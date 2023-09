Crise du logement au Québec: de futurs infirmiers recrutés à l’étranger sont incapables de se trouver un toit avant leur arrivée

De futurs infirmiers recrutés à l’étranger pour garnir les rangs du réseau de la santé québécois peinent à trouver un logement alors qu’ils se préparent à venir au Québec.

« Personne ne nous avait prévenus que ça allait être si difficile quand on est venu nous chercher. Il faut que le gouvernement ait des alternatives ! Je n’ai pas les moyens de vivre à l’hôtel », raconte depuis Marrakech un infirmier de 33 ans. Il a demandé à taire son identité pour ne pas nuire à ses recherches de logement au Québec.

Depuis qu’il a eu son visa de travail il y a un mois, il cherche un appartement, en vain. La pression commence à être de plus en plus importante parce qu’il posera ses valises à Montréal le 5 octobre.

« Les loyers sont incroyables à Montréal ! Je vois des studios à 1200 $ dans des états pitoyables. Je me prépare à galérer un peu et peut-être devoir dormir chez des gens en attendant », ajoute celui qui pratique le métier d’infirmier depuis plus de dix ans.

À Montréal, ces futurs infirmiers et infirmières, recrutés à l’étranger par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), font partie des dernières cohortes à arriver au Québec. Avant de s’intégrer au réseau de la santé, ils doivent suivre un programme d’appoint de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) pour faire reconnaître leurs compétences et ainsi obtenir leur permis de pratique.

« Moi je viens pour améliorer mes compétences et aider les Québécois, je suis prêt à travailler beaucoup pour ça. Mais avec la pénurie de logements, je me demande si je fais vraiment le bon choix de venir », se questionne le trentenaire marocain.

Grand défi

Avec le CITIM (Clef pour l'intégration au travail des immigrants), Alexendra Tremblay, directrice de l’organisme, s’occupe d’accompagner les futurs infirmiers et infirmières suivant ce programme à trouver un logement.

« Pour certains, c’est possible d’être en colocation, mais on a aussi beaucoup de familles, donc il faut trouver des logements différents pour tout le monde », explique-t-elle.

« On s’attendait à ce que ce soit très difficile, mais là, c’est un défi beaucoup plus grand que celui auquel on s’attendait », poursuit-elle.

Simon Lamoureux, du Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants (CANA), abonde dans le même sens.

« Le temps presse pour ceux qui arrivent en octobre », lance-t-il.

La plupart du temps, les propriétaires refusent les futurs infirmiers, car ils ne peuvent pas mener d’enquête de crédit, soutiennent M. Lamoureux et Mme Tremblay.

« On a beaucoup de refus parce que les gens sont encore à l’étranger », affirme Mme Tremblay.

« Souvent il faut qu’on explique aux propriétaires ce qu’est le programme et parfois ça permet de débloquer un peu », ajoute M. Lamoureux, qui reste tout de même confiant.

À l’hôtel

Pour éviter qu’ils se retrouvent à la rue à leur arrivée, le CITIM essaie notamment d’avoir des partenariats avec des hôtels afin d’avoir des prix sur les chambres le temps que les candidats puissent avoir un logement.

« On se prépare pour cette éventualité et on prévient les participants qu’ils pourraient avoir besoin d’un logement temporaire, même si ce n’est pas l’idéal », soutient Mme Tremblay, qui encourage les futurs infirmiers à d’abord venir seuls avant de faire venir leur famille.

