20 artistes qui aurait dû jouer à la mi-temps du Super Bowl à la place de Maroon 5

Une avalanche de critiques acerbes s’abat sur Maroon 5 depuis sa prestation au Super Bowl dimanche soir.

Les épithètes semblent n’être jamais assez dures pour qualifier le spectacle du groupe originaire de L.A. Tellement qu’on en oublie la présence de Travis Scott et de Big Boi.

Certes, la NFL doit composer avec le boycott de plusieurs artistes de renom pour organiser son spectacle de la mi-temps.

Rihanna, Jay-Z, Cardi B, pour ne nommer que ceux-là, ont tous refusé d’y participer pour montrer leur solidarité envers le quart-arrière Colin Kaepernick, toujours sans contrat avec la NFL depuis qu’il s’est agenouillé durant l’hymne national américain. Le tout dans le but de dénoncer la violence policière.

C’est pourquoi on a sans doute voulu d’un groupe, en l’occurrence Maroon 5, qui n’allait pas choquer avec des discours politiques entre deux chansons. Avec ou sans t-shirt.

Une fois le contentieux réglé, nous pourrons nous remettre à rêver au spectacle idéal pour la mi-temps.

Étonnamment, il reste encore beaucoup de groupes et chanteurs prestigieux qui n’ont pas eu leur 12 minutes de gloire entre la première et la deuxième demie.

Voici donc 20 suggestions de spectacles de la mi-temps. Nous nous sommes même permis de suggérer les chansons qui devraient se retrouver dans leur tour de piste.

(Quelqu’un pourrait transférer le message à la NFL?)

Mariah Carey

Fantasy / Always Be My Baby / All I want for Christmas is you (Une toune de Noël? Pourquoi pas? Le football est une religion aux États-Unis) / We Belong Together / Vision of love

Kiss

Rock ‘n’ Roll All Nite / I was made for loving you / Crazy Crazy Night / Detroit Rock City (Surtout si le Super Bowl se déroule dans la ville du rock) / Shout It Out Louds

Green Day

Basket Case / Warning / Welcome to Paradise / American Idiot / Good Riddance (Time of Your Life)

Weezer

Hash Pipe / Beverly Hills / The Sweater Song / Africa / El Scorcho / Buddy Holly

Backstreet Boys

Everybody / Show Me the Meaning of Being Lonely / As long as love me / Quit Playing With My Heart / I want It That Way

Def Leppard

Rocket / Rock Of Ages / Love Bites / Hysteria / Pour Some Sugar On Me

Rod Stewart

Do You Think I’m Sexy / Maggie May(sans l’intro) / Infatuation / Downtown Train / Forever Young

Metallica

Enter Sandman / Fuel / The Unforgiven / Wherever I may Roam / Nothing Else Matters

Cher

If I Can Turn Back Time / Half Breed / I Got You Babe / Believe / Just Like Jesse James

Bon Jovi

It’s My Life / Dead or Alive / Bad Medecine / Living on a prayer / Bed of Roses

Foo Fighters

Learn to Fly / Baker Street (Reprise de Gerry Rafferty) /Big Me / Monkey Wrench / Everlong

Elton John

Saturday Night’s Alright For Fighting / Benny and the Jets / Can you Feel the Love Tonight / I’m Still Standing / Rocket man

Billy Joel

We Didn't Start the Fire / Uptown Girl / It’s Still Rock and Roll To Me / Pressure / Piano Man

Garth Brooks

Callin Baton Rouge / Ain’t Going Down / Standing Outside the Fire / Papa Loved Mama / Friends in Low Places

Van Halen

Ain’t Talkin Bout Love / Panama / Eruption / Hot for Teacher / Jump

Céline Dion

That’s the way it is / I drove all night / J’irai où tu iras(avec Jean-Jacques Goldman qui entre sur scène avec une guitare comme au Stade de France) / The Show Must Go On / My heart will go on

AC/DC

Hell’s Bells / Back in Black / Highway to Hell / Thunderstruck (intro) / You Shook me all Night Long

Guns ‘n’ Roses

(Slash a déjà joué Sweet Child ‘O Mine avec les Black Eyed Peas mais on aime mieux faire comme si ce n’était jamais arrivé.)

Welcome to the Jungle / Paradise City / November Rain(version abrégée avec solo) / Live and Let Die / Sweet Child ‘O Mine

Jay-Z

Public Service Announcement / 99 Problems / Heart of the City (Ain't No Love) / Crazy in Love (avec Beyonce) / Empire State of Mind (avec Alicia Keys)

Tina Turner

Proud Mary / What’s love got to do with it / Better Be Good to Me / River Deep – Mountain High / The Best