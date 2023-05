«C'est le jour et la nuit»: une hygiéniste dentaire pour les enfants autistes réussit là où les parents se sentent impuissants

Des parents qui doivent se battre avec leur enfant autiste parce qu’il refuse dur comme fer de se laisser toucher la bouche peuvent finalement compter sur la première hygiéniste spécialisée se rendant à domicile pour des soins dentaires à Montréal.

«C’est le jour et la nuit», se réjouit Salma Akter, maman d’une jeune fille de six ans vivant avec un trouble du spectre de l’autisme.

La petite Ariana refusait catégoriquement que sa mère lui brosse les dents. À sa première visite chez le dentiste, impossible de l’examiner.

C’est alors que l’hygiéniste dentaire Michèle De Guise est intervenue. Après seulement deux séances à la maison, où elle utilise des jouets et des pictogrammes pour expliquer le déroulement d’une visite chez le dentiste, tout a basculé.

Courtoisie

«Elle avait hâte, lance la mère encore surprise. Chaque jour, elle me demandait quand était son rendez-vous.»

Et le temps pressait selon Mme Akter. Elle voyait que sa fille avait beaucoup de tartre et les gencives enflées et rougies.

Un poste unique

Depuis l’automne dernier, l’hygiéniste dentaire Michèle De Guise occupe un poste unique au Québec au sein du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Au sein d’une équipe multidisciplinaire œuvrant auprès de personnes autistes, elle aide les enfants, mais aussi quelques adultes, à apprivoiser les soins dentaires.

Souvent réticents au toucher, les enfants autistes sont particulièrement difficiles à asseoir sur la chaise d’un dentiste. Leur santé buccale en souffre et ils nécessitent souvent de longs soins plus complexes.

Mme De Guise reconnaît que pour un enfant, parfois non-verbal ou avec des troubles de comportement, «les dents, ça passe à la fin» dans les besoins des familles.

«Mais par après, ça fait boule de neige. L’enfant a mal aux dents et il se retrouve en anesthésie générale», évoque-t-elle.

D’ailleurs, plus de 5000 enfants par an au Québec ayant un trouble du spectre de l’autisme subissent une chirurgie dentaire sous anesthésie générale en milieu hospitalier

Comme un jeu

Elle estime que son approche ludique, axée sur le jeu, fait la clé de son succès auprès des enfants autistes.

«Comme ils sont très visuels, ils ont besoin d’images», dit-elle. Avec des images, elle détaille étape par étape une visite chez le dentiste. «Ils ont besoin de savoir quand quelque chose commence et quand ça finit. Ça diminue l’anxiété», poursuit-elle.

Joël Lemay / Agence QMI

Une chaise de plage colorée remplace celle du dentiste pour sa jeune clientèle, par exemple. Puis, des peluches aux grandes dents servent de patients pour les familiariser avec le brossage.

L’objectif de Mme De Guise est de faciliter le brossage des dents au moins deux fois par jour. Une prévention cruciale pour éviter de plus longs et coûteux traitements dentaires par la suite.

Déjà, une dizaine de familles ont bénéficié de ces services et la demande ne fait que croître, indique le CIUSSS. Et l’initiative, qui porte ses fruits, pourrait faire des petits ailleurs en province.