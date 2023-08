Vous ne croirez jamais ce qui est vraiment arrivé lors de ces 7 expulsions

Ça fait 23 ans qu’Yves Lamontagne arbitre au niveau professionnel. Patrick Scalabrini a joué 9 ans pro et dirige les Capitales depuis 13 ans. Michel Laplante a aussi joué durant 9 ans et dirige ou préside ce club depuis 18 ans. C’est donc 72 ans de baseball à temps plein chez les professionnels que ces trois hommes ont vécus. Je leur ai demandé quels étaient leurs plus mémorables souvenirs d’expulsion.

Éric Gagné, tu es dehors!

On est en 2009, au début de la saison des Capitales. Pour une des premières fois à Québec, c’est Éric Gagné qui sera au monticule.

Agence QMI / Journal de Québec

«Tous les billets se sont vendus en trois heures», se rappelle Michel Laplante, qui était alors le gérant de l’équipe. Au début du match, jeu serré au premier but qui implique Gagné en défensive et l’arbitre tranche: le coureur est sauf.

L’arbitre était un jeune Américain, «une verte recrue», indique Yves Lamontagne qui était alors arbitre, mais au troisième but. Gagné lui dit: «That’s the wrong f%*?! call», nous explique Laplante. Bonsoir, Gagné est parti.

Il est expulsé. «Je capotais», raconte Yves Lamontagne, qui croit que l’arbitre n’avait pas pris la bonne décision. «Tout le long, je me disais dans ma tête, non non non, ne fais pas ça et je vois son bras levé pour l’expulsion. Je me suis dit: mon Dieu, ça ne sera pas l’fun.» Laplante sort de son abri et veut des explications.

«L’arbitre est censé comprendre, m’explique Laplante. Il ne le traite pas d’imbécile, il lui dit que ce n’était pas le bon call.»

«La foule capote, la scène était tellement drôle quand tu y repenses. Il y avait des jeunes de partout au Québec pour venir voir lancer Éric.»

La foule lance ses déchets sur le terrain, c’est la foire.

Le jeune arbitre avait les yeux pleins d’eau, selon Laplante. Il a compris qu’il ne peut pas faire ça, mais c’est irréversible.

Mais là, Michel Laplante a une décision à prendre. Doit-il aller défendre son joueur et la foule en se faisant expulser lui aussi?

C’est exactement ce que ne veut pas Yves Lamontagne. «Je lui ai dit, tu restes dans le match sinon ça va virer en émeute. Et Michel est diplomate, s’il t’envoie promener, c’est parce que tu as fait quelque chose de grave en tabarouette. Donc Michel me dit: qu’est-ce que je fais là? Je lui ai dit: rends-moi un service et reste dans le match. Il m’a dit: tu sais qu’il faut que je t’aime beaucoup pour rester dans le match.»

Les deux ont ensuite fait semblant de se chicaner quelques minutes avant que Michel lui dise: «C’est assez là, je pense que ça va être correct» avant de retourner dans son abri, sans se faire expulser.

Une expulsion incompréhensible

Brockton, près de Boston, on est en 2003. Lamontagne est arbitre au premier but.

tirée de Facebook

Il y a 5000 personnes dans les estrades. Il y a un jeu pas du tout serré au premier but. Le gérant de l’équipe défavorisé par le jeu sort de l’abri pour aller voir Lamontagne.

Ce gérant, c’est Ed Nottle, une légende dans le baseball dans cette région. Yves n’en revient pas.

«Je ne comprenais pas pourquoi il venait me voir, ce n’était même pas serré. Mais Ed arrive en courant, il est tout essoufflé. Je lui dis: relax, on n’est pas pressé, fais attention à ton cœur, ça fait longtemps qu’on se connaît et je ne veux pas te perdre.»

Mais Nottle est en furie en lui disant qu’il n’a pas pris la bonne décision.

«Ça sortait de nulle part, je lui ai dit: qu’est-ce qui se passe aujourd’hui? La seule chose que je comprends, c’est que tu veux t’en aller. Là, il continue de m’engueuler et je l’ai mis dehors.»

Le lendemain matin, Lamontagne prend son café au restaurant de son hôtel et il croise Nottle. «Hey Yves comment ça va?» a lancé le gérant, tout sympathique. Yves lui renvoie la question en lui demandant ce qu’il avait fait hier.

«J’avais 25 amis dans les estrades et la télé était là pour faire un reportage sur moi. Il fallait que je me fasse expulser», relate Lamontagne.

«Je lui ai dit qu’il aurait dû attendre un jeu serré, mais il m’a dit qu’il ne pouvait pas prendre de chance, poursuit Yves. Je lui ai dit: prochain coup, fais-moi un signe, tu vas voir, on va en donner tout un show!»

Je ne comprends pas ce que tu dis, tu es dehors

2002, à Albany. Yves arbitre au marbre et appelle une prise. Le frappeur, un joueur latino, se tourne et lui parle en espagnol.

PHOTO: MARCEL TREMBLAY

«Je lui ai dit, en anglais, qu’on allait mettre de quoi au clair, si tu te vires sur moi une autre fois en me parlant en espagnol, ça ne marchera pas. Tu peux me parler, mais en anglais. Il se réinstalle et c’est exactement le même lancer. Il se retourne et m’en dit encore plus en espagnol.»

Bonsoir, il est expulsé. Le receveur parlait espagnol et explique à Yves que le frappeur n’a rien dit de mal.

«J’ai dit au receveur, hey d’après toi, il est en train de m’inviter à souper?» Le gérant sort de l’abri et lui demande ce qu’il avait dit pour être expulsé. «Je lui ai dit que, justement, je ne sais pas ce qu’il m’a dit.»

Le gérant lui a répondu qu’il ne parlait pas un mot anglais. «J’ai dit OK pas de problème [...] Mais je sais qu’il ne m’invitait pas à souper. Il aurait pu me parler en allemand et je l’aurais expulsé [...] Moi je viens du Québec et je parle anglais, donc lui qu’il l’apprenne ou qu’il la ferme.»

Peu de temps après le match, Ed Nottle, qui dirigeait l’autre club a dit qu’à travers ses décennies dans le baseball, c’était la première fois qu'il voyait un Québécois francophone demander à un Latino de parler anglais sur un terrain de baseball.»

Quand le gérant a l’air fou

On est en 2000, à Allentown, en Pennsylvanie. Yves Lamontagne en est à ses débuts comme arbitre professionnel.

Il est posté au premier but. L’entraîneur de l’équipe locale est Joe Calfapietra, qui dirige toujours du baseball pro 23 ans plus tard. Fausse balle par un pied. Calpafietra sort de l’abri en courant.

Mario Morissette

«Je me dis OK, ça y est. Je ne le connais pas. Je regarde le coach au premier but et il me dit qu’elle était fausse balle. Là, Joe me crie après et me dit qu’elle était bonne. Je lui dis, voyons, j’étais à 10 pieds et toi à 250, tu ne peux pas avoir vu ça aussi bien que moi.»

En colère, Calfapietra ramasse de la poussière de craie qui sert à tracer la ligne sur la terre pour dire qu’il a vu la poussière voler quand la balle a frappé la ligne.

Le problème, c’est que la balle a atterri dans le champ extérieur où la ligne n’est pas tracée avec la poussière de craie, mais est plutôt peinturée sur le gazon. C’est donc impossible que de la poussière s’élève si une balle frappe la ligne.

Quand Yves réplique ceci à Calfapietra, la scène était hilarante. «Oh fuc!?& you Yves, et il vire de bord» sans se faire expulser avec Lamontagne sourire en coin.

Lui et Calfapietra sont devenus de bons amis avec le temps.

Mets-moi dehors svp!

On est en 2006, à Calgary. C’est le deuxième match de la saison et au premier match, il y a une bagarre générale.

L’équipe locale perd 10 à 4 en 4e manche. Personne n’est de bonne humeur. Le gérant de Calgary, c’est Mike Bush, un ancien joueur des Dodgers.

Il décide de sortir de son abri pour aller parler avec son lanceur et Lamontagne est l’arbitre au marbre. «Je le vois donner ses alignements à l’entraîneur-adjoint.» Autrement dit, c’est décidé, il veut se faire éjecter pour donner un peu de spectacle à ce match difficile.

«Je vais donc le voir directement. Il est sur le monticule avec le lanceur et tous les joueurs d’avant-champ et il me dit: Yves, tu me mets dehors. Je lui dis que non, ça n’arrivera pas, que j’ai déjà eu un long rapport à faire pour le match d’hier et ça ne me tente pas.»

Bush lui réplique qu’il ne restera pas dans le match. Tout le monde rit.

«Je lui dis que la discussion est terminée et il me demande ce que ça va prendre. Je lui ai répondu OK. Première chose, tu dois me dire go fuc&!# yourself et qu’ensuite, j’ai intérêt à ne pas manquer de bière et d’avoir un bon lunch après le match dans la chambre des arbitres. Bush m’a répondu que c’était réglé, mais qu’il me respectait trop pour me dire ça. Donc, mal à l’aise, il m’a dit: OK go fuc?% yourself Yves et là il fait de grands gestes en criant: tu m’as expulsé, mais tu as une bonne zone de prise et tu as été parfait Yves, je n’ai rien à dire contre toi. Il a fait son show et il est parti.»

Quand le coach des Capitales était gêné

En juin 2013, les Capitales perdent à Trois-Rivières. Le gérant Scalabrini est en beau fusil contre l’arbitre au troisième but et décide «d’être créatif», m’explique-t-il.

Daniel Mallard/Agence QMI

«Il faut parfois essayer d’être créatif quand on se fait expulser et j’ai décidé que je voulais enlever le troisième coussin et partir avec.» Mais son plan a mal viré. «Je me penche, j’agrippe le but et je te jure, il ne bouge pas d’un millimètre. Tout le monde rit de moi. Dans ma tête, je me dis: qu’est-ce que je fais là!»

Le gérant a ensuite donné quelques coups de pied sur le but.

«J’ai vu qu’il avait bougé un peu et là j’ai mis toute la haine et la puissance de mon corps que je pouvais, je me suis penché et j’ai forcé le plus que je pouvais et il a finalement sorti. Ça aurait été tellement gênant.»

Ceux qui ont déjà croisé Scalabrini sont au courant qu’il n’a pas le profil à perdre un combat contre un but de baseball.

Pinocchio joue au baseball

Avec son accent de l’Abitibi, Michel Laplante avait parfois un peu de misère à se faire comprendre en anglais, lui qui a dirigé les Capitales de 2005 à 2010.

Dans les débuts de sa carrière comme gérant, un frappeur se fait atteindre par un lanceur des Capitales et Laplante entend un bruit sourd, comme si la balle avait clairement frappé la paume du bâton en bois.

Mais le joueur fait semblant d’avoir mal et se rend un premier but.

«Je vais voir l’arbitre et je lui dis: tu es convaincu que ça n’a pas touché son bâton? Il a dit qu’il en était certain. Je lui ai dit (en anglais): parfait, ce gars est Pinocchio.» L’arbitre ne réagit pas et demande à Michel de retourner à son banc.

«La manche suivante, je vois l’arbitre bouger les épaules sans arrêt. Je vais le voir et il est crampé. Il me dit (en anglais): tu voulais dire Pinocchio. Je lui ai dit oui, le gars fait en bois. Il n’avait pas compris avec mon accent.»