fournisseurs demeuraient elles aussi impayées.

La sommelière serait ensuite devenue de plus en plus difficile à joindre et de moins en moins présente au restaurant, qui était souvent fermé. Catherine Levasseur aurait invoqué différents prétextes – sa mère était malade, puis décédée, puis la restauratrice avait la nausée – pour se justifier.

«Elle n’était pas en opération, elle ne faisait pas de vente. On savait très bien qu’elle ne serait pas capable de payer», déplore Mme Beauchemin, qui a de plus réalisé que sa locataire n’avait pas fait de démarches pour obtenir les permis nécessaires pour son activité commerciale.

«Elle n’avait pas de permis d’alcool valide, pas d’autorisation de la Ville de Varennes, elle n’avait pas de permis du MAPAQ», lance, découragée, Josée Beauchemin.

À bout de nerf, le Sportplex a retenu les services d’un avocat et a mis fin au bail de Catherine Levasseur, au printemps 2023.

«Et là, on s’est aperçus qu’elle avait essayé de vendre sur Marketplace les bancs, les chaises, les fours du restaurant! Elle n’avait pas payé un sou sur les équipements, mais elle voulait les vendre», pouffe la femme d’affaires, qui vient tout juste de reprendre le contrôle de son restaurant.