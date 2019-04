2e bain hebdomadaire : L’argent est là, dit Legault

Les sommes nécessaires pour offrir un deuxième bain à tous les résidents en CHSLD sont déjà disponibles, assure le premier ministre François Legault, alors que les établissements de la Capitale-Nationale l’offrent seulement à un bénéficiaire sur quatre présentement.

Notre Bureau parlementaire rapportait mardi que seulement 27% des résidents en CHSLD de la Capitale-Nationale obtiennent un second bain hebdomadaire, en raison de la pénurie de main-d’œuvre. La situation s’est grandement améliorée ailleurs au Québec, mais le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches ne l’offrent toujours qu’à la moitié des résidents qui le réclament.

Questionné sur la possibilité de bonifier les budgets pour attirer plus d’employés, M. Legault a rappelé que le premier budget de son gouvernement prévoit déjà 200 millions$ pour embaucher plus d’infirmières, préposés aux bénéficiaires et autres professionnels dans le réseau de la santé. Un autre montant de 15 millions$ est aussi prévu pour former de nouveaux préposés aux bénéficiaires. «Donc, on a donné le budget au ministère de la Santé et des Services sociaux pour essayer de recruter, souligne-t-il.

Conditions de travail

Dans l’opposition, la CAQ avait fait du deuxième bain un véritable cheval de bataille. «C’est sûr que les conditions de travail ont été difficiles dans les dernières années. Il faut essayer de ramener au travail des personnes qui ont pris leur retraite ou qui se sont découragées», a commenté le premier ministre.

Tout comme ses ministres, François Legault a évoqué la renégociation de la convention collective des préposés aux bénéficiaires l’automne prochain. «Est-ce qu’il faut revoir le niveau de salaire pour attirer toutes les personnes qu’on a besoin ?», a-t-il demandé sans s’y engager.

Ouvrir la bourse

Pour Québec solidaire, toutefois, le gouvernement caquiste devra «faire un petit effort supplémentaire» pour améliorer les conditions de travail en CHSLD. Si on veut réussir ce défi-là, il va falloir que le gouvernement ouvre sa bourse et soit un peu plus généreux dans les conditions de travail qu'il offre à l'ensemble du personnel du réseau de la santé», estime son porte-parole en matière de solidarité sociale, Alexandre Leduc.