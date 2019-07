À Aix, une nouvelle ère pour attirer les jeunes à l’opéra

Aix-en-Provence | Il est né dans un pays où l’opéra n’existe pas avant de devenir une pointure du monde lyrique. Le Franco-libanais Pierre Audi, nouveau directeur du festival d’Aix-en-Provence,veut «éveiller l’intérêt» des jeunes pour un art souvent jugé élitiste.

À la tête d’un des plus prestigieux festivals d’art lyrique au monde, l’homme de 61 ans est son directeur le plus cosmopolite: né à Beyrouth, il a grandi à Paris, fait ses études d’histoireà Oxford, fondé le théâtre Almeida à Londres et a été directeur du Dutch National Opera pendant 30 ans, une longévité exceptionnelle pour un directeur de maison d’opéra.

Fort d’un carnet d’adresses enviable, il crée l’événement dès sa première saison, à partir de ce mercredi (et jusqu’au 22 juillet) avec des oeuvres jamais vues dans cette manifestationlyrique née en 1948 et considérée comme un «laboratoire d’opéras».

Les metteurs en scène qu’il a invités ne sont pas des moindres: Christophe Honoré, Romeo Castellucci, Ivo van Hove, Andrea Breth.

Lui-même metteur en scène, il a également commandé une création mondiale singulière, un opéra en hébreu inspiré du conflit israélo-palestinien.

«Nous nous devons d’attirer le public vers une certaine nouveauté, vers des artistes qui se mesurent à des oeuvres inhabituelles du répertoire et ont des visions singulières», affirme-t-ilà l’AFP.

«Cela suscite un regain d’intérêt et relance la discussion sur l’art de l’opéra», assure M. Audi, martelant que les «productions mi-figue mi-raisin ne font pas avancer l’art lyrique».

L’ère du «clic clic»

Il espère attirer davantage la jeune génération, but de toutes les maisons et festivals d’opéra. Son prédécesseur Bernard Foccroulle avait mis en place des tarifs réduits.

«Devons-nous leur faire découvrir l’opéra en le vulgarisant? C’est un paradoxe majeur, car l’opéra est la forme artistique la plus sophistiquée», dit M. Audi, qui dirige encore le ParkAvenue Armory, une institution culturelle à New York.

«“Les jeunes”, c’est une population “immenssissime”. Il faut chercher parmi eux ceux qui ont une affinité et les intéresser à la musique, c’est cette carte qu’il faut jouer».

Et bien que les maisons d’opéra profitent des réseaux sociaux pour promouvoir leurs productions, M. Audi est plus circonspect: «avant, le public devait faire un effort (pour aller à l’opéra),maintenant il est moins curieux, car internet crée inévitablement un filtre dans lequel cet art doit passer le test du clic-clic».

Ce féru de cinéma, qui encore adolescent au Liban avait invité Pasolini et Jacques Tati à un ciné-club qu’il avait créé, aimerait que le festival «entre en contact avec le théâtre, ladanse, les arts plastiques, la technologique, la musique contemporaine» et augmente le nombre de concerts.

Face au «dilemme très dur» du prix des places, il travaille d’arrache-pied pour attirer des donateurs privés.

Amoureux d’opéra à 12 ans

Infatigable, il vient de monter à Amsterdam un spectacle de 15 heures comprenant la majeure partie des sept opéras du cycle LICHT de Karlheinz Stockhausen.

Il a quitté le Liban à l’âge de 16 ans, deux ans avant que le pays ne sombre dans la guerre civile (1975-1990). « Il y a eu un trou, une période de 30 ans où je ne suis pas revenu. J’étaisen colère ».

Notant que sa culture orientale « a beaucoup nourri son travail », il dit revenir plus régulièrement au pays pour visiter son père (le banquier Raymond Audi) mais aussi pour sentir « cettegénération de jeunes Libanais formidables, des artistes nés après la guerre et qui sortent du débat politique ».

A 12 ans, il tombe amoureux de l’art lyrique et se souvient encore de son premier opéra: le Tristan et Isolde de Wagner, à l’opéra de Munich, en juillet 1969. «Mon père m’a dit que jene m’étais pas endormi durant les cinq heures du spectacle, que j’étais fasciné!»

En sortant de cette soirée, il a suivi en direct l’alunissage de Neil Armstrong. «C’était comme une juxtaposition cosmique: la musique de Wagner et ce moment historique, pratiquementirréel».