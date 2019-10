Météo et sports à portée de la main

En collaboration avec

Hé! y fait-tu frette? Évidemment, vous pouvez faire la belette ou demander sans cesse à vos collègues de bureau de scruter le ciel.

Mais pour une réponse plus fiable, demandez-le à Helix, qui se fera un plaisir de vous résumer la météo, les résultats sportifs... et même votre horoscope quotidien!

La météo au bout de la télécommande

Helix regroupe tous les services de divertissement télé dont vous avez besoin, mais c’est aussi plus que ça. Grâce à la commande vocale, vous n’avez qu’à lui demander les prévisions météo à toute heure du jour ou de la nuit. L’information qui s’affiche à l’écran est instantanée.

haizon - stock.adobe.com

Du sport et encore du sport

Regarder votre équipe sportive préférée en direct n’a jamais été aussi simple qu’avec Helix. Que ce soit au soccer ou au hockey, vous pouvez ne rien manquer de l’action, peu importe où elle se trouve. Mais même si vous ne pouvez être au rendez-vous, Helix est là pour vous puisqu’il est possible de lui demander les plus récents résultats sportifs, qu’elle se fera un plaisir d’afficher à l’écran de votre téléviseur. Comme ça, aucune chance qu’on vous prenne de court une fois autour de la machine à café du bureau...

Bélier ascendant... Helix

Pour certains, commencer la journée sans savoir ce que les astres nous réservent, c’est partir sur le mauvais pied... Les gens qui ne peuvent se passer de leur dose quotidienne d’astrologie sont donc servis, puisque Helix suit de près le mouvement des étoiles et des planètes, et ne manquera pas de vous informer de leur influence sur votre quotidien. On ne sait jamais, peut-être que la journée qui commence comportera son lot de belles surprises et de bonnes nouvelles!

0meer - stock.adobe.com

Au-delà de la télé

Helix est plus qu’un service de télé. C’est la plateforme de divertissement de prochaine génération qui regroupe plusieurs sources de contenu et d’information en un seul et même endroit, afin de rendre votre expérience plus simple et plus efficace. En plus de lui demander à voix haute la météo et les résultats sportifs, vous pouvez trouver vos séries télé ou vos films favoris en un instant, et bientôt, vous serez aussi en mesure de commander les appareils connectés de votre maison... À suivre!