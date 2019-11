Haut-parleurs et assistance vocale : à l’écoute de votre quotidien

En association avec





D’abord conçus pour les téléphones, les assistants vocaux logent désormais à l’intérieur d’enceintes toujours plus sophistiquées. Ces fameux haut-parleurs design aux prénoms universels sont compacts, pratiques et de plus en plus sympathiques. Toujours prêts à répondre à nos besoins, les modèles offerts proposent une panoplie de fonctionnalités et de services qui nous facilitent la vie. D’où leur fulgurante popularité.





Un marché en demande

Depuis 2014, plusieurs de ces enceintes ont mis de l’avant leur propre assistant vocal. On dit bonjour à Cortana (Microsoft), à Siri (Apple) et à l’Assistant Google. L’enceinte la plus vendue est l’Echo, propulsée par Alexa, créature d’Amazon.

En parallèle, des entreprises spécialisées en appareils électroniques ou acoustiques, comme Bose, Sonos, LG ou Sony, ont emboîté le pas pour offrir des produits intégrant la commande vocale, souvent compatible avec un des grands assistants présents sur la scène mondiale. Même la télécommande d’Helix nous obéit!



Ce que la voix veut...

Actuellement, parmi les types de demandes les plus populaires, on note :

 L’actualité (météo et nouvelles)

 Le divertissement (télé, musique et jeux)

 L’agenda (alarmes et rendez-vous)

 Les communications (appels et textos)

 La domotique (éclairage et température)



Si les fonctionnalités des enceintes facilitent notre quotidien, il semble qu’on soit encore loin d’exploiter leur plein potentiel. Plusieurs enceintes sont dotées d’un nombre vertigineux de genres de demandes – on parle de plus d’un million d’actions vocales pour certains appareils!

Demandez et vous recevrez

À ce stade, quelques conseils s’imposent : faut-il privilégier le design, la simplicité d’utilisation ou la qualité sonore? Et saviez-vous que la quantité de micros influence la qualité de la reconnaissance vocale? Côté prix, plusieurs fabricants nous proposent de choisir entre leurs modèles standards et leurs versions miniatures. Or, si le plus petit modèle est moins cher, sa qualité sonore équivaut souvent à son prix.

Chaque assistant vocal a sa force. Par exemple, Echo facilite les commandes sur Amazon et se connecte avec plusieurs appareils intelligents. L’assistant Google Home répond présent à la recherche en ligne et à la gestion de toute la galaxie de produits Google. Le HomePod, d’Apple, se démarque par sa qualité audio et son offre musicale, alors que Cortana, de Microsoft, recrute des adeptes chez les amateurs de jeux vidéo sur Windows et Xbox. Chose certaine, tous ces assistants vocaux continuent d’apprendre et de s’améliorer à très haute vitesse.



Que demander de plus ?

Vous avez déjà investi dans un système audio traditionnel? Un accessoire existe depuis quelques mois pour le rendre intelligent : le discret Echo Input, d’Amazon, peut potentiellement connecter votre système via Bluetooth, un simple port USB ou même une entrée AUX!



En fait, les innovations abondent : les haut-parleurs intelligents avec écran déferlent déjà, alors que se multiplient les enceintes intégrées aux mobiliers, les barres de son pour cinéma maison ou les tablettes s’insérant dans un haut-parleur. Le tout, avec intelligence et de vive voix. Le nombre d’utilisateurs double chaque année, les modèles et les fonctionnalités s’amplifient et les carnets de commandes se remplissent. Alors, qui dit mieux?