Des livres québécois aux propos «dangereux» sur les supposés bienfaits des cristaux guérisseurs

Des livres québécois sur les cristaux de guérison disponibles en ligne et en magasin véhiculent des propos « dangereux » à propos de supposées vertus médicales, mettent en garde des professionnels de la santé.

« L’élixir d’ambre nous prête main-forte et peut traiter toute affection. [...] Antibiotique naturel, il produit des effets similaires à ceux de la pénicilline ». Cet extrait est tiré du livre québécois Bienfaits des élixirs de pierres et de cristaux, qui conseille de soigner différentes maladies avec de l’eau imprégnée de l’énergie de différents cristaux de guérison.

« C’est carrément dangereux », réagit d’emblée le Dr Sébastien Perron, interniste, à la lecture de ce passage.

L’entreprise qui édite, distribue et vend ce livre, les Éditions Paume de Saint-Germain, publie plusieurs autres ouvrages similaires où on retrouve des mots comme « traite », « soigne » et « guérit ».

De tels livres sur les cristaux, leurs présumés pouvoirs et la bonne utilisation à en faire sont de plus en plus nombreux sur les tablettes des librairies, des boutiques et en ligne.

« L’impact d’avoir des livres comme ça en circulation, c’est surtout que les gens qui veulent y croire vont tomber là-dedans et ils pourraient ne pas aller chercher des ressources médicales dont ils ont besoin », déplore Mathieu Nadeau-Vallée, médecin résident en anesthésie, doctorant en pharmacologie et vulgarisateur scientifique.

Par exemple, dans Bienfaits des élixirs de pierres et de cristaux, on peut lire : « Un élixir de lapis-lazuli [une roche] va [...] abaisser la tension artérielle, traiter les problèmes d’audition et les maladies des yeux comme les cataractes ». Ou encore, on propose d’utiliser l’élixir d’ambre pour « s’autoguérir », puisqu’« il produit des effets similaires à ceux de la pénicilline ».

« Si on a réussi à doubler notre espérance de vie depuis 200 ans, c’est majoritairement à cause des antibiotiques et à cause de l’amélioration des mesures de santé publique. Si on dit qu’on prend des pierres plutôt que des antibiotiques, on se met carrément en danger », soulève le Dr Perron.

De l’élixir alcoolisé pour les enfants

Litho pour enfants et ados est un autre ouvrage de la même maison d’édition. Le dos de celui-ci le présente comme « une incontournable trousse SOS pour maman et papa à garder sous la main en toute circonstance ». Dès les premières pages, le livre propose une recette d’élixir de pierres composé d’eau et d’alcool. Plusieurs chapitres recommandent d’en donner quelques gouttes à l’enfant.

« J’entends que ce n’est pas en grande quantité d’alcool. Mais quand même, on ne donne pas d’alcool à un [enfant], c’est évident », s’étonne Mathieu Nadeau-Vallée.

« Ils vont plus loin en disant “votre enfant va à l’école et a des problèmes dans ses examens, problèmes de concentration, problèmes dans ses exposés oraux... Mettez-lui une bouteille [avec de] l’élixir dans sa boîte à lunch, puis il va la boire à l’école”. C’est quoi, cette histoire-là ? Ça, pour moi, c’est complètement farfelu [...] il peut y avoir un danger associé à ça », dénonce-t-il.

Le Dr Sébastien Perron est auteur du livre Ton médecin ne te guérira pas. Les professionnels de la santé, comme lui, sont régis par un ordre professionnel et peuvent donc être sanctionnés pour leurs écrits, ce qui n’est pas le cas de tous les auteurs.

« C’est la personne qui émet le message qui en fait la crédibilité. Alors il faut regarder. [...] Pourquoi elle le fait ? Est-ce que c’est simplement pour informer les gens ou si le but c’est de mousser sa propre personne, sa compagnie ou de vendre un produit ? », dit-il.

Bienfaits des élixirs de pierres et de cristaux tout comme Litho pour enfants et ados sont tous deux écrits par un groupe d’auteurs anonymes nommé Le Groupe des 5. Leur maison d’édition est située à la même adresse qu’une boutique de pierres et un centre de soins et de formation en lithothérapie. Ni l’entreprise ni son éditrice n’ont répondu aux demandes d’entrevue de notre Bureau d’enquête.

Effet placebo risqué

Bien que la croyance envers les pouvoirs des cristaux remonte à des millénaires, les propriétés attribuées aux pierres n’ont jamais été scientifiquement démontrées.

« On va dire la réalité : les pierres ne bougent pas, elles ne vibrent pas quand on les prend dans la main, évoque Michel Jébrak, géologue et professeur émérite au Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’UQAM.

« Cette approche-là, c’est exactement l’équivalent de l’astrologie [...] il n’y a pas de science derrière, appuie-t-il. On plaque des idées pseudoscientifiques avec un charabia que la plupart des gens ne comprennent pas pour faire croire que ça sert à quelque chose. En fait, la seule chose à faire, ça va être l’effet placebo. »

« Je suis allé faire des recherches dans la littérature scientifique sur le sujet en utilisant le terme “lithothérapie” en anglais. Puis ça m’a apporté aucun article scientifique crédible », seconde Mathieu Nadeau-Vallée, qui n’a relevé qu’une expérience menée en Angleterre sur l’effet placebo des pierres.

Adeptes vulnérables

Un effet duquel les adeptes vulnérables doivent tout de même se méfier, met en garde une psychologue.

« Le danger là-dedans, c’est que les gens vont dire : “Si ça ne fait pas du bien, ça ne peut pas faire de mal”, ce qui n’est pas vrai », avertit la psychologue Céline Castillo, rencontrée lors du tournage de la série documentaire Les dangers des cristaux guérisseurs.

« Vous n’êtes pas bien quand vous cherchez des cristaux guérisseurs. Vous êtes dans un moment de votre vie où vous êtes en vulnérabilité, par définition », expose Mme Castillo, qui explique que les dangers se présentent sournoisement.

« Avec ce genre de pratique, on voit à quel point ça devient néfaste au moment où la personne est déjà rendue très loin », a-t-elle observé. « Quand la personne qui pratique avec les cristaux remet tout son espoir de guérison dans cette pratique ou qu’elle n’arrive plus à trouver d’autres moyens de prendre soin d’elle, ça, ça devient problématique. »

