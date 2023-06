Près du tiers des patients qui attendent pour voir un spécialiste depuis plus d'un an annulent leur rendez-vous

Près d’un Québécois sur trois qui poireaute depuis plus d’un an pour une consultation avec un médecin spécialiste n’a finalement plus besoin d’un rendez-vous, montre l’épuration de la liste d’attente menée par le gouvernement.

Le nombre réel de patients qui attendent pour voir un médecin spécialiste est finalement bien moindre que les données officielles de la liste d'attente du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Depuis l'automne dernier, le MSSS procède à l’épuration des listes pour les 26 spécialités médicales couvertes par le Centre de répartition des demandes de service (CRDS). Le but est d'obtenir un portrait réel des demandes de rendez-vous auprès des médecins spécialistes dans toutes les régions.

Jusqu’ici, près de 30% des 221 000 Québécois qui attendaient depuis au moins un an ont fermé leur dossier, parce qu'ils n’avaient plus besoin d’un rendez-vous. Près de 100 000 autres requêtes sont toujours en attente d'une réponse, indique le MSSS.

«Ce chiffre pourrait évoluer avec le temps avec la poursuite de la démarche», écrit la direction des communications du MSSS par courriel.

Du «ménage à faire»

Les raisons évoquées peuvent être multiples (problème réglé, doublon dans la liste d’attente, soins reçus auprès d’un autre spécialiste ou au privé, etc.).

«Dans un contexte de pénurie de ressources humaines au sein du réseau de la santé et de difficultés dans l’accès aux soins, le système actuel nécessite des améliorations importantes et rapides», écrit par courriel la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

Du côté des allergologues, on constate aussi qu’il y a «énormément» de ménage à faire dans la liste d’attente.

«Il y a plus de patients dans la liste qu’il devrait y en avoir, réagit le Dr Rémi Gagnon, président de l’Association des Allergologues et Immunologues du Québec. Les gens ne savent même plus pourquoi ils viennent, mais ils ont accepté le rendez-vous quand même.»

«Tous les jours, on en voit, dit-il. Très souvent, ils ont recommencé à manger la chose pour laquelle ils avaient été référés.»

Par ailleurs, il déplore que des patients soient envoyés vers un allergologue avant même d’avoir fait un traitement de base (comme pour la rhinite allergique).

Comme une arnaque?

Les patients visés par le processus du MSSS reçoivent jusqu’à trois appels ou textos de la part du système informatisé Axelle, qui leur demande de confirmer qu’ils sont toujours en attente d’un rendez-vous.

La sécurité d’un tel système avait été remise en question cet hiver, alors que plusieurs Québécois trouvaient que la requête par texto laissait croire à une tentative d’arnaque informatique.

Selon le MSSS, l'exercice d'épuration devrait être complété d’ici l’automne.

De son côté, la FMSQ dit travailler à améliorer les algorithmes et le référencement pour optimiser les demandes de rendez-vous. Le MSSS compte procéder à d’autres exercices d’épuration des listes d’attente dans le futur.

Comment fonctionne le CRDS?

Le médecin de famille doit faire une demande de consultation

26 spécialités médicales font partie du CRDS

Les requêtes sont classées par ordre de priorité

Les délais peuvent varier de trois jours à 12 mois

Plus de 315 000 Québécois attendaient depuis plus d’un an

Source: MSSS

►Vous souhaitez dénoncer une situation dans le réseau de la santé? Écrivez-moi: heloise.archambault@quebecormedia.com