Coincée par des agentes doubles: elle laissait miroiter la solidarité et l'abondance avec une fraude de «triangles évolutifs»

D’importantes sommes d’argent dissimulées dans des paquets cadeaux, des promesses de rendements mirobolants, des lois inventées pour profiter de la crédulité des gens, une opération d’infiltration policière digne d’un film: voilà la trame du procès d’une arnaqueuse récemment déclarée coupable d’avoir opéré un système de fraude pyramidale revampé.

Pour flouer les victimes, qui croyaient s’impliquer dans une communauté prônant le partage et la solidarité, Lioudmila Minina vantait un concept de «triangles évolutifs». Coincée par des agentes doubles qui ont joué le jeu et infiltré son univers, la fraudeuse risque maintenant la prison.

«Il n’y a rien ici, c’est la fête de mon mari.»

C’est ce que répond Lioudmila Minina aux policiers qui ont gâché son party à sa résidence de l’avenue Payan à Saint-Hyacinthe, le 29 février 2020.

Des sacs cadeaux remplis d’argent trônaient sur un piano. Ces présents n’étaient pas destinés à son conjoint. C’était sa fête à elle. Mais on ne célébrait pas le fait qu’elle vieillisse d’une année.

Courtoisie de la Cour

Une fête était organisée en l’honneur de celle que plusieurs appelaient Mila, parce qu’elle avait accompli ce que tous les membres de sa communauté visaient à accomplir: compléter avec succès un triangle, un aboutissement qui devait lui rapporter 40 000$.

Chaque triangle comprend 15 personnes. La ligne de base est composée de huit nouveaux membres, qui allongent chacun 5000$. C’est la personne au sommet du triangle qui empoche la cagnotte, à l’occasion d’une fête qui lui est organisée. Ensuite, le triangle se dissout et deux nouveaux se forment.

Tous les autres membres montent d’une ligne. Pour espérer à leur tour pouvoir récolter 40 000$, les huit qui occupaient la ligne de base doivent recruter chacun deux nouvelles personnes, pour gravir les échelons, faire évoluer leur triangle. (voir schéma)

Courtoisie de la Cour

Courtoisie de la Cour

Mila, elle, parle plutôt de triangles évolutifs, ayant pour but de «donner au suivant». Pour convaincre les gens d’intégrer la communauté, c’est-à-dire d’investir, Mila choisit bien ses mots, laisse faussement croire qu’il ne s’agit pas d’une fraude. Lors de la remise de l’argent à la personne «fêtée», les 5000$ sont dissimulés dans des paquets cadeaux, sous prétexte qu’il est légal de s’offrir des présents – une façade pour camoufler une opération pyramidale.

Piégée par des agentes doubles

«Ce n’est pas si [on reçoit ou non des cadeaux], mais plutôt quand.» Mila laisse croire que tous ont une chance égale d’atteindre le sommet du triangle et d’encaisser 40 000$. Mais c’est mathématiquement impossible, ont fait valoir les procureurs de la Couronne au procès, Mes Cimon Sénécal et Simon Lacoste.

La Sûreté du Québec a entamé une enquête sur Mila après avoir reçu des signalements d’un peu partout dans la province. La femme l’ignorait à ce moment, mais si les policiers ont pu importuner sa fête ainsi, c’est qu’elle avait été piégée par une de ses invitées, qui était en fait... une agente d’infiltration.

«[Quand les policiers sont arrivés], personne n’a vraiment paniqué, j’ai fait mine d’être surprise», a expliqué l’agente double, lors du procès pour fraude de l’accusée de 59 ans, qui s’est terminé récemment au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL /

Une autre policière incognito a même réussi à intégrer un des triangles. Elle a joué le rôle d’une femme avec des soucis financiers. Dès leurs premiers échanges, Mila lui parle de la communauté, d’un voyage vers l’abondance. L’agente double accède ainsi à un univers jusqu’alors gardé fermé: les groupes de clavardage entre les membres, des rencontres virtuelles, le fonctionnement de la communauté, des conseils pour recruter. Elle en profite pour prendre des captures d’écran, accumuler de la preuve.

Lois inexistantes

D’emblée, Mila aborde la légalité du stratagème: les cadeaux offerts volontairement, peu importe le nombre et le montant, ne sont pas imposables, tout est encadré par les lois sur les gains fortuits et sur les cadeaux, répète-t-elle.

Petit hic: ces lois sont... inexistantes.

Puis, certains membres ont eu des doutes. Des articles sur des cercles de dons semblables à la communauté sont partagés dans leurs groupes de clavardage. Pour tromper les plus sceptiques, Mila prétend que des avocats et des policiers ont tout approuvé.

Pourtant, même si elle insiste sur la légalité, elle prend d’importantes précautions pour garder secrètes les activités de la communauté. Les rares documents papier qui existent devraient être compostés, insiste-t-elle. Les membres communiquent via une application aux messages cryptés. L’identité de chacun est cachée par un surnom, un fun name.

«Je me souviens, dans les années 1980, mes parents parlaient des pyramides, de ma tante qui avait perdu des sous.»

Nicolas a émis des réserves avant d’investir dans le triangle évolutif. Mais il a cru Mila et y a vu une occasion de régler ses dettes, «d’upgrader» son mariage à venir, de se payer des soins dentaires. Incapable d’allonger les 5000$ demandés, elle lui a même avancé de l’argent.

«Je travaille fort pour que tu sois fêté deux fois avant ton mariage», lui aurait promis Mila.

Courtoisie de la Cour

Courtoisie de la Cour

Il n’aura jamais empoché une seule cagnotte de 40 000$. Pour goûter à l’abondance, il faut que de nouveaux membres se joignent aux triangles.

Un système pas viable

Or, les deux invitées de Nicolas se sont désistées avant même de remettre leur cadeau de 5000$. Toutes deux ont été dissuadées par leurs proches, rébarbatifs au processus...

«Parmi la centaine de contacts, il y a sûrement quelqu’un qui a besoin de nous, qui veut réaliser quelque chose dans sa vie, notre communauté va l’aider. Mais surtout, travaille sur tes vibrations, ça va amener les bonnes personnes dans ta vie», lui dit-elle.

Il ressentait de la pression à trouver d’autres membres. D’autres peinaient aussi à recruter, et ainsi, atteindre le sommet du triangle. Contrairement à Mila, qui elle, se retrouve souvent à la case payante. En un peu plus d’un an, elle a été célébrée six fois, et au moment de la perquisition, elle était en position d’empocher à trois autres occasions un magot de 40 000$. Ses bénéfices nets dans l’arnaque sont évalués à au moins 123 583$.

«Je trouvais que dans les cases [du haut], ça revenait souvent les mêmes personnes. Si c’était vraiment de l’entraide, beaucoup de gens pourraient y passer. Ça me mettait inquiet», a témoigné Félix, une autre victime du stratagème. Le cadeau rempli de ses économies qu’il devait offrir à Mila se trouvait sur le piano le soir de la perquisition et a finalement été saisi par les policiers.

Si l’occasion présentée par Mila semble trop belle pour être vraie, c’est qu’elle l’est. Le système est en effet non viable, a insisté une experte-juricomptable, lors du procès.

C’est mathématique: le nombre de membres et de triangles double à chaque palier. Ainsi, tôt ou tard, la capacité de recruter de nouveaux membres sera démesurée. Très rapidement, le nombre de membres total atteint la population du Québec et même du pays. Et moins de 13% atteindront le haut de la pyramide et empocheront 40 000$.

Courtoisie

Pour Nicolas, la perte monétaire est bien peu comparativement l’embarras qu’il éprouve depuis.

«J’ai honte d’avoir eu l’ego de penser que ma petite personne venait de découvrir le secret qui allait régler toutes les inégalités dans notre société, que j’avais été admis au cercle des initiés et que ça allait régler le problème de tout le monde que j’aimais», a-t-il lancé.

Elle risque la prison

À son procès, Mila, par l’entremise de ses avocats, Mes Gabriel Bérubé-Bouchard et Célia Hadid, s’est défendue en disant qu’elle croyait foncièrement au fonctionnement de la communauté et qu’elle n’a jamais voulu mettre en péril l’argent de quiconque.

Le jury ne l’a pas crue et a plutôt adhéré à la théorie de la Couronne voulant qu’elle ait monté toute une mascarade pour ainsi faire de l’argent sur le dos des membres.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Elle a notamment été reconnue coupable de fraude. La sentence maximale pour cette infraction est de 14 ans de détention. Les observations sur la peine auront lieu plus tard.

Même s’il se désole d’avoir été trompé, Nicolas se questionne encore sur les réelles intentions de Mila.

«J’aimerais croire qu’elle y a cru autant que moi.»

La complice de Lioudmila Minina, Isabelle Turcotte, a depuis plaidé coupable d’avoir participé à une opération illégale moyennant quoi une personne, sur remise d’une somme d’argent, a droit à la remise ultérieure d’un montant d’argent supérieur à la somme d’argent initialement versée. Elle a écopé d’une probation de 18 mois et de travaux communautaires.