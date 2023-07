«Ils ne nous veulent plus»: un camp de jour dénonce l'attitude des écoles qui limitent l'accès à l'eau ou refusent l'installation d'une tente

Un propriétaire de camps de jour dénonce les bâtons dans les roues que lui mettent des centres de services scolaires qui refusent par exemple l’installation d’un chapiteau pour faire de l’ombre ou même l’accès aux fontaines d'eau.

«C’est rendu ridicule. Le bordel total», soupire Alexandre Montpetit, qui est propriétaire de six camps de jour en Montérégie.

Il possède notamment les camps privés Académie des jeunes sportifs de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield, où il loue le gymnase et la cour de deux écoles du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSSVT).

Depuis quelques années, la lourdeur bureaucratique augmente et la collaboration ne cesse de se dégrader.

«Ils ne nous veulent plus, les camps de jour. Pour eux, ça ne rapporte rien et ce n’est que du trouble», interprète M. Montpetit. «Mais l’enjeu, au bout du compte, c’est les besoins et la sécurité des enfants.»

Cette année, le seul bâtiment qui lui a été proposé à Valleyfield est l’édifice Dominic-Savio, une école de maternelle.

Soleil tapant

Étant donné le peu d’arbres sur le terrain, il a demandé à installer un chapiteau à ses frais pour que les enfants qui veulent manger dehors puissent le faire à l’ombre, mais le CSSVT a refusé sous prétexte de travaux à réaliser sur les clôtures, selon les courriels qu’a pu consulter Le Journal.

«Voyons, je n’achète pas un chapiteau du Cirque du Soleil», ironise M. Montpetit, qui a l’intention d’en installer un quand même.

PIERRE-PAUL POULIN / LE JOURNAL DE MONTRÉAL / AGENCE QMI

Le contrat pour cette même école a aussi été amendé après le passage d’inspecteurs parce que les enfants utilisaient des casiers vides alors que cela ne faisait pas partie de l’entente.

«On paie plus qu’avant, mais ils restreignent de plus en plus l’accès au matériel et aux locaux. Souvent, on n’a plus accès à rien d’autre que le gymnase.»

Une demande simple, comme un accès à la sortie d'eau pour brancher un tuyau d'arrosage, ne peut plus être faite directement au concierge, mais doit passer par le CSS, avec tous les délais administratifs que cela comporte.

Pas de fontaines d'eau

L’an passé, dans une autre école de Valleyfield, l’accès aux fontaines d'eau a été complètement barré aux enfants pendant tout l’été. «J’ai dû acheter des cruches d’eau et un distributeur.»

Autre exemple: vendredi, il a été avisé par un autre centre de services scolaire de la région qu’une école ne serait plus du tout accessible en raison de travaux... dès le lundi suivant. Une solution a toutefois été rapidement trouvée quand il a mentionné être en contact avec Le Journal, soupire M. Montpetit.

«Tout ce que je veux, c’est qu’on s’occupe des besoins des jeunes» avant ceux de la machine bureaucratique, critique celui qui est aussi éducateur spécialisé en arrêt de travail.

«Demandes récurrentes»

De son côté, le CSSVT ne cache pas son exaspération devant les «demandes récurrentes» de l’Académie des jeunes sportifs alors qu’une visite des lieux avait été faite avant la signature du contrat.

«Des bris d’équipement ainsi que du matériel manquant ont été observés» par le passé, note par courriel Stéphanie Leduc Joseph, du service des communications du CSSVT.

«C’est toujours comme ça. À chaque demande, ils me reprochent quelque chose», rétorque M. Montpetit en faisant défiler les exemples de courriels.

L’entretien de la cour est toutefois la responsabilité du CSS. Au moment où Le Journal est passé, la pelouse n’avait pas été tondue et de nombreux chardons potentiellement piquants jonchaient le terrain.

Photo Pierre-Paul Poulin

Des rénovations qui grugent de l’espace

La vétusté qui pousse un grand nombre d’écoles à rénover pendant l’été complexifie la cohabitation avec les camps de jour, qui sont de plus en plus populaires.

«Les enfants, ils ne disparaissent pas par magie pendant l’été», rappelle Éric Beauchemin, directeur général de l’Association des camps du Québec (ACQ).

À la fin d'avril, quelque 20% des camps qui ont répondu à un sondage maison ne savaient toujours pas à quels locaux ils auraient accès, ni même s’ils en auraient, illustre M. Beauchemin.

Il soupçonne que la vétusté des écoles et les rénovations qui en découlent viennent exercer une pression sur la disponibilité des écoles et de leurs locaux.

«Il y a des endroits où il n’y a pas d’offre de camp parce qu’il y a des travaux dans toutes les écoles simultanément.»

Nécessaire aux familles

Pendant ce temps, les camps de jour sont plus populaires que jamais. Les offres se sont multipliées un peu partout et les parents comptent là-dessus, explique-t-il.

«Il y a une quinzaine d’années, ça n’occupait pas une place aussi prépondérante dans l’organisation de l’été pour les familles.» Il rappelle que, pendant la pandémie, la possibilité que les camps n’ouvrent pas a été perçue comme une «menace nationale», caricature-t-il.

De façon générale, la collaboration avec les écoles se passe bien, mais elle est inégale d’une région, d’un CSS et d’un établissement à l’autre, observe M. Beauchemin.

Une rencontre a eu lieu sur le sujet le 12 mai avec la ministre du Sport Isabelle Charest. Une lettre a ensuite été envoyée en juin à tous les CSS pour les encourager à rendre leurs écoles disponibles, confirme le ministère de l'Éducation.

Financement méconnu

Les CSS reçoivent d’ailleurs du financement du ministère pour favoriser le partage des infrastructures avec les camps de jour. Il s’agit de la mesure 30147. Une enveloppe de 5 M$ a été distribuée aux écoles pour l’année 2022-2023.

La priorité doit notamment être donnée aux camps de jour municipaux et aux camps qui ont la certification de l’ACQ, selon les critères du ministère.

Or, cette mesure était encore méconnue des CSS et des camps eux-mêmes jusqu’à récemment, avoue M. Beauchemin.

Par exemple, avant cet été, Alexandre Montpetit de l’Académie des jeunes sportifs ignorait son existence et l’avantage que lui aurait procuré le fait de faire partie de l’ACQ dans ce dossier.