Violence armée: les jeunes criminels qui tirent à tort et à travers dans les rues de Montréal attendus de pied ferme par la justice

Maintenant plus jeunes, mais aussi armés plus lourdement, les criminels débutants qui tirent à tort et à travers dans les rues de Montréal s'exposent à des peines plus sévères que jamais, préviennent les procureurs de la poursuite.

«La violence par arme à feu est LA priorité, la dénonciation et la dissuasion doivent primer [pour les sentences] même dans les cas de possession d’arme à feu sans munition», soutient Me Éric de Champlain, procureur en chef adjoint au sein de la nouvelle équipe du crime organisé affectée à la violence par arme à feu à Montréal.

En quelques années seulement, le visage de ce type de criminalité a changé. L’on est loin de la guerre des motards, ou encore de l’époque pas si lointaine où les fusillades n’étaient que l’affaire du crime organisé.

Ainsi, depuis 2022, Le Journal a répertorié 25 dossiers de déchargement d'armes à feu et plus d'une trentaine de dossiers concernant la possession de chargeurs haute capacité. Et dans de nombreux cas, les accusés étaient nés après l'an 2000 (voir encadré).

Une équipe de 12 procureurs montréalais expérimentés a donc été réorientée afin de s’adapter à cette nouvelle réalité. Elle ne traite que ce genre de dossier, de la même façon que l’équipe qui n’est affectée qu’aux crimes sexuels.

Elle vient par exemple en appui aux policiers dès le début d’une enquête afin de s’assurer que chaque dossier peut mener à une lourde condamnation. Et leur expertise ne cesse de s’améliorer en raison d’une collaboration étroite entre policiers et procureurs de partout au Canada.

«Beaucoup d’accusés essayent de prendre la fuite, mais ils se font attraper et ramener à Montréal», prévient pour sa part la patronne des procureurs de la Couronne à Montréal Me Rachelle Pitre, en se disant «extrêmement satisfaite» des résultats obtenus à ce jour.

Contactés par Le Journal, plusieurs criminalistes qui ont requis l’anonymat afin de ne pas nuire à leur pratique ont d’ailleurs noté qu’il est de plus en plus difficile de contester des accusations en matière d’armes à feu en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

«Les procureurs sont sévères dans ce genre de dossier», a ajouté l’un d’eux.

Pas de pitié

Mais les avocats ne sont pas seuls à s’adapter à ces changements. Les tribunaux aussi, en infligeant des peines de plus en plus élevées.

La Couronne soutient qu’elle parvient désormais à obtenir une peine d’emprisonnement pour la quasi-totalité de ses dossiers liés aux armes à feu.

Un jeune de 20 ans a même écopé de 30 mois de prison après avoir été coincé avec une arme à feu non chargée.

«La possession illégale d’armes à feu et leur usage à des fins criminelles doivent être clairement dénoncés et sévèrement découragés par des peines plus sévères», a récemment statué la Cour d’appel.

Car une fois devant un juge, les criminels qui bombaient le torse dans la rue deviennent bien souvent beaucoup plus dociles en espérant obtenir la clémence de la cour. Avec des résultats peu convaincants, compte tenu du fléau frappant la métropole.

Un récent rapport de la Gendarmerie royale du Canada d’ailleurs fait état d’un «maintien de l’intensité et de la fréquence des événements d’usage d'armes à feu» à Montréal.

Ainsi, la crainte d’un été chaud persiste, en raison des armes vendues en un claquement de doigts sur Snapchat, des chargeurs haute capacité qui inondent les rues, des mécanismes pour tirer en rafale facilement accessibles et, depuis peu, des pistolets imprimés en 3D (voir encadré).

«Il n’est plus rare de voir des événements avec 15 ou 20 coups tirés, on voit même des gens qui s’arment parce qu’ils se sentent en danger», a constaté Me de Champlain.

Le nouveau visage de la criminalité

La criminalité par armes à feu a bien changé depuis que le phénomène de la violence armée s’est implanté à Montréal il y a environ quatre ans. En voici quelques faits saillants.

Des armureries clandestines en ligne

Autrefois uniquement vendues sur le web obscur, les armes à feu peuvent maintenant être achetées directement sur les réseaux sociaux ou par texto.

Bien au fait de ce trafic d’armes, les autorités écument les réseaux sociaux et mettent en place des opérations avec des agents doubles afin de les pincer.

Dans les deux dernières années, les policiers ont procédé à l'arrestation de plus d’une vingtaine de personnes offrant ouvertement des armes à vendre, dont la grande majorité était dans la jeune vingtaine, selon des données compilées par Le Journal.

Les armes vendues étaient pour la plupart des pistolets 9 mm de type Glock, mais aussi des fusils semi-automatiques, des mécanismes permettant de tirer en rafale, des munitions d’important calibre et même des silencieux.

À peine sortis de l’adolescence et déjà abonnés aux tribunaux

Les accusés dans les dossiers d’armes à feu sont de plus en plus jeunes et viennent souvent juste de sortir de l’adolescence.

Récemment, un sergent-détective de la GRC faisait remarquer à la cour qu’il s’agit «de plus en plus de personnes en bas âge [...] avec des armes à feu de meilleure qualité».

Récemment, un Montréalais de 19 ans a écopé de 27 mois de prison pour possession d’arme prohibée en raison de son «mode de vie criminel» depuis l’adolescence.

«Les belligérants ne semblent pas facilement dissuadés par les risques et répercussions liés à la possession et à la manipulation de ces armes», avait déploré la juge Patricia Campagnone lors de la condamnation d’un jeune de 27 ans, qui en était déjà à sa 14e infraction criminelle en tant qu’adulte, en plus des 22 infractions commises alors qu’il était mineur.

Des familles désemparées devant la violence de leurs enfants

De nombreux parents sont surpris d’apprendre les agissements de leurs adolescents en salle d’audience, et ce, malgré toute leur bonne volonté.

«Ils ne connaissent pas ou très peu les activités de leurs enfants, voire même leur travail, leur scolarité ou leur criminalité», constate le procureur de la Couronne, Me Jean-François Roy.

Plusieurs parents ont découvert l’appartenance de leur jeune à un gang de rue ou la présence d’une arme à feu dans leur maison à l'occasion d’un passage en cour, a pu constater Le Journal au Tribunal de la jeunesse.

«L’absence ou l’insuccès de l'autorité morale d'un parent à l'endroit de son enfant alors qu’il était juvénile ne laisse malheureusement rien présager de positif maintenant qu’il est adulte», s’inquiète Me Roy.

Les armes imprimées en 3D ont débarqué en ville

Jusqu’à tout récemment, les dossiers de fabrications d’armes à feu avec des imprimantes 3D étaient pratiquement inexistants à Montréal.

«Mais c’est ce qu’on risque de voir dans les prochaines années, avait récemment confié au Journal Me Éric de Champlain, de la Couronne. On est au courant du phénomène et on s’y prépare.»

Les choses ont rapidement changé avec l’arrestation en juin d’un ado de 17 ans qui aurait fabriqué des «armes fantômes» chez lui, à partir de plans dénichés sur internet.

Puis, il y a deux semaines, des policiers de partout au Canada ont mis la main sur plus de 440 armes à feu et saisi une cinquantaine d’imprimantes 3D lors d’une gigantesque opération policière. Aucune arrestation n’a toutefois été effectuée à Montréal.