3500 billets pour les spectacles de Zaz à Québec et Montréal

En raison de l’engouement suscité par la visite de Zaz dans la province au printemps prochain, 3500 billets ont été mis en vente mercredi pour les spectacles de la chanteuse française à Québec et Montréal.

Il est possible de se les procurer en ligne, à evenko.ca.

Attendue le 24 avril au Centre Vidéotron et deux jours plus tard au Centre Bell, l’interprète de «Si jamais j’oublie» et «Je veux» a enchanté ses admirateurs du Québec en ces mêmes lieux en avril 2017.

Dans quelques mois, elle aura toutefois de nouvelles compositions à leur faire entendre, elle dont le plus récent album, «Effet miroir», a été lancé l’automne dernier.

Avant son passage en sol québécois, Zaz – de son vrai nom Isabelle Geoffroy – amorcera sa tournée en Europe qui passera par plusieurs pays, dont la Russie, l’Allemagne, l’Espagne et, bien sûr, la France.

Il y a quelques jours, François Legault, le premier ministre du Québec, a rebaptisé l’artiste «Zaza» lors d’un entretien avec Emmanuel Macron, le président de la République française.