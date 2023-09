Le bar rayé cause-t-il la disparition du saumon de l’Atlantique dans certaines rivières du Québec?

L’abondance du bar rayé le long du fleuve Saint-Laurent pourrait expliquer la baisse du nombre de saumons de l’Atlantique dans les rivières de la Côte-Nord, mais les biologistes demeurent prudents.

« Je passe mes étés à observer les saumons dans une des plus belles fosses de la région et pour la première fois en 43 ans, on n’a vu aucun saumon cette année », lance un pêcheur d’expérience qui désire demeurer anonyme.

Pour ce résident de Godbout, aucun doute possible : le déclin du saumon de l’Atlantique est une conséquence de l’explosion démographique d’un prédateur des saumoneaux (bébés saumons) qui a envahi les côtes du Saint-Laurent après avoir frôlé l’extinction : le bar rayé.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCPP) affirme de son côté que le bar rayé n’est pas responsable du déclin du saumon dans les tributaires du Saint-Laurent même si la situation est surveillée.

Le porte-parole Daniel Labonté reconnaît que les deux populations de bar rayé – celle de la rivière Miramichi, au Nouveau-Brunswick, et celle de la baie de Beauport, près de Québec – ont connu une croissance démographique importante, en particulier celle du sud du golfe du Saint-Laurent et que cette abondance a suscité « des inquiétudes quant à l’impact que la présence de ce poisson pourrait avoir sur le maintien des populations de certaines espèces exploitées ». Mais pour l’instant, rien ne permet d’affirmer hors de tout doute que le bar nuit au saumon.

Peu de saumons dans l’estomac

Les biologistes du ministère ont observé que le régime alimentaire du bar rayé au Québec est constitué d’une grande variété de poissons-fourrage et de crustacés, ainsi que de vers, d’insectes et d’autres invertébrés. Le Ministère a toutefois refusé nos demandes d’entrevue avec un des auteurs d’une étude publiée en 2022.

Dans cette recherche, ils ont examiné les estomacs de 87 bars rayés provenant de cinq rivières à saumon de la Côte-Nord et conclu que le capelan, le lançon, l’épinoche et l’éperlan sont les mets préférés du poisson. Ils ont tout de même trouvé des tacons (jeunes saumoneaux) dans 23 % des individus.

Courtoisie Alex Anticosti

Saumon Québec s’inquiète

À la Fédération québécoise pour le saumon atlantique, on est très prudent sur le lien de cause à effet entre le déclin du saumon et la croissance du bar.

« Rien ne nous permet de relier les deux phénomènes, mais nous restons vigilants », dit la directrice générale, Myriam Bergeron, en entrevue au Journal.

Si les populations de saumons sont en fluctuations constantes, celle du bassin du Saint-Laurent n’échappe pas aux phénomènes qui pourraient expliquer la difficulté de l’espèce, en particulier le réchauffement des eaux dû aux changements climatiques.

La biologiste souligne que la population du sud du Québec gagne les lieux des jeunes saumons de plus en plus tôt dans la saison, en particulier lors de la « dévalaison », cette période où les poissons migrateurs descendent le cours d’eau où ils sont nés pour gagner la mer.

« Jusqu’à maintenant, les bars rayés qui pouvaient se nourrir des jeunes en pleine dévalaison, en juin, n’avaient pas le temps de se rendre. Mais la population de Beauport monte plus tôt. On en trouve jusque sur les côtes du Labrador. »

Elle souhaite que le MELCCPP poursuive ses travaux pour mieux connaître les interactions entre ces deux espèces. Mais un problème se pose pour les chercheurs, car même si le bar rayé est abondant – la pêche est permise depuis 10 ans –, l’espèce est encore sur la liste des espèces menacées.

Le gouvernement fédéral devrait la retirer de cette liste.

Semblables mais concurrentes

Espèce anadrome (capable de passer de l’eau douce à l’eau salée), le saumon atlantique peut mesurer jusqu’à 1,5 m et peser 20 kg.

L’espèce a connu un important déclin au cours des années 1980 et 1990. Au Québec, la situation est « stable depuis les années 2000, malgré des fluctuations annuelles d’abondance », selon le gouvernement du Québec.

Comme le saumon, le bar rayé peut passer de l’eau salée à l’eau douce. Mais il est beaucoup moins agile que le saumon et est donc bloqué par les chutes.

Poisson apprécié des pêcheurs, il peut peser jusqu’à 9 kg, mais il dépasse rarement 5 kg. Comme il se tient en banc, il permet des captures nombreuses.

Autrefois abondant tout le long du fleuve, il a presque disparu de cet habitat dans les années 1990, à cause de la dégradation de son habitat et de la surpêche.

On en trouve maintenant du lac Saint-Pierre, à Rivière-du-Loup, sur la rive sud, et jusqu’au Saguenay sur la rive nord. La population de Miramichi, elle, n’aurait connu aucun déclin. C’est elle qui a fourni les géniteurs de la population de la baie de Beauport.