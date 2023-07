Taser: moins de 30% des policiers ont renouvelé leur qualification en 2022

Moins du tiers des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont effectué leur requalification annuelle au pistolet à impulsion électrique (Taser) l’an dernier, ce qui n’a pas empêché la police de l’utiliser plusieurs centaines de fois.

Alerté par plusieurs sources sur le faible nombre de policiers qui ont effectué leur requalification annuelle au Taser, notre Bureau d’enquête a obtenu des données du ministère de la Sécurité publique.

On y apprend qu’uniquement 29% (349 sur 1179) des policiers qui ont été formés à utiliser l’arme à impulsion électrique (AIE) X2 ont été requalifiés en 2022, ce qui va à l’encontre de la politique interne du service de police (voir extraits plus bas: «Une obligation à la SQ»).

Sans en préciser le nombre, plusieurs d’entre eux ont tout de même utilisé le Taser, nous a confirmé le coordonnateur aux relations médias de la SQ, Benoit Richard.

«Ça n'a aucun bon sens. Un policier qui ne s’exerce pas perd la capacité de prendre une bonne décision. Se requalifier est un strict minimum», affirme Stéphane Wall, ancien spécialiste en emploi de la force du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Plusieurs personnes de blessées

Cet expert est inquiet, car les policiers de la SQ ont malgré tout utilisé le Taser à 410 occasions l’an passé.

Cent onze personnes ont subi des blessures mineures lors de ces interventions, tandis que quatre ont perdu conscience, selon les informations que nous a fournies M. Richard.

«Il est fréquent d’observer des blessures à la tête ou au visage, car lorsque l’arme est utilisée, la personne tombe vers l’avant», explique Stéphane Wall.

Les lacunes qui concernent la formation et les requalifications avaient pourtant déjà été soulevées par le coroner Luc Malouin à deux occasions par le passé.

En 2022, plus particulièrement, il considérait que les chefs de police devaient s’assurer que leurs policiers «obtiennent la formation de base, qu’ils maintiennent et mettent à jour leurs compétences et qu’ils se requalifient pour utiliser certaines armes dans les délais recommandés», peut-on lire dans son rapport rendu public l’an passé, à la suite du décès d’un homme à Montréal en 2017.

Une obligation à la SQ

«Le policier [...] est obligé de participer à la formation et à la requalification pour:

L’utilisation des armes d’une manière sécuritaire, efficace et judicieuse;

Le maintien de ses compétences.

«La durée de la qualification est valide pour un an.»

Source: Sûreté du Québec – Politique-cadre sur l’emploi de la force

Surcharge de travail, explique la Sûreté du Québec

La SQ explique que le faible taux de requalification de ses policiers à l’arme à impulsion électrique est lié à des raisons opérationnelles et, en moindre proportion, à la pandémie de COVID-19.

Plusieurs opérations spéciales ont forcé la mobilisation du personnel, selon le coordonnateur aux relations médias Benoit Richard.

«La venue du pape, les élections provinciales, la conférence de Montréal sur la biodiversité et d’autres opérations de soutien» n’ont pas facilité l’assignation des policiers aux séances de formation, a-t-il tenu à préciser.

Tandis qu’au début de 2022, la Santé publique imposait encore une distanciation sociale, a ajouté le coordonnateur de la SQ.

«La formation a toujours été l’enfant pauvre de la police. Elle est souvent mise de côté lorsqu’on manque de temps et d’argent», affirme de son côté l’ancien spécialiste à l’emploi de la force au SPVM Stéphane Wall.

Perte de locaux de formation

Il ajoute que la SQ «a de la difficulté à répondre aux besoins de formation. Ils n’ont pas assez d’instructeurs et elle a besoin de plusieurs locaux à travers le grand territoire qu’elle couvre».

En ce sens, le relationniste des médias à la SQ reconnaît que l'organisation a aussi «perdu des locaux qui étaient utilisés pour offrir de la formation», ce qui n’a pas aidé.