Son image utilisée par des arnaqueurs: «Leur produit, c’est de la marde!» - Claude Legault

Le comédien Claude Legault ne mâche pas ses mots envers les arnaqueurs qui ont utilisé son image pour mousser la vente de leur produit «de marde».

• À lire aussi: Un réseau d’arnaqueurs internationaux derrière les fausses pilules pour maigrir

• À lire aussi: «C’est des crosseurs!»

Notre Bureau d’enquête a appris à Claude Legault que son image était utilisée pour faire la promotion de Male Enhancement, visant à contrer les problèmes de dysfonction érectile.

«Même si c’était un vrai bon produit, ils n’ont pas le droit de prendre mon identité pour l’annoncer. Me prêter des mots, me prêter des intentions, me prêter des problèmes de vie que je n’ai pas. Et probablement que leur produit c’est de la marde», peste le comédien.

Les animateurs Gino Chouinard et Ève-Marie Lortie ainsi que la docteure en nutrition Isabelle Huot dénoncent eux aussi les tactiques malhonnêtes des arnaqueurs qui ont volé leur image pour faire la promotion de pilules pour maigrir.

«Ça me met en colère. Ils font ça avec mon nom, avec ma face et avec des mots qui ne m’appartiennent pas. Je n’ai rien à voir avec ça», martèle l’animatrice de Salut Bonjour Week-end, dont l’image s’est retrouvée accolée aux produits Viaketo.

Capture d'écran J.E.

Ève-Marie Lortie a porté plainte à la police de Québec à la suite de cet événement et a aussi fait plusieurs publications sur les réseaux sociaux pour alerter les gens.

Panoplie de messages

L’animateur Gino Chouinard a lui aussi dû faire des mises au point, après que son image a été utilisée sans son consentement.

«Je dirais que j’ai dû répondre à une centaine de messages par semaine... à qui je disais “Non! N’achetez pas ça, c’est une arnaque”», confie l’animateur.

Capture d'écran J.E.

La docteure en nutrition Isabelle Huot, qui est aussi devenue le «visage» de ces produits, trouve déplorable de voir les gens embarquer là-dedans.

«On utilise ma renommée, ma notoriété et là, on me met à la une d’un faux magazine 7 jours avec la petite pilule ViaKeto. Mais non, ça ne se peut pas! Les gens qui me connaissent savent que je suis contre l’approche keto», insiste-t-elle.

Capture d'écran J.E.

Pourquoi ces vedettes?

Ces vedettes se posent toutes la même question: pourquoi ont-elles été choisies par ces arnaqueurs?

«Une des hypothèses est qu’on aurait simplement contacté un consultant à la pige qui se charge de faire des recherches de marché comme ça», avance Catherine Dupont-Gagnon, la directrice de Cyber Citoyen.

«On le contacte et on lui demande de trouver une liste de 10-15 personnalités connues au Québec qui seraient sujettes à vendre des suppléments, par exemple. La personne fait ces recherches-là de façon légitime. Les fraudeurs ont juste pris cette liste-là et ont bâti des faux-comptes à partir de ces informations-là.»