«C’est interminable!»: un chantier qui n’en finit plus dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Des résidents et des commerçants de l’est de Montréal ont l’impression de vivre sur un chantier qui n’en finit plus depuis le début des travaux de reconstruction de la rue Sainte-Catherine Est, il y a deux ans.

«C’est vraiment interminable! Encore ce matin, je suis arrivée et il n’y a pas personne qui travaille. Les résidents n’en peuvent plus de la poussière, du trafic, du manque de stationnement», lance Nathalie Boisvert, brigadière depuis sept ans.

Tous les jours, elle aide les enfants à traverser vers l’école primaire à proximité de l’immense chantier de la rue Sainte-Catherine Est.

À l’été 2021, la Ville de Montréal a excavé un tronçon complet pour des travaux de réaménagement entre la rue Viau et le boulevard Pie-IX, ce qui a compliqué les déplacements des piétons et des automobilistes dans le secteur jusqu’en décembre 2022.

Il n’y aura eu que quelques mois de pause, puisque la Ville a rouvert la chaussée la semaine dernière pour des travaux qui doivent durer trois semaines.

Photo Anouk Lebel

Un chantier désert

«On pensait qu’ils viendraient juste reposer une couche d’asphalte, mais non, ils ont recreusé au complet! Celle-là, je ne la comprends pas», lance Mme Boisvert, persuadée que les travaux vont durer au-delà de trois semaines.

Au passage du Journal lundi matin, le chantier était complètement désert, malgré le beau temps.

Photo Pascal Dugas Bourdon

«Il y a plus de panneaux et de cônes sur les trottoirs que de travailleurs», ironise André Boucher, un résident d’une rue voisine, heureux de ne pas posséder de voiture, vu les nombreuses entraves et interdictions de stationnement dans le secteur.

Le propriétaire de la mercerie Select’s Men Wear, Vincenzo Mercadante, est excédé d’expliquer aux automobilistes comment accéder à son commerce par la ruelle.

«C’est pitoyable [...] Si ça continue, je vais y aller avec quatre ou cinq hommes et enlever la barrière moi-même. Honnêtement, ils s’en foutent, des commerces», laisse tomber le commerçant de 80 ans.

PHOTO PASCAL DUGAS BOURDON

Pavage temporaire

Par courriel, la Ville de Montréal confirme qu’il ne s’agit pas d’un nouveau chantier, mais de la suite du chantier laissé en suspens en décembre.

«En raison des conditions météo, nous avons installé seulement la couche de base de pavage à l’automne dernier. Il manque la couche de surface sur le tronçon complet», écrit un porte-parole, Guillaume Rivest.

Il souligne qu’il s’agit d’une pratique courante quand les travaux s’étirent tard à l’automne et que les commerçants ont été informés de toutes les étapes.

Le contrat octroyé à CMS Entrepreneurs Généraux Inc. totalise près de 17 M$, incluant les travaux déjà réalisés et à venir.