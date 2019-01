Comment être locataire et respecter son budget?

En collaboration avec



Louer son premier appartement a tout d'excitant! Mais pour que ça le reste au fil des mois, il vaut mieux faire un choix qui correspond à ses moyens financiers et prévoir les principales dépenses dans un budget.

Contrairement à ce qu’on nous a longtemps fait croire, on peut très bien conjuguer le fait d’être locataire avec une bonne santé financière et la capacité d'épargner.

Il suffit de faire des choix judicieux, de suivre un budget qui fait place à l’épargne et de chercher sur le bon site de location d'appartements.

Pour y arriver facilement, voici nos meilleures astuces.

Comment dresser un budget:

Dépenses fixes (loyer, assurances, télécommunications, électricité, etc.)

Dépenses courantes (nourriture, essence, loisirs, etc.)

Dépenses occasionnelles (vêtements, cadeaux, imprévus, etc.)

Notez ensuite vos revenus et vos dépenses. En cas de déficit ou simplement pour économiser, identifiez les dépenses que vous pouvez réduire et éliminer.

Faites l'exercice mensuellement et annuellement.

Quelques façons d’économiser

Commencer ses recherches d'appartement tôt. La période de location débute en janvier et, si on veut avoir la chance de visiter les appartements les plus abordables, il faut commencer son magasinage dès maintenant.

Dénicher un appartement dont la localisation est optimale en fonction de ses activités principales. Les économies en temps et en coût de transport peuvent faire une grosse différence sur le budget et la qualité de vie.

Opter pour un loyer qui inclut plusieurs services (stationnement, chauffage, éclairage, eau chaude, etc.). Le coût mensuel reste le même en tout temps, aucune surprise.

Considérer la colocation. La cohabitation permet de partager les frais avec les autres personnes inscrites au bail.

Magasiner soigneusement son assurance locataire.

Adopter des habitudes qui réduisent la consommation d’énergie et les factures liées.

Établir ses besoins en services d'internet, de téléphonie et de câblodistribution, puis négocier un forfait avantageux.

Dresser la liste des courses à faire et s'y tenir: surtout à l'épicerie! D'ailleurs, il vaut mieux manger avant d'y aller pour éviter les tentations.

Cuisinier le plus souvent possible au profit des sorties au restaurant ou des livraisons à domicile.

Quelques trouvailles abordables dans la région de Québec

À l'heure actuelle, il y a une foule d'appartements à louer pour tous les goûts et tous les budgets dans la région de Québec. L'important lorsqu'on magasine une location, c'est de le faire selon ses propres moyens, son budget et ses besoins (dont le niveau de confort!).

L'objectif est de choisir l’appartement au meilleur rapport qualité-prix possible. Certains loyers inclus dans leur prix des services et des avantages non négligeables. Il faut aussi considérer la qualité du promoteur immobilier (le propriétaire) et du service à la clientèle avant/après la signature du bail. En cas de besoin ou de petits soucis, il est rassurant et pratique d'avoir accès à un bon service.

Si vous songez à quitter le nid familial ou à troquer votre loyer actuel pour un nouveau logement, voici 5 appartements à moins de 1000$ dans la région de Québec, tous listés sur le site de LOGISCO.

Le Charlemagne (Lévis)

À partir de 759 $ par mois pour un 4.5 (chauffé, éclairé, eau chaude)

par mois pour un 4.5 (chauffé, éclairé, eau chaude) Buanderie et stationnement extérieur inclus

Près du cégep Lévis-Lauzon

Parc Ste-Geneviève (Neufchâtel)

À partir de 787 $ pour un 4.5 (chauffé, éclairé, eau chaude)

pour un 4.5 (chauffé, éclairé, eau chaude) Piscine extérieure et stationnement extérieur inclus

Près de tous les services

Îlot St-Rodrigue (Charlesbourg)

À partir de 740 $ pour un 4.5 (chauffé, éclairé, eau chaude)

pour un 4.5 (chauffé, éclairé, eau chaude) Piscine extérieure et stationnement extérieur inclus

Près de tous les services

Le Cardinal (Limoilou)

À partir de 828 $ pour un 4.5 (chauffé, éclairé, eau chaude)

pour un 4.5 (chauffé, éclairé, eau chaude) Buanderie et stationnement inclus.

Possibilité de louer des unités semi-meublées

À proximité du cégep Limoilou

Le Vibe (Sainte-Foy)

À partir de 851 $ pour un studio (chauffé, éclairé, eau chaude)

pour un studio (chauffé, éclairé, eau chaude) Accès à une salle d’étude, une aire commune et une terrasse

Tous les services à proximité

* Notez que les annonces sont sujettes à changement en tout temps.

Louer l'appartement parfait pour soi sans casser sa tirelire? C'est possible. Il suffit d'établir un budget réaliste et de consulter un bon site de location d'appartements!

Après, il ne reste plus qu'à parler déco et à inviter les amis pour pendre la crémaillère. Facile? Quand même!