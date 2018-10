Faut-il investir dans le bitcoin?

Écoutez On parle d’argent. Pour cet épisode, on discute de cryptomonnaie avec Martin Lalonde, président du fonds Rivemont Crypto et Philippe Jetté, analyste sénior du fonds Rivemont Crypto et chroniqueur de Cryptonews.

Bitcoin, Blockchain, monde numérique, cours de la bourse, instabilité, dark web, mine de cryptomonnaie. Ces mots qui, il y a quelques années n’étaient connus que des initiés nous ont submergé.

Il y a cinq ans, on s’extasiait à l’idée d’un Bitcoin à 240 dollars. Aujourd’hui le cours est à 6700 dollars après avoir culminé à 20 000 dollars il y a moins d’un an.

Il est valorisé à 150 milliards de dollars canadiens, 25 fois la capitalisation de Québecor en bourse.

Et il n’y a pas que le Bitcoin, des dizaines de cryptomonnaies sont nées, totalisant près de 350 milliards de dollars.

Certains voient dans ces monnaies décentralisées une alternative aux monnaies traditionnelles. D’autres y voient simplement de grosses opportunités d’investissement.

On parle d’instabilité, de trace écologique et de futur technologique.

Bref, le cryptophénomène est un fait.

Et nous, majorité des non-initiés, voguons sur les flots ou les flous d’information en tentant d’y déceler un peu de clarté.

Comment fonctionne la cryptomonnaie ? À quoi sert-elle ? Qu’est ce que le blockchain ?

Avons-nous affaire à une révolution ? Ou bien n’est ce qu’une mode passagère destinée à éclater comme n’importe quelle autre bulle de Wall Street ?

