«Ça s’aggrave de semaine en semaine»: la situation de l'itinérance inquiète à Lachine

Bagarres, vols, drogues dures et prostitution : la situation de l’itinérance sur une rue commerciale de Lachine à Montréal s’est rapidement détériorée depuis cet été, si bien que l’arrondissement a convoqué ses citoyens pour discuter de solutions.

« C’est fou. J’habite ici depuis 31 ans, et c’est la première fois que c’est grave comme ça », s’inquiète Luciano Rossi, 31 ans, qui réside près de la rue Notre-Dame dans l’arrondissement de Lachine.

Comme ailleurs à Montréal et dans la province, son quartier a connu une hausse de personnes en situation d’itinérance au cours des dernières années.

Mais pour plusieurs citoyens et commerçants interviewés par Le Journal, la situation s’est fortement aggravée cet été, au point où des passants et des voisins craignent pour leur sécurité.

« Il y a des bagarres [entre eux]. Ils essaient de rentrer dans le magasin, de voler. Ils essaient de me vendre des choses volées. Ça n’arrête jamais », constate Santino Ferraiolo, gérant depuis 25 ans de deux boutiques de vêtements, rue Notre-Dame.

Photo Olivier Faucher

Virginie St-Louis Grégoire, directrice générale de l’Association Centre-Ville Lachine, déplore que des clients aient même été récemment « sollicités pour de la prostitution » et que les drogues dures soient devenues monnaie courante.

« Il y a beaucoup d’agressivité par des gens qui peuvent être en manque de leur consommation. On a trouvé des seringues dans les portiques des commerces, dans le parc... »

« C’est sûr qu’ils doivent trouver une solution. Ça s’aggrave de semaine en semaine », fait valoir de son côté Gladis Kobrossi, qui travaille dans un salon de bronzage rue Notre-Dame.

Photo Olivier Faucher

Harcelés jusque dans leur résidence

Geneviève, qui préfère taire son nom de famille, habite dans un immeuble à logements près d’une intersection de la rue Notre-Dame. Elle rapporte que ses voisins et elle ont dû faire trois plaintes à la police depuis le mois d’août.

« Je me suis fait réveiller à 4 heures du matin parce que quelqu’un était dans ma cour en train d’essayer de voler. Mes voisins d’en haut se sont fait réveiller par des gens qui vargeaient dans leur porte et qui lançaient des insultes, car on ne leur ouvrait pas », rapporte-t-elle, en ajoutant que ce deuxième épisode a « terrorisé » les enfants vivant à cette adresse.

Si l’itinérance existe depuis longtemps à Lachine, Geneviève croit que la situation a connu un tournant cet été.

Il existe d'ailleurs peu de ressources pour lutter contre l'itinérance dans le quartier, estime Cédric Cervia, directeur adjoint de Travail de Rue/Action Communautaire (TRAC).

Cet organisme, qui intervient normalement à Lachine, est d'ailleurs incapable de pourvoir ses deux postes vacants de travailleurs de rue pour cet arrondissement.

« C’est prioritaire d’essayer de trouver du monde pour pouvoir aller à Lachine », soutient M, Cervia.

Rencontre spéciale

Confronté au problème, l’arrondissement de Lachine a convoqué tous les résidents et commerçants du secteur à une rencontre spéciale le 3 octobre prochain, en présence de la police de Montréal et du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, « afin de répondre aux préoccupations [...] concernant les enjeux des personnes vulnérables dans le secteur ».

Photo Olivier Faucher

« Il y a des citoyens de Lachine qui sont venus nous interpeller et nous dire : il faut qu’on travaille ensemble pour les aider », explique la mairesse de Lachine, Maja Vodanović.

Elle indique qu’un projet de logements pour les personnes vulnérables de la Mission Old Brewery est sur la table, et que la police déploiera sous peu deux agents psychosociaux sur le terrain. La rencontre vise aussi à « outiller les gens » à savoir quoi faire s’ils voient des personnes en détresse.