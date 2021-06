Malgré la pandémie et une retraite déjà bien amorcée, Jocelyne Strouvens est retournée en classe l’automne dernier pour aider à pallier la pénurie de personnel, allant même jusqu’à enseigner à distance lorsque son mari fut hospitalisé en raison de la COVID-19.

Lorsqu’on lui a proposé, en octobre, un remplacement d’un mois en première secondaire, l’enseignante de français s’est dit que cette opportunité tombait à point, finalement. La COVID-19 avait mis un frein à ses projets de retraite et elle se sentait maintenant « fraîche et dispose » pour effectuer ce bref retour en classe, un an et demi après avoir dit au revoir à ses élèves.

De retour au collège Jean-de-Brébeuf, à Montréal, Mme Strouvens est rapidement « tombée sous le charme » de ses deux groupes d’élèves, des jeunes filles « attachantes » et « exemplaires ».

« C’était un cadeau! », lance l’enseignante qui compte une trentaine d’années d’expérience.

D’un mois à l’autre, le remplacement se prolonge. Mme Strouvens accepte de demeurer en poste, après s’être habituée aux contraintes des mesures sanitaires et autres défis imposés par la pandémie.

LA COVID-19 ENTRE EN SCÈNE

En mars, son mari contracte la COVID-19 et doit être hospitalisé. Mme Strouvens, qui est alors en isolement, décide malgré tout de continuer à enseigner à distance à ses deux groupes d’élèves.

« Je n’ai pas vraiment eu d’hésitation », dit-elle. Il lui était de toute façon impossible de rendre visite à son mari à l’hôpital et elle ne voulait pas laisser tomber ses élèves. « Déjà qu’elles ont eu plusieurs remplaçants dans d’autres matières, je trouvais que c’était important de leur assurer une certaine stabilité ».

Pendant quatre semaines, les jeunes filles sont assises en classe, devant un écran géant, alors que Mme Strouvens leur enseigne les règles de grammaire à partir de la maison, parfois interrompue par un appel du médecin l’informant de l’état de santé de son mari.

UN REPÈRE

Cet engagement a tout changé pour plusieurs élèves, qui ont été touchées par le dévouement de leur enseignante de français. « Elle a été notre repère permanent dans une période de grande incertitude », affirme Ana Antonia Iordachescu, une élève de première secondaire.

Mme Strouvens n’y voit de son côté rien d’extraordinaire--- et insiste pour souligner le travail remarquable accompli par des milliers d’enseignants au cours de la dernière année scolaire.

« Les défis technologiques pour une vieille prof ont été plus nombreux cette année, mais on n’en meurt pas. Mes élèves ont sans doute apprécié mon énergie, mon dynamisme et mon côté parfois un peu théâtral, mais tout cela, je le partage avec de nombreux profs. »