Des vêtements mode à prix d’ami, on adore! Ces friperies de Québec vous réconcilieront avec le préjugé d’endroits déprimants et poussiéreux au fouillis catastrophique. Ici, des boutiques réinventées, chaleureuses et originales. En plus d’économiser et de donner une deuxième vie aux fringues, vous pourrez porter fièrement votre nouvelle jupe, robe, chemise... Voici 5 friperies étonnantes à Québec.

Boutique IVY

Ce concept est la création d’un duo mère-fille, deux femmes soucieuses de dénicher une sélection de qualité. Les vêtements sont soignés et l’endroit est génial. Au 1er étage, découvrez des vêtements neufs et des accessoires branchés. Au deuxième étage, place à une friperie de luxe et stylée.

3B, boulevard René-Lévesque Est

La friperie Huppée

Vous aimez le style chic et casual à la fois? Vous risquez de vous plaire ici. Cette friperie québécoise souhaite transformer le monde des vêtements usagés et ils le font vraiment bien. Sur Facebook et Instagram, ils vous présentent les nouveaux items disponibles. Ainsi, vous serez toujours informés des plus récents arrivages. Les mots tendance et mode sont appropriés.

226, rue Saint-Joseph Est

Boutique Lucia F.

Cette place unique pour une sélection usagée de vêtements de bon goût est une révélation. Manteaux, souliers, sacs, robes... vous aurez assurément plusieurs coups de cœur. Une adresse où il fait bon s’y retrouver sur Saint-Joseph. Ambiance feutrée et découvertes vintages.

34, rue Saint-Joseph Ouest

Friperie Babelou

Préparez-vous à fouiller dans cette caverne d’Ali Baba. Des pièces originales et funky à souhait. Le choix ne manque pas et l’excentricité non plus. Vous ne repartirez pas les mains vides!

149, rue Saint-Joseph Est

Mlle et Coco

Tous les parents le savent, un enfant, ça grandit vite, très vite. Alors, pourquoi dépenser une fortune pour des vêtements qu’ils porteront qu’une seule saison? Mlle et Coco offre de beaux vêtements neufs et usagés, toujours en bon état, à un prix des plus accessibles. Un arrêt incontournable pour habiller les tout-petits.

725, boulevard Lebourgneuf

Flip tes fringues

En bonus, voici une entreprise de Québec qui a lancé sa boutique en ligne de vêtements et d’accessoires de marque de seconde main. En quelques clics, vous pourrez vous procurer des vêtements luxueux à un prix ridiculement bas. BCBG, Burberry, Calvin Klein, Hugo Boss, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Matt & Natt, Michael Kors, Marciano, Steve Madden et bien plus.