Personnes en situation d'itinérance: petit guide pour savoir comment les aider

Depuis la parution des récentes données gouvernementales qui font état d’au moins 10 000 itinérants aux quatre coins du Québec, plusieurs se demandent quoi faire pour aider à l’échelle individuelle. Quand vient le temps d’assister une personne qui vit dans la rue, plusieurs options s’offrent à ceux dont le budget est restreint ou non.

Faut-il donner de l’argent ou de la nourriture ?

Est-ce approprié d’offrir une cigarette ou de l’alcool ?

Quel genre d’items sont les plus utiles pour les gens dans la rue et quels sont les gestes à éviter ?

Le Journal a demandé conseil à des acteurs du milieu.

Humaniser la personne

Lorsqu’on croise une personne en situation d’itinérance et qu’on n’a pas d’argent comptant sur nous à offrir, plusieurs ont le réflexe d’éviter tout regard ou dialogue. Pourtant, il s’agit d’une des façons les plus encouragées par l’organisme Dans la rue de Montréal pour humaniser les personnes en situation d’itinérance.

« Les gens dans la rue se sentent souvent délaissés ou invisibles, si on n’a pas de sous à donner, un simple sourire ou un bonjour peut complètement changer la journée d’une personne [...] c’est une façon de socialiser pour eux et ça leur démontre qu’on les voit », explique Suzie Paquette, intervenante en employabilité chez Dans la rue.

« Ce qui est difficile, c’est que souvent on va mettre les itinérants tous dans le même panier [...] que les gens sur la rue font tous de la drogue », souligne Duane Mansveld, coordonnateur du réseau de la prévention de l’itinérance à La Maison du Père, qui rappelle que de faire preuve d’ouverture et de compassion envers les personnes dans la rue devrait aller de soi.

Offrir des articles de base

Le réflexe d’offrir de la nourriture nous vient souvent à l’esprit lorsqu’il est temps d’aider, mais il faut garder en tête que nous avons tous des préférences alimentaires.

« C’est préférable de se renseigner auprès de la personne, pour savoir si elle a des intolérances ou des restrictions alimentaires. Il y a un jeune itinérant que je connais qui a de graves problèmes gastriques, alors lui donner un café, par exemple, ne serait pas une bonne idée », souligne Marianne Fougues, de L’Auberge du cœur Habitations l’Escalier.

À l’opposé, des items de tous les jours comme des bas, des gants, un poncho ou encore des bottes sont toujours les bienvenus. Les produits d’hygiène de base comme du rince-bouche, des serviettes hygiéniques ou des coupe-ongles sont des denrées rares qui peuvent faire une grande différence.

Pièges à éviter

Des vidéos d’influenceurs se montrant en train de donner à manger ou à boire à une personne en situation d’itinérance ont envahi le web dans les dernières années. Les experts croient qu’il faudrait éviter de filmer l’interaction.

« Plusieurs gens dans la rue n’ont pas envie de partager leur histoire ou d’apparaitre sur les réseaux sociaux [...] si on donne, on le fait pour aider et non pour se faire féliciter », insiste Mme Paquette.

Il est aussi encouragé de donner des sous, mais fortement recommandé de ne pas dicter à la personne quoi en faire. Des commentaires sur la consommation ou sur la bonne façon de dépenser l’argent n’aideront pas la personne. Il faut accepter que nos sous servent à ce dont la personne a besoin.

Mme Fougues suggère l’option d’offrir « des cartes cadeaux dans des épiceries ou des pharmacies » ou encore du magasin à 1 $.

Il n’est pas recommandé d’offrir de l’alcool, même si la personne en situation d’itinérance nous en fait la demande. En revanche, les cigarettes sont souvent très appréciées.

« Ce qu’on constate, c’est que pour une personne avec une dépendance, le fait de fumer une cigarette peut être une bonne chose, notamment pour détourner son attention [...] ça apporte un temps de détente », observe Jaëlle Begarin, présidente-directrice générale de La Maison du père.

En cas de crise

Si on croise une personne qui semble en crise, il est suggéré de prendre ses distances, de changer de côté de trottoir et de contacter des services d’urgence rapidement en mentionnant qu’il s’agit d’un cas de santé mentale.

« Ça dépend toujours de la nature de la crise, mais si on voit qu’une personne est complètement désorganisée, c’est un cas de service d’urgence [...] il ne faut surtout pas aller vers la personne », explique François Gosselin directeur général Ensoleilvent, un organisme qui offre de l’hébergement d’urgence aux personnes en situation d’itinérance à Drummondville et à Victoriaville.

Si en revanche on s’inquiète pour une personne à la rue qui ne démontre pas de signes d’agressivité, de désorganisation ou de détresse physique, il est recommandé de contacter la ligne de référencement d’un organisme comme La Maison du Père, qui ira à la rencontre de la personne, peu importe son âge et son sexe.

Donner de son temps

Tous les organismes avec lesquels Le Journal s’est entretenu manquent cruellement de bénévoles pour les aider dans leurs activités. Offrir de son temps peut être une façon sécuritaire et efficace de faire une différence dans la vie des personnes en situation d’itinérance.

« Il y a plusieurs postes différents pour le bénévolat. Il y en a qui servent des repas, il y a aussi du bénévolat plutôt administratif, il y a du bénévolat d’un jour qui est possible. C’est aussi possible de faire des levées de fonds », énumère Cécile Arbaud directrice générale de Dans la rue.

Si vous n’êtes pas en mesure de donner de votre temps, il est évidemment possible de faire des dons en argent directement à l’organisme de son choix afin d’aider de façon ponctuelle ou périodique.

Où faire du bénévolat à Montréal ?

La Maison du père

Dans la rue

L'accueil Bonneau

La rue des femmes

Auberge du cœur l'Escalier

Mission Old Brewery

Lauberivière