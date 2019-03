9 sorties geek pour la relâche

La semaine de relâche est commencée! Même s’il ne fait pas chaud, c’est quand même l’opportunité parfaite de se préparer un itinéraire ludique pour profiter du congé en gang ou en famille.

On vous propose 9 sorties différentes qui risquent de vous garder pas mal occupé.

Montréal Joue

Toute la semaine, il y aura plein d’activités ludiques dans les bibliothèques de la ville dans le cadre du festival Montréal Joue. Pour sa 7e édition, il y aura plus de 300 activités pour les petits et les grands comme des jeux géants, du Bingo Pokémon, du donjons et dragons, des tournois et bien plus encore. Consultez l’énorme horaire ici!

Lockhart Montréal

Le resto-bar Lockhart est un vrai chouchou des geeks, avec son thème magique qui ressemble un peu à Harry Potter. Des fans y vont même en cosplay! En plus, il y a des brunchs le weekend. Miam!

La Récréation, le Randolphe ou le Valet d’Coeur

Les restos-bars ludiques sont à la mode depuis quelques années, et ce n’est pas pour rien: c’est tellement amusant. Jouer à une partie de Catan avec un verre et de la bonne bouffe, c’est souvent une belle option.

Friday Night Magic!

Soirée draft Magic: The Gathering chez Le Secret des Korrigans et plein d’autres boutiques de jeu en ville! C’est le moment parfait d’embarquer dans l’univers Magic et se faire des amis. Si vous êtes déjà pro, c’est aussi une bonne soirée pour inviter des amis à s’initier à Magic.

Combat d’archers

Le combat d’archers, c’est un peu comme le paintball avec des arcs. Parfaite pour les gamers, l’activité inclut une dizaine de modes de jeux différents qui vont vous essouffler. Jusqu’à 40 joueurs peuvent s’affronter simultanément, alors appelez toute la famille!

MontVR

Vous tripez VR, mais vous n’avez pas acheté de casque pour votre setup à la maison? MontVR vous permet de tester la réalité virtuelle seul ou en groupe. Le personnel sur place est là pour vous guider et vous faire vivre une expérience immersive à l’une de ses sept succursales.

Centre Phi

Le Centre Phi célèbre toutes les sphères culturelles: le cinéma, la techno, la musique, l’art. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Jusqu’au 24 mars, les amateurs de cinéma et de réalité virtuelle pourront plonger au coeur de l’action grâce à l’événement «Cinéma VR» pour 16,50$, ou 13,50$ les mardis!

Le «Game Centre» au Forum

Non, ce n’est pas une blague. Cet endroit, souvent plutôt calme, a plein d’arcades amusantes et de bonne bouffe. C’est même là que Pèse sur Start a fait son tout premier «Meet up» avec les fans! Le mac and cheese était délicieux.

Jeux d’évasion

Ceux qui aiment résoudre les énigmes en équipe pourront profiter des nombreux jeux d’évasion au Québec. Les scénarios changent, mais la formule demeure la même: vous êtes fermé et vous devez vous échapper en trouvant tous les indices en gang. Échappe-toi, par exemple, propose des thèmes à propos de la ville de Montréal. Cool!