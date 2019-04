25 choses que vous ne saviez (peut-être) pas pour le 25e anniversaire de la mort de Kurt Cobain

Le 5 avril 1994, le leader de Nirvana s’enlevait la vie avec une arme à feu dans sa résidence de Seattle.

Plusieurs commentateurs de la scène musicale y ont vu la mort symbolique du grunge, le mouvement auquel on a toujours associé Kurt Cobain.

Encore aujourd’hui, dès qu’on évoque sa mort, on se souvient de l’endroit où on se trouvait à ce moment précis.

En ce qui concerne l’auteur de ces lignes, la triste nouvelle lui a été rapportée par Claude Rajotte au début de l’émission Rage sur les ondes de Musique Plus.

Voici 25 faits pour découvrir ou redécouvrir Kurt Cobain.

En 1984, son père l’avait convaincu de rencontrer un officier pour l’inciter à joindre la Navy. La future rock star s’est présenté à la rencontre complètement stone. Cobain serait même parti avant la fin de l’entretien.

Il a déjà donné des leçons de natation à des enfants d’âge préscolaire. (Est-ce que c’est à ce moment qu’il aurait eu l’idée pour la pochette de Nevermind?)

Selon Courtney Love, il aurait écrit 109 chansons qui n’ont jamais été enregistrées. Certaines d’entre elles seraient toutefois incomplètes.

Kurt Cobain un enfant de choeur? Hé oui! Dès l’âge de 4 ans, il a joint la chorale d’une église baptiste.

C’est à 14 ans qu’il a reçu en cadeau sa toute première guitare offerte par son oncle.

Auparavant, il avait reçu une batterie à l’effigie de Mickey.

Avant même l’album Bleach de Nirvana, il a enregistré une chanson chez sa tante Mari en 1982. L’instrumentation de cet enregistrement précoce comportait une guitare, une basse... et des cuillères. Cet artefact portait le joli titre de «Organized Confusion».

Quand il était gamin, son ami imaginaire se nommait Boddah. Kurt Cobain lui a d’ailleurs adressé sa lettre de suicide.

La chanson My Hero de Foo Fighters a été écrite en son honneur. Malgré certains différends entre Cobain et Grohl (notamment sur le plateau de MTV pour la captation du célèbre album live), ce dernier a tenu à lui rendre hommage.

Son premier groupe s’appelait Fecal Matters (matières fécales). La formation a débuté en 1985 et comptait aussi en ses rangs Dale Crover et Buzz Osbourne des Melvins. Quand Kris Novoselic, bassiste de Nirvana, a entendu leur démo, il a tout de suite eu envie de fonder un groupe avec Kurt Cobain.

Selon le guitariste de Hole Eric Erlandson, Kurt avait écrit un album complet qui n’est jamais paru.

Juste avant de commettre l’irréparable, il écoutait l’album Automatic for the People de R.E.M.. La rumeur veut que le chanteur de R.E.M. Michael Stipe et lui avaient un projet musical spécial en préparation.

Il a déjà fait une overdose le jour même d’un spectacle le 23 juillet 1993 au Roseland Ballroom à New York. Il avait même fait une séance photo au cours de la même journée.

Selon le film 27 Gone Too Soon, il était un fan d’Abba. Dans un article du Guardian, le journaliste Everett True a lui aussi relevé le côté pop que Cobain n’a jamais caché. En plus du quatuor suédois, il appréciait Shonen Knife, Simon and Garfunkel, Bay City Rollers.

Durant l’enregistrement de Nevermind, il ne voulait pas doubler sa propre voix sur certains passages. Tout ce qu’avait à dire le réalisateur Butch Vig pour le convaincre était que John Lennon procédait souvent de cette façon...

Plutôt qu’In Utero, il voulait nommer le 3e album de Nirvana, I Hate Myself And I Want To Die. Novoselic l’a convaincu de changer d’avis.

Sa chanson préférée de Nirvana était Drain You. Mais il préférait Aneurysm en spectacle.

Il a eu brièvement un projet blues obscur avec Mark Lanegan, le chanteur des Screaming Trees, en 1990. Le nom du groupe? Lithium... Tiens, tiens.

À propos de Smells Like Teen Spirit, il a avoué : «J’essayais d’écrire l’ultime chanson pop. Je voulais pratiquement copier les Pixies...» Il faut dire qu’il n’a jamais caché son admiration pour le groupe de Black Francis.

Selon Songfacts, le film préféré de Cobain était Over the Edge. Le vidéoclip de Smells Like Teen Spirit était d’ailleurs un peu inspiré du film. (Et aussi du film Rock 'n' Roll High School mettant en vedettes les Ramones, les héros de Cobain.)

Il possédait une des premières éditions du Festin Nu de Williams Burroughs signée par l’auteur lui-même. Il considérait cet objet comme un de ses biens les plus précieux.

Sa chanson préférée de Metallica était Whiplash.

En tant que fan de Weird ‘Al Yankovic, il était très touché de la parodie Smells Like Nirvana. L’humoriste a même tourné le clip de sa chanson dans le même gymnase que celui utilisé par Nirvana dans Smells Like Teen Spirit.

Pendant l’enregistrement de l’album Nevermind, il n’avait pas de résidence officielle. Il dormait dans son auto ou il squattait ici et là chez des amis.

Après avoir quitté l’école, il a continué à fréquenter l’école comme... concierge.