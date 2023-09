Profession : gardien de phare

J’ai connu les grandes marées

J’ai connu les mers houleuses

J’ai connu les forts vents d’ouest

J’ai connu la brume...

J’ai aussi connu les beaux clairs de lune et leurs majestés, les perroquets de mer, les moyacs, les cacaouis, les phoques, les baleines et, surtout, les grosses morues...

Mary Collin-Kavanagh, femme du gardien de phare Robert Kavanagh, ayant vécu avec ce dernier de 1950 à 1976 à l’île aux Perroquets.

Témoins matériels importants de notre histoire, les phares font partie du paysage maritime au Québec depuis le début du XIXe siècle. Telles des étoiles guidant les marins, ils ont signalé aux navires des écueils à peine perceptibles de nuit et encore plus à craindre en temps de brouillard : récifs, changements de courants, îles multiples... Et lorsque le pire survenait, leurs gardiens ont secouru, voire hébergé les naufragés. Que peut nous apprendre l’archéologie quant à la vie de ces hommes qui vécurent là avec leur famille jusqu’en 1988, alors que les phares furent désertés – les technologies modernes de navigation ayant rendu obsolète ce métier séculaire ?

Photo Éric Phaneuf, AECOM Consultant Inc.

De jour comme de nuit

Beau temps, mauvais temps, le gardien et ses assistants, qui se relayent par quart de travail, guident les bateaux, surveillent le trafic maritime, prennent note du nom des navires et des incidents, etc. Une heure avant la tombée de la nuit, ils allument la lampe du phare. En cas de brume, de neige ou de tempête, ils pallient l’absence de visibilité en actionnant un canon ou une corne de brume (signal sonore), de jour comme de nuit. Bien sûr, il leur faut veiller à la bonne marche de la lampe – nettoyage quotidien des réflecteurs et des lentilles ainsi que des vitres, entretien des équipements... – et, au printemps, remettre en état les bâtiments.

Les stations les plus appréciées sont celles qui sont établies près d’un village ou d’une petite communauté qui saura fournir toutes les commodités souhaitées. Viennent ensuite les stations insulaires : la plupart de ces îles étant inhabitées, il faut vivre en autarcie. Plus l’île est petite, plus elle est exposée aux éléments naturels et hostiles à la présence humaine, car peuvent s’ajouter des problèmes d’approvisionnement en vivres, en bois de chauffage et même en eau potable, souvent limitée à l’eau de pluie. Il existe aussi des bateaux-phares et des piliers-phares. Ce sont les plus austères et les plus isolés. La vie y est si rude que la famille du gardien n’est pas autorisée à y demeurer – et que, dans certaines situations, seules l’ingéniosité et la débrouillardise peuvent être gages de survie.

Des revendications pour l’hébergement

Bien que certains gardiens prennent soin du phare et de ses dépendances comme s’ils étaient leur propriété, ces installations appartiennent en réalité au gouvernement canadien. Dès l’implantation de la station de l’île Verte, les conditions d’hébergement font l’objet auprès de ce dernier de revendications soutenues. Le gardien doit non seulement assurer à même ses revenus le salaire de ses assistants (à qui il est interdit d’amener leur famille), mais aussi les loger avec ses proches dans la maison fournie par le gouvernement. Par exemple, sur l’île aux Perroquets, dans l’archipel de Mingan, dont le phare est entré en fonction en 1888, ce n’est qu’en 1951 que cesse cette cohabitation au profit de la construction de deux maisons, l’une pour le gardien et sa famille, et l’autre pour l’assistant, qui peut enfin y loger la sienne.

Photo Richard Dumoulin

Une intervention archéologique a permis de repérer des segments de fondations de la maison-phare et de l’une des citernes d’eau de pluie, érigées en 1888. Signalons aussi la découverte des fondations du bâtiment du criard à brume et de petits fragments d’anthracite qui avaient pu servir de combustible pour le chauffage et la production de la vapeur requise au fonctionnement du criard. Mary Collin-Kavanagh se souvient : « À une dizaine de mètres de la maison phare se trouvaient un poulailler, un hangar à provisions et la “closet”. Un petit peu plus loin, figure un bâtiment pour entreposer les barils de kérosène et d’essence, les détergents et les peintures. Pas très loin du rivage, du côté est, le chaffaud abrite les agrès de pêche, les cordages, les petites embarcations et les grosses cuves en bois pour saler le poisson. La pêche à la morue, au capelan et au hareng y était miraculeuse ! Du côté ouest de la maison, à une douzaine de mètres, la bâtisse du criard renfermait le radio beacon [radio-phare]. »

Un siècle de gardiens

Les fouilles menées sur le site du phare de La Martre, en Gaspésie, ont également révélé les vestiges de différentes générations d’occupants. À partir de sa construction, en 1876, et pendant presque un siècle, quatre gardiens se sont succédé dans trois habitations différentes.

Musée des phares de La Martre, photo Aurélie Desgens

Parmi les objets qui avaient appartenu à ces hommes et à leur famille figurent des semelles de souliers en cuir et de bottes en caoutchouc, des ossements de mammifères, des bouteilles d’alcool, de vin et de produits pharmaceutiques, des fragments de vaisselle, des ustensiles, des matériaux de construction et... de nombreux exemplaires du journal Le Soleil (entre 1919 et 1922) entremêlés avec du papier goudron et qui auraient pu servir d’isolant.

Un intérêt scientifique et patrimonial important

Avec l’avènement des stations complètement automatisées, une page importante de l’histoire de la navigation sur le Saint-Laurent s’est tournée. Toutefois, les phares d’antan – dont certains continuent, par leur lumière, de guider les petites embarcations passant à proximité – restent d’un grand intérêt scientifique et patrimonial. De nombreuses actions visant leur préservation et leur mise en valeur ont été accomplies par les communautés locales et les différents paliers de gouvernement. Un univers que nous invite à découvrir la route des phares.

EXTRAIT DU LIVRE EAU. DANS LE SILLAGE DU TEMPS de la collection Archéologie du Québec Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal, Éditions de l’Homme, ministère de la Culture et des Communications