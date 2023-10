Après avoir perdu son père, tué par un VUS, elle demande au gouvernement de les réglementer

Une Montréalaise dont le père a été mortellement happé de plein fouet par un VUS en 2019 croit que le gouvernement devrait faire sa part pour dissuader les Québécois d’acheter des gros véhicules.

« Je me dis : si c’est plus dangereux et qu’il y a plus de gens qui meurent à cause de ça, pourquoi on ne réglemente pas plus ça ? » lance Catherine Carle, 35 ans.

Le 1er novembre 2019, 30 minutes après avoir raccroché avec elle au téléphone, son père, Denis Carle, a été frappé de plein fouet par un VUS alors qu’il traversait le boulevard Crémazie, tout près de la rue Foucher.

« C’était un vendredi soir, témoigne Mme Carle. Il s’est dit "Je ne me fais pas à souper, je vais aller au petit resto du coin manger une poutine et des hot-dogs". Il a traversé la rue à un endroit où il n’était pas censé et il écoutait de la musique. »

Selon le rapport de la coroner, M. Carle traversait à un endroit où il n’y avait pas de passage pour piétons et il n’a vraisemblablement jamais vu ou entendu le VUS, un Mitsubishi Outlander 2019, arriver vers lui à environ 57 km/h. Son comportement a contribué à l'accident, tout comme l'inattention conducteur qui regardait peu de temps avant son téléphone installé sur un porte-cellulaire qui lui donnait des indications sur son trajet, conclut la coroner.

Une taille qui ne pardonne pas

En arrivant à l’hôpital ce jour-là, Catherine Carle a rapidement compris que la taille du véhicule ayant frappé son père avait joué pour beaucoup sur la gravité de ses blessures : des fractures partout sur le corps ainsi qu’un traumatisme crânien sévère.

« C’est une des premières choses que l’urgentologue nous a dites le soir de l’accident », explique Mme Carle.

« Il nous a dit que c’était à cause de la hauteur [du VUS] par rapport à son corps » que sa tête a lourdement percuté le pare-brise. « Un véhicule régulier est plus bas, l’impact à la tête aurait été seulement quand il serait retombé au sol », poursuit Mme Carle.

Denis Carle est mort entouré de ses proches 12 jours après l’accident. Il avait 59 ans.

Son décès a été très difficile à accepter pour sa famille. « C’est assez traumatisant. Tu ne peux pas te préparer à ce que quelqu’un en parfaite santé, qui n’a même pas 60 ans, te quitte », confie Mme Carle.

Grand adepte de football et des 49ers de San Francisco, M. Carle était aussi un intellectuel qui pouvait lire trois ou quatre livres par semaine. Passionné de musique, il écoutait du Elton John au moment de son accident.

Inquiète de leur popularité

Mme Carle reconnaît que son père « n’avait pas un bon comportement piéton ». Elle croit néanmoins que lorsqu’une collision survient, les véhicules de plus en plus gros au Québec laissent de moins en moins de chances aux usagers de la route les plus vulnérables.

« Ça m’inquiète vraiment beaucoup », lâche-t-elle, lorsque questionnée sur l’explosion de la popularité des gros véhicules, particulièrement des VUS, au cours de la dernière décennie.

Elle estime que le gouvernement doit s’attaquer aux publicités qui rendent les VUS si attirants, convaincue que la grande majorité de leurs propriétaires n’en ont pas vraiment besoin.

« J’ai des gens dans mon entourage qui ont un VUS et je sais qu’ils en ont pas besoin, mais ils en ont quand même. Pourquoi on n’a pas une façon de dissuader le monde d’avoir des VUS ? »