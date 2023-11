«J’ai donné beaucoup d’informations personnelles trop vite»: il déclare faillite à 20 ans à la suite d'une fraude

Les jeunes Québécois sont de plus en plus représentés dans les procédures d'insolvabilité, au Québec. Notre Bureau d'enquête et l'émission J.E ont rencontré plusieurs jeunes qui ont fait faillite avant même d'avoir 25 ans.

TOTAL DES DETTES : 39 444 $ NOM : Emmeric Rouverand-Viau

: Emmeric Rouverand-Viau ÂGE : 20 ans

: 20 ans VILLE : Montréal FAILLITE : mars 2023

: mars 2023 CAUSE : endettement progressif

Attiré par la promesse de meilleurs rendements sur son épargne, Emmeric Rouverand-Viau estime avoir fait une grosse erreur en divulguant une mine de données précieuses à un individu qui s’est avéré être un fraudeur.

Le jeune homme dit avoir appris à la dure les conséquences de ce qui s’apparente à un vol d’identité. C’est par l’entremise d’un de ses amis qu’il a fait la connaissance de celui qui allait lui coûter cher.

«Il me l’a présenté et rapidement, j’ai donné beaucoup d’informations personnelles trop vite, parce que j’avais confiance en mon ami et il me disait avoir confiance en lui», relate-t-il avec regret.

Emmeric dit qu’il a donné la permission à cette personne d’utiliser son compte chez Desjardins pour y faire circuler des sommes.

Le but, selon lui, était d’améliorer son image auprès de l’institution, en donnant l’impression qu’il générait des revenus importants. «L’objectif, c’était de montrer à l’institution financière que j’avais de gros moyens et que si je [...] plaçais [de l’argent] plus tard, je pourrais avoir un meilleur taux d’intérêt», explique-t-il.

Peu de temps après, il a toutefois changé d’idée et décidé de fermer son compte.

Malheureusement le mal était fait. La personne qui a eu accès à son compte a effectué à son insu des demandes de financement AccordD. Elle s’est aussi prévalue d’une offre pour obtenir une carte de crédit, qu’elle s’est empressée d’utiliser à mauvais escient.

«Fin décembre, mon ami m’a appelé pour me dire qu’il s’était fait frauder par cette personne et que je devrais vérifier mes comptes», explique-t-il.

Dès le lendemain de cet appel, lui-même recevait une lettre d’une agence de redressement qui lui disait que le compte était en souffrance depuis trop longtemps et que Desjardins avait envoyé une requête pour se faire rembourser.

Choc brutal

Alors qu’il était convaincu que le compte avait été fermé sans encombre, le choc était brutal d’apprendre qu’il était en défaut de paiement, selon lui.

«Je devais plus ou moins 22 000 $ plus les intérêts à l’institution bancaire» soupire-t-il.

«J’étais stressé [...] je m’étais fait avoir par la même personne. J’étais en panique et je suis allé voir mes parents pour voir ce que je pouvais faire», dit-il.

Emmeric juge étonnant que quelqu’un ait pu obtenir d’aussi grosses sommes sans qu’il y ait plus de vérifications. «C’est surprenant, parce que je travaillais depuis deux ans à une job étudiante à temps partiel avec des revenus fixes. Ils avaient les capacités de voir que j’aurais été incapable de rembourser la totalité», critique-t-il.

Emmeric dit avoir porté plainte à la police pour dénoncer la situation. Mis au pied du mur, il n’a eu d’autre choix que de faire faillite, à 20 ans.

«Après sept ans, la note allait être effacée et plus aucune trace. C’était ce qui semblait le plus efficace» dit-il.

Sans nouvelles de l’enquête policière, il déplore cependant que la personne qui l’aurait fraudé ait subi peu de répercussions pour le moment.

