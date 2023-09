Manque d’accès aux blocs opératoires: «Il y a pas mal de désespoir dans les troupes», réagit l’Association des chirurgiens

La pénurie de personnel paralyse toujours les blocs opératoires du Québec, dont les trois quarts sont sous-utilisés malgré les longues listes d’attente, ce qui décourage les chirurgiens en vue de l'automne.

«Nos patients souffrent, les chirurgiens en souffrent, avoue le Dr Patrick Charlebois, président de l’Association québécoise de chirurgie. C’est extrêmement lourd comme pratique de devoir gérer ces listes d’attente là.»

«Il y a pas mal de désespoir dans les troupes», se désole-t-il.

Les statistiques d’utilisation des blocs opératoires au Québec ne sont pas reluisantes depuis la pandémie. En 2022-2023, 78 % des hôpitaux (39 sur 50) n’ont pas atteint la cible d’utilisation de 85 % de leur bloc opératoire, selon des données obtenues par Le Journal grâce à la loi d’accès à l’information.

L’utilisation maximale (100 %) d’une salle d’opération est de 40 heures par semaine, calcule le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le taux acceptable se situe à 85 %. Aucun hôpital n’atteint 100 % d’activités. Pourtant, cette période se trouvait après la crise de COVID-19, qui avait paralysé les hôpitaux du Québec.

Le ministère justifie ces résultats en raison de la pénurie de personnel, qui force le report ou l’annulation de chirurgies.

« Nous devons composer avec un manque de main-d’œuvre important, non seulement en salle d’opération, mais pour les hospitalisations qui suivent », explique-t-on par courriel.

« On manque de monde, c’est un cercle vicieux », constate aussi le Dr Charlebois.

Photo Raya Paculanang

À l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, un des plus importants blocs opératoires au Québec, le taux d’utilisation était de 71 %. À ce jour, huit salles sur 10 sont ouvertes.

Pendant ce temps, le nombre de patients en attente d’une chirurgie est passé de 115 000 à 158 000. Les chirurgies qui ont les plus longs délais sont l’orthopédie, l’ophtalmologie et la chirurgie générale. De ce nombre, 14 642 Québécois attendent depuis plus d’un an.

En mai dernier, le ministre Christian Dubé a lancé un « plan de rattrapage » pour ramener le nombre de patients qui attendent depuis plus de 12 mois au niveau prépandémique (2500 patients) d’ici la fin 2024.

« On a été patients, on a élaboré le plan de rattrapage. On avait confiance avec la fin de l’été que ça reprenne, mais on ne sent pas ça décoller », avoue le Dr Charlebois.

Désespoir sur le terrain

Selon le spécialiste, les chirurgiens québécois opèrent en moyenne quatre jours par mois. De façon réaliste, un accès au bloc six jours par mois permettrait de réduire les listes d’attente.

« C’est pas énorme, on ne demande pas un accès illimité », insiste le Dr Charlebois.

Concrètement, les chirurgiens doivent souvent annuler ou reporter des opérations prévues depuis plusieurs mois (ou des années) à la dernière minute. Le Dr Charlebois cite en exemple un patient venu de Val-d’Or pour une intervention chirurgicale au Centre universitaire de santé McGill, qui a été reportée en plein après-midi.

Taux d’utilisation des blocs opératoires des hôpitaux du Québec en 2022-2023

Pontiac (Shawville) 33 %

Amqui 34 %

Maniwaki 50 %

Témiscouata-sur-le-lac 60 %

Sept-Îles 61 %

Dolbeau-Mistassini 62 %

Baie-Comeau 64 %

Hôpital de Magog 66 %

Sainte-Agathe 66 %

Mont-Laurier 67 %

Papineau (Gatineau) 69 %

Jonquière 69 %

Maisonneuve-Rosemont 71 %

Santa Cabrini 71 %

Lac Mégantic 72 %

La Pocatière 72 %

Hôtel-Dieu de Lévis 74 %

Shawinigan 75 %

Matane 75 %

Notre-Dame 77 %

Verdun 78 %

Rimouski 78 %

Hull 79 %

Roberval 80 %

Cowansville 80 %

La Malbaie 80 %

Drummondville 81 %

Gatineau 81 %

Sainte-Justine 81 %

Baie-Saint-Paul 81 %

Hôtel-Dieu de Sherbrooke 82 %

Lachute 82 %

Saint-Eustache 82 %

Trois-Rivières 83 %

Salaberry-de-Valleyfield 83 %

Laval 83 %

Alma 83 %

Centre universitaire santé McGill 83 %

Châteauguay 84 %

Fleurimont (Sherbrooke) 85 %

Granby 85 %

Chicoutimi 85 %

Centre hospitalier universitaire de Montréal 87 %

Victoriaville 89 %

Saint-Georges-de-Beauce 89 %

Saint-Jérôme 89 %

Rivière-du-Loup 90 %

Honoré-Mercier 92 %

Hôtel-Dieu de Sorel 92 %

Pierre-Boucher 95 %

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, pour 2022-2023