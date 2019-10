Chaînes YouTube: L’accès direct au monde

Que ce soit pour améliorer vos techniques de cuisine ou vos postures de yoga, pour construire un cabanon, apprendre l’anglais, rire un bon coup, profiter de conseils beauté ou de jeux vidéo, les chaînes YouTube sont une excellente source d’information et de divertissement. Quelles sont les plus populaires? Survol.

C’est quoi, une chaîne YouTube?

C’est comme une station télé ultraspécialisée, qui propose des contenus courts, regroupés par thèmes ou par champs d’intérêt. On peut y trouver des productions originales et actuelles, spécialement conçues pour être vues et commentées. Comme la chaîne de maquillage-beauté de Cynthia Dulude, qui compte plus de 600 000 abonnés.

Il y a aussi des chaînes où on navigue essentiellement dans l’infini catalogue YouTube pour visionner des contenus thématiques, par exemple l’histoire du Québec. On découvre également sur YouTube des contenus d’artistes qui partagent des clips, des expériences, des listes d’écoute.

Pourquoi devrais-je aller là?

Qu’on veuille s’inspirer en consultant un vlogue personnel ou obtenir des conseils fitness, on apprécie le caractère spontané, convivial et souvent décalé des contenus originaux créés par des youtubeurs. En clair, les chaînes YouTube se démarquent de la télé traditionnelle.

Quelques chaînes québécoises à explorer

PL Cloutier

L’énergique et divertissant créateur de contenus PL Cloutier compte aujourd’hui 305 000 abonnés. À suivre sans réserve.

Rosalie Lessard

Forte de ses 425 000 abonnés, Rosalie Lessard, diplômée de l’ITHQ, propose une chaîne divertissante, principalement axée sur la bouffe.

Lysandre Nadeau

Routine du matin, voyage en Thaïlande ou « Je maquille ma mère » : plus de 400 000 abonnés plongent dans l’univers de Lysandre Nadeau.

Catherine Francoeur

Avec ses 880 000 abonnés, Catherine Francoeur, grâce à son authenticité, est l’une des plus populaires youtubeuses au Québec.

On suit aussi Elisabeth Rioux et ses supers maillots de bain, la youtubeuse trans Gabrielle Marion, et Alicia Moffet et ses chansons douces. Et Madhi Ba qui, avec ses 1,2 million d’abonnés dans la francophonie, réconcilie humour, hip-hop et lunettes improbables!

Le prince de la francophonie ? C’est Squeezie!

Avec ses 13,5 millions d’abonnés, le sympathique youtubeur et animateur français commente des vidéos d’un ton à la fois irrévérencieux et bienveillant. Assez pour qu’on écoute le suivant!

Ailleurs dans le monde

Le label musical indien T-Series compte plus de 100 millions d’abonnés. Cette maison de disques se dispute depuis le début de l’année, avec le vidéaste suédois Felix Kjellberg, dit PewDiePie, le premier rang mondial des chaînes YouTube les plus populaires. Il est peut-être controversé, PewDiePie, mais chaque vidéo qu’il met en ligne lui permet de faire le plein de millions d’internautes. On aime aussi 5-minute crafts, qui, avec ses 60 millions d’abonnés, propose un arsenal de conseils pour nous faciliter la vie, en toutes circonstances. Son hack le plus populaire a récolté 60 millions de vues...

La chaîne CoCoMelon et sa ménagerie de personnages animés (et ses 60 millions d’abonnés) font la joie des tout-petits. Elle fait aussi souffrir certains parents, dont plusieurs se rappellent encore Baby Shark et son milliard de visionnements! La palme canadienne revient à Justin Bieber, propriétaire de l’une des chaînes les plus populaires de la planète.

Le conseil des conseils

Vous rêvez de démarrer votre chaîne YouTube? Rien de plus simple : allez sur YouTube! Vous trouverez des vidéos pour savoir comment faire!