24 reprises de chansons qui ne sonnent vraiment pas comme l’original

On a fait grand cas de l’album de reprise de Weezer la semaine dernière. Les pièces reprises par le groupe sont identiques, sinon carrément pareilles aux originales.

Heureusement ou pas, selon vos goûts, certains musiciens choisissent de se réapproprier en les modifiant considérablement. Que ce soit dans le son, la structure, l’intensité.

Voici 24 exemples de reprises qui réinventent, voire éclipsent totalement, la pièce originale.

Pour vous permettre de comparer, on vous met les deux versions une à la suite de l’autre.

Comme le répertoire s’avère presque illimité, nous nous sommes abstenus d’insérer le même artiste plus d’une fois. (On pourrait réécrire un article seulement sur les versions de Johnny Cash.)

Billie Jean – Michael Jackson et Chris Cornell

Difficile de reconnaître ce mégasuccès de l’album Thriller sans sa ligne de basse.

With A Little Help From My Friends - The Beatles et Joe Cocker

Quand on entend Joe Cocker, on oublie que c’est Ringo qui chantait l’original.

Blinded By the Light - Bruce Springsteen et Manfred Mann’s earth band

En plus d’avoir métamorphosé la chanson du Boss, le groupe Manfred Mann’s earth band en a aussi fait un numéro 1 au Billboard!

Downtown Train – Tom Waits et Rod Stewart

Même si Tom Waits n’avait pas fait un tabac avec ce single, Rod Stewart avait flairé le potentiel commercial en lui ajoutant des sonorités plus pop une décennie plus tard.

Hurt - Nine Inch Nails et Johnny Cash

La majorité des pièces de l’album American IV : The Man Comes Around de Johnny Cash aurait pu se retrouver ici.

All Along the Watchtower - Bob Dylan et Jimi Hendrix

La version de Jimi Hendrix fera école pour tous ceux qui vont se la réapproprier ensuite. Que ce soit Eric Clapton ou U2, les artistes vont s’inspirer du célèbre guitariste gaucher pour reprendre cet air du folk-rockeur nobélisé.

Hotel California – Eagles et Gipsy Kings

Reste à savoir si les Eagles voudraient reprendre Bamboleo maintenant.

Tainted Love – Gloria Jones et Soft Cell

Avouez que vous pensiez que Soft Cell avait écrit Tainted Love...

I Fought the Law - The Crickets et the Clash

Avouez que vous pensiez que The Clash avait écrit I Fought the Law...

Red, Red, Red Wine - Neil Diamond et UB40

Comment passer d’une ballade sirupeuse à un hymne accrocheur pop-reggae.

Smooth Criminal - Michael Jackson et Alien Ant Farm

Tous les groupes de Nu Metal ont déjà repris une chanson des années 80. Comme Korn avec Word-Up de Cameo, Disturbed avec Land of Confusion de Genesis ou Limp Bizkit avec Faith de George Michael.

Take on me – A-Ha et Reel Big Fish

Le groupe ska s’est donné plus de mal que Weezer pour revisiter A-Ha.

Smells Like Teen Spirit - Nirvana et Tori Amos

La chanteuse s’est même déjà tapé les huées des fans de Nirvana lors d’un festival en Allemagne pendant qu’elle jouait sa version toute personnelle de Smells Like Teen Spirit. Pour être certaine de les narguer comme il faut, elle leur a offert une version de 22 minutes!

(I Can’t Get No) Satisfaction – The Rolling Stones et Devo

Si Keith Richards n’était pas immortel, il se retournerait dans sa tombe en entendant cette version.

Money (That’s What I Want) - Barrett Strong et Flying Lizard

Rendu là, ce n’est plus une reprise. C’est pratiquement une autre chanson.

Blue jeans sur la plage – Les Hou-lops et Aut’Chose

Il n’y a que le Freak de Montréal pour reprendre si librement la plus célèbre des ballades des Hou-Lops. (On vous a épargné la version de Paul Sarrazin...)

Everybody Wants to Rule the World - Tears for Fears et Lorde

Si on ne connaît pas les paroles de Tears for Fear par coeur, ça prend quelques mesures avant de reconnaître la chanson dans cette version de Lorde.

White Wedding – Billy Idol et Queens of the Stone Age

En écoutant cette version de Queen of the Stone Age, on n’a même pas en tête des images de la lèvre supérieure de Billy Idol.

Borderline – Madonna et The Flaming Lips, Stardeath And White Dwarfs

Impossible de reconnaître la trace de l’originale avant que Wayne Coyne ne chante le premier couplet. La structure de la pièce en prend aussi pour son rhume!

Last Nite –The Strokes et Morning Benders

Avis aux intéressés : l’album Stroked –A Tribute To Is This It vous réserve d’autres surprises du genre.

Wonderwall - Oasis et Mike Flower Pops

En plus de Wonderwall, Mike Flower Pops s’est aussi attaqué entre autres au répertoire de Bowie, des Doors et de Velvet Underground en leur donnant une irrésistible saveur easy listening.

Le Ya-Ya – Joel Denis et Mitsou

Avant de devenir une femme d’affaires, Mitsou revampait ce classique du yé-yé.

Pump Up the Jam – Technotronic et Lost Fingers

Tout le catalogue de Lost Fingers pourrait figurer ici.

Time After Time – Cindy Lauper et Willie Nelson

Qui aurait cru qu’une telle bluette pop pourrait sonner aussi bien en country? Chapeau (de cow-boy) Monsieur Nelson!