Ce jeune garçon atteint de paralysie cérébrale va courir 10 km

Un jeune garçon de Lévis est une source d’inspiration pour sa famille et ses proches, lui qui se prépare à courir l’épreuve du 10 km au Marathon Beneva de Québec en octobre prochain, alors que les médecins ne lui laissaient que très peu de chance de marcher.

Privé d’oxygène à la naissance, Thomas Cosson a conservé des séquelles qui ne l’empêchent pas de mordre dans la vie.

«Très tôt, les médecins lui ont diagnostiqué une paralysie cérébrale. Lorsqu’il était bébé, on ne savait pas comment cela allait évoluer», a partagé Geneviève Patry, la maman de Thomas.

Le jeune garçon, qui aura 12 ans en août prochain, se prépare à relever un défi de taille, soit celui de courir l’épreuve du 10 km qui aura lieu à l’automne, à Québec.

Malgré son handicap physique qui affecte sa démarche et son langage, Thomas a des capacités intellectuelles normales et il est plus que déterminé à réaliser ce défi.

Sans le savoir, Jean-François Pichette, ergothérapeute et président de la Clinique Hippo-Action, a été la bougie d’allumage de ce projet.

M. Pichette, qui a travaillé avec Thomas pendant plusieurs années, a été témoin de sa progression impressionnante.

Moment inoubliable

«Je l’appelle mon petit guerrier. Malgré les défis qu’il a à affronter, qui sont beaucoup plus importants que pour la majorité des gens, il fait preuve d’une résilience incroyable et d’une force de caractère sans borne», a affirmé M. Pichette.

En 2018, M. Pichette a couru un marathon avec Thomas dans une poussette, puisqu’il n’avait que 7 ans à l’époque, mais le jeune garçon a franchi à la marche les 200 derniers mètres, sous les encouragements de la foule présente au fil d’arrivée.

Cette expérience a allumé des étoiles dans ses yeux et, l’an dernier, Thomas a récidivé en courant avec des périodes entrecoupées de repos dans la poussette, mais sans être officiellement inscrit à la course.

«Cette année, pas de poussette. Je vais avoir mon dossard à moi», a partagé le jeune sportif qui s’entraîne en prévision de ce grand jour en compagnie de sa marraine Annick.

Des amis et des proches ont formé un petit groupe pour courir avec lui afin de l’encourager.

En plus de sa nouvelle passion pour la course à pied, Thomas, qui fréquente l’école Desjardins de Lévis, joue également au dek hockey depuis plusieurs années.

«Je suis tellement fière de mon fils, lance la maman. Comme parents, nous avions souvent des craintes, mais il a toujours déjoué les pronostics, tant à l’école que dans les sports.»

«Ce que nous avons appris dans tout cela, c’est qu’il ne faut pas se fier tout le temps aux pronostics médicaux. Il y a toujours moyen, avec du travail, d’aller plus loin», a ajouté Mme Patry.