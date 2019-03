Accusations d’incitation à tuer: Catherine Dorion doit se rétracter, dit Éric Duhaime

«[Catherine Dorion] a des devoirs que le simple citoyen n’a pas», a lancé Éric Duhaime à Me François-David Bernier sur QUB radio.

Il y a un peu plus d’une semaine, Catherine Dorion a diffusé un podcast dans lequel elle s’entretient avec Safia Nolin. Il y est notamment question de certains chroniqueurs qui ont l’habitude de choquer et de polariser, dont M. Duhaime.

À un certain moment, Catherine Dorion dénote la gravité des paroles de ceux-ci dans un contexte où ils occupent une large partie de l’espace médiatique. «Oui, ils vont radicaliser du monde qui font des actes haineux et qui font des meurtres», dit-elle.

Pour M. Duhaime, qui vit à Québec dans le comté de Mme Dorion, ceci est inacceptable et la députée doit se rétracter et s’excuser. «J’en ai reçu des menaces de mort, j’en ai reçu des commentaires haineux, a précisé l’animateur du FM 93. Autant je polarise à droite, autant elle fait la même chose à gauche. Elle n’a pas que des fans à Québec.»

