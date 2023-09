«Me mettre torse nu, c’était hors de question»: 40 000 $ en chirurgies plastiques pour se sentir mieux dans sa peau

Un Montréalais de 32 ans a dépensé près de 40 000$ en chirurgie esthétique afin de se sentir mieux dans sa peau.

«Je ne sortais pas de chez moi sans avoir de plaster sur les pectoraux [...] me mettre torse nu, c’était hors de question», souffle Michaël (nom fictif), qui a accepté de se confier sous le couvert de l’anonymat.

Il a récemment subi l’une des chirurgies les plus populaires chez les hommes, soit une gynécomastie. Il s’agit d’une opération pour réduire la taille des glandes mammaires. Chez certains hommes, un développement excessif de ces glandes peut donner une forme plus pointue aux pectoraux, par exemple.

De nombreux facteurs peuvent causer ce développement excessif, comme l'obésité, un déséquilibre hormonal ou même la génétique. Même si ce n'est pas le cas de Michaël, plusieurs hommes qui ont utilisé des stéroïdes anabolisants pour gagner en muscles vont voir leurs glandes mammaires se gonfler.

Gêne et stress

Pour Michaël, le surdéveloppement de ces glandes entraînait énormément de gêne et de stress. Il dit avoir passé toute sa vie d’adulte à tenter de les camoufler. Il a refusé diverses invitations à aller à la plage ou la piscine, refusant de se mettre torse nu et cherchant constamment des façons pour réduire la taille de ses seins.

En plus de la gynécomastie, il a aussi reçu un implant pectoral très mince, conçu non pas pour lui gonfler ses muscles, mais pour donner une forme carrée et aplatie au haut de son corps.

En surpoids à l’adolescence, il avait aussi perdu environ 75 livres ces dernières années et il devait ainsi conjuguer avec des surplus de peau. C'est pourquoi il a choisi de subir une liposuccion et une abdominoplastie pour améliorer son apparence physique au niveau du ventre.

Il a dépensé près de 40 000$. Un montant élevé, mais dont il s'estime chanceux d'avoir eu les moyens financiers pour le faire.

«C’est pour moi que je l’ai fait , explique-t-il, ajoutant se sentir mieux dans sa peau depuis.